Jak se zvýší nejnižší důchody od 1. ledna 2027?

Valorizace důchodů na rok 2027 byla schválena vládou, průměrný starobní důchod bude činit 22 196 Kč. Co minimální důchody?
Valorizace důchodů v roce 2027: Základní výměra 5 170 Kč, procentní výměra vyšší o 0,2 %
Od 1. ledna 2027 se důchody zvýší takto:
- Základní výměra vzroste o 270 Kč na 5 170 Kč.
- Procentní výměra se zvýší o 0,2 %.
Vy si můžete vypočítat, jak se zvýší váš důchod od 1. ledna 2027 v naší kalkulačce:
Jak se zvýší minimální důchody?
Od roku 2027 se změní také minimální výše jednotlivých druhů důchodů, které jsou navázány na průměrnou mzdu. Stejně jako základní výměra důchodu, která tvoří 10 % průměrné mzdy. Minimální důchody jsou stanoveny poměrem mzdy průměrné.
Jak se zvýší minimální důchody v roce 2027?
|
Typ důchodu
|
Výše důchodu v roce 2026
|
Výše důchodu v roce 2027
|
Rozdíl
|
Starobní důchod
|
9 800 Kč
|
10 340 Kč
|
540 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně
|
9 800 Kč
|
10 340 Kč
|
540 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu II. stupně
|
7 350 Kč
|
7 755 Kč
|
405 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu I. stupně
|
6 530 Kč
|
6 894 Kč
|
364 Kč
|
Vdovský a vdovecký důchod
|
7 350 Kč
|
7 755 Kč
|
405 Kč
|
Sirotčí důchod
|
6 860 Kč
|
7 238 Kč
|
378 Kč
Zdroj: MPSV
Jednorázový příspěvek k důchodu 2 000 Kč se ještě musí schválit
Vláda se na jednorázovém příspěvku pro důchodce ve výši 2 000 Kč dohodla, ale příspěvek ještě není definitivně schválen zákonodárným procesem. Vláda uvádí, že má být vyplacen na základě novely, která se projednává v poslanecké sněmovně.
Součástí této novely je i automatické zvýšení starobního důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Změn v důchodech od roku 2027 bude více
Změn v důchodech od roku 2027 bude více, například se vrátí zvýšení důchodu za práci v důchodu, přičemž zůstane zachována sleva na důchodovém pojištění ve výši 6,5 %.
Změny se týkají rovněž přiznávání výchovného. Podrobně se o změnách v důchodech dočtete v našem článku.