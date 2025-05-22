Pět důchodových chyb, které vám mohou důchod zkrátit o tisíce

Na odchod do důchodu je dobré myslet dopředu, zjistit si všechny potřebné detaily (dobu pojištění, zda máte doložené všechny potřebné doby pojištění a podobně). Podívejte se, jakých chyb se žadatelé o důchod dopouštějí, jaké mají možnosti chybu napravit a kolik vás může taková chyba stát.
Co se dozvíte v článku
- 1. Špatné načasování odchodu do důchodu
- 2. Mezery v době pojištění
- 3. Výchovné, rozvod a péče o dítě
- 4. Vyšší krácení u předčasného důchodu, než je nutné
- 5. Práce na černo
1. Špatné načasování odchodu do důchodu
Načasování odchodu do důchodu je důležité z hlediska výše důchodu, protože do výpočtu výše důchodu vstupuje doba pojištění v celých ukončených letech. Někdy se vyplatí pracovat o několik dní či týdnů déle a dokončit tak další celý rok pojištění, abyste dosáhli na vyšší důchod. Podívejte se tedy včas na přesnou dobu již splněného pojištění.
Načasování odchodu do důchodu – příklad 1
Pan František dosáhne důchodového věku při době pojištění 44 a 350 dnů, jeho vyměřovací základ činí 27 800 Kč. Panu Františku bude přiznán důchod ve výši 20 002 Kč.
Jestliže by pracoval o pár týdnů déle, dosáhl by na dobu pojištění ve výši 45 let a byl by mu přiznán důchod ve výši 20 345 Kč, měsíčně tedy o 343 Kč vyšší (ročně o 4116 Kč).
Načasování odchodu do důchodu – příklad 2
Pan Ivo dosáhne důchodového věku při době pojištění 44 let a 350 dnů, jeho vyměřovací základ činí 20 800 Kč. Panu Ivovi bude přiznán důchod ve výši 18 446 Kč.
Jestliže by pracoval o pár týdnů déle, tak by dosáhl na dobu pojištění 45 let a byl by mu přiznán starobní důchod ve výši 18 754 Kč, měsíčně o 308 Kč více (ročně o 3696 Kč).
2. Mezery v době pojištění
Špatné načasování odchodu do důchodu může být spojeno s mezerami v době pojištění, což je období, za které není odváděno sociální pojištění a není splněna žádná z podmínek pro hodnocení náhradní doby pojištění.
Mezera v době pojištění může vzniknout například tehdy, když žijete z příjmů z pronájmu a neplatíte si sociální pojištění, nebo jste v dlouhodobé evidenci na Úřadu práce. Řešením může být dopojištění prostřednictví účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Můžete si ho zaplatit například při evidenci na Úřadu práce, za kterou již nenáleží podpora v nezaměstnanosti a nehodnotí se jako náhradní doba pojištění, stejně lze zpětně dopojistit i studium, a to bez časového omezení. V řadě dalších případů to ovšem udělat nelze, protože na zpětné dopojištění je stanoveno časové omezení, zpravidla jednoho roku.
Jak mohou mezery v době pojištění snížit starobní důchod, si ukážeme na příkladu dvojčat, Petry a Pavly.
Mezery v době pojištění a vliv na výši důchodu – příklad
Pavla má dobu pojištění 45 let, její vyměřovací základ činí 30 000 Kč. Starobní důchod paní Pavly bude 20 730 Kč.
Paní Petra bohužel nedokázala doložit odvody na důchodové pojištění za 25 měsíců, její doba pojištění činí 42 let a 11 měsíců, vyměřovací základ činí 30 000 Kč. Starobní důchod paní Petry bude 19 674 Kč, tedy o 1056 Kč měsíčně méně.
3. Výchovné, rozvod a péče o dítě
Do procentní výměry starobního důchodu vstupuje výchovné ve výši 500 Kč v roce 2026 za každé vychované dítě. Výchovné vstupuje do procentní výměry důchodu toho z rodičů, který se o dítě převážně staral. Jak je to ovšem s výchovným u rozvedených rodičů?
Výchovné, rozvod a péče o dítě – příklad
Pan Jindřich se s manželkou rozvedl a jejich společné děti měl svěřeny do plné péče od jejich raného dětství (6 a 8 let). Péči o děti i financování vzdělání nesl z větší části on. Jeho bývalá manželka šla do důchodu dříve a nárokovala si výchovné, přestože o ně ve větším rozsahu pečoval otec.
