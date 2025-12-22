Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se pro účely placení zdravotního a sociálního pojištění považuje za výkon vedlejší činnosti. To přináší výhody při placení sociálního a zdravotního pojištění. Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu a když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění dokonce vůbec neplatí.
Spolupracující manželka/manžel
V podnikání může svému manželovