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Jak se zvýší nejnižší důchody od 1. ledna 2027?

Michal Bureš
Dnes

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Již je známa podoba valorizace důchodů od 1. ledna 2027. Jak se to dotkne minimálních důchodů? O kolik se zvýší minimální starobní, invalidní či pozůstalostní důchody?
Minimální důchody
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Valorizace důchodů na rok 2027 byla schválena vládou, průměrný starobní důchod bude činit 22 196 Kč. Co minimální důchody?

Valorizace důchodů v roce 2027: Základní výměra 5 170 Kč, procentní výměra vyšší o 0,2 %

Od 1. ledna 2027 se důchody zvýší takto:

  • Základní výměra vzroste o 270 Kč na 5 170 Kč.
  • Procentní výměra se zvýší o 0,2 %.

Vy si můžete vypočítat, jak se zvýší váš důchod od 1. ledna 2027 v naší kalkulačce:

Jak se zvýší minimální důchody?

Od roku 2027 se změní také minimální výše jednotlivých druhů důchodů, které jsou navázány na průměrnou mzdu. Stejně jako základní výměra důchodu, která tvoří 10 % průměrné mzdy. Minimální důchody jsou stanoveny poměrem mzdy průměrné.

Jak se zvýší minimální důchody v roce 2027?

Typ důchodu

Výše důchodu v roce 2026

Výše důchodu v roce 2027

Rozdíl

Starobní důchod

9 800 Kč

10 340 Kč

540 Kč

Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

9 800 Kč

10 340 Kč

540 Kč

Invalidní důchod pro invaliditu II. stupně

7 350 Kč

7 755 Kč

405 Kč

Invalidní důchod pro invaliditu I. stupně

6 530 Kč

6 894 Kč

364 Kč

Vdovský a vdovecký důchod

7 350 Kč

7 755 Kč

405 Kč

Sirotčí důchod

6 860 Kč

7 238 Kč

378 Kč

Zdroj: MPSV

Jednorázový příspěvek k důchodu 2 000 Kč se ještě musí schválit

Vláda se na jednorázovém příspěvku pro důchodce ve výši 2 000 Kč dohodla, ale příspěvek ještě není definitivně schválen zákonodárným procesem. Vláda uvádí, že má být vyplacen na základě novely, která se projednává v poslanecké sněmovně.

Součástí této novely je i automatické zvýšení starobního důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.

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Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

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Změn v důchodech od roku 2027 bude více

Změn v důchodech od roku 2027 bude více, například se vrátí zvýšení důchodu za práci v důchodu, přičemž zůstane zachována sleva na důchodovém pojištění ve výši 6,5 %.

Změny se týkají rovněž přiznávání výchovného. Podrobně se o změnách v důchodech dočtete v našem článku.

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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