Jindřich má dobu pojištění 40 let a vyměřovací základ ve výši 24 200 Kč. Přiznaný starobní důchod bude činit 18 069 Kč, jestliže by měl přiznané výchovné, tak jeho přiznaný starobní důchod bude činit 19 069 Kč, tedy měsíčně o 1000 Kč více.
Co má pan Jindřich udělat? Obrátit se na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a na bývalou manželku. Na OSSZ musí doložit, že o děti pečoval ve větším rozsahu než exmanželka. Doloží např. soudní rozhodnutí o tom, jak byla rozdělena péče o děti, čestná prohlášení svědků (většinou potomků či jiných členů rodiny) s prohlášením toho, že o děti ve větším rozsahu pečoval pan Jindřich, osobní listy důchodového pojištění. Nicméně je možné, že o výchovném bude muset rozhodnout soud, kde se bude dokládat, který z rodičů reálně pečoval o dítě delší dobu.
Může se také zkusit domluvit s exmanželkou na nějakém rozumném mimosoudním řešení.
4. Vyšší krácení u předčasného důchodu, než je nutné
Do předčasného důchodu lze v roce 2026 odejít po minimálně 40 letech odváděného důchodového pojištění a nejvýše 3 roky před dosažením důchodového věku.
Starobní důchod podléhá krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z toho důvodu je velmi důležité termín odchodu do předčasného důchodu zvážit a spočítat. V mnoha případech je lepší v práci ještě chvíli vydržet, další možností je odvádění dobrovolného důchodového pojištění, případně vyčerpání podpory v nezaměstnanosti v plném rozsahu před odchodem do předčasného důchodu.
Odchod do předčasného důchodu a využití podpory v nezaměstnanosti? Příklad
Paní Jiřina a paní Karla mají dobu pojištění 41 let a chtějí odejít do důchodu, přestože jim zbývá ještě 9 měsíců do dosažení řádného důchodového věku. Vyměřovací základ mají obě 25 000 Kč, hrubou mzdu pobíraly ve výši 32 000 Kč (čistá mzda 26 058 Kč). Každá vychovala 2 děti a mají tak nárok na výchovné.
Paní Jiřina chtěla odejít do předčasného důchodu za každou cenu. Starobní důchod jí tedy byl zkrácen za 4 čtvrtletí (chyběly dva dny do dosažení nižšího krácení) a její předčasný důchod od února 2026 činí 18 193 Kč.
Paní Karla už rovněž nechtěla pracovat, tak se rozhodla evidovat v únoru mezi uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce a následujících 9 měsíců bude pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši:
- 20 846 Kč po první tři měsíce
- 13 029 Kč po další tři měsíce
- 10 423 Kč po dobu odchodu do důchodu
Pobírá sice průměrně méně, ale v listopadu dosáhne důchodového věku. Penze ji tedy nebude krácena, navíc se jí zvýší doba pojištění na 42 let. Její starobní důchod bude činit 19 858 Kč, tedy každý měsíc o 1665 Kč více než důchod paní Jiřiny. S každou další pravidelnou valorizací procentní výměry důchodu se pak rozdíly mezi penzemi obou dam budou ještě zvyšovat.
5. Práce na černo
Práce na černo, kdy si necháváte celou mzdu nebo její část vyplácet „na ruku“, může razantně snížit starobní důchod, protože osobní vyměřovací základ je pak obvykle velmi nízký.
Příklad důchodu po práci černo
Paní Věra pracovala za minimální mzdu, její vyměřovací základ činí 15 600 Kč. Další peníze dlouhá léta dostávala „na ruku“, takže přímo ušetřila ona i zaměstnavatel na daních a odvodech, ovšem její reálný vyměřovací základ po letech mohl být o 12 000 Kč vyšší.
Z minimální mzdy odváděla sociální pojištění 43 let, takže její důchod bude na dnešní poměry silně podprůměrný ve výši 14 829 Kč. Ale i tak na tom může vydělat. Jak je to možné?
Lidé s velmi nízkými příjmy, a to včetně příjmů důchodových, budou mít vyšší naději dosáhnout na některou další sociální dávku, než při jejich „spravedlivém“ důchodu, například na superdávku.
Paní Věra také mohla za aktivního života část peněz získaných „na ruku“ ukládat do penzijního spoření, kde se i při nižším zhodnocení za několik desítek let dá uspořit již poměrně slušná částka. Stejně tak mohla investovat jiným způsobem (do akcií, vzdělání či dětí) a tím si zabezpečit další příjmy i v důchodu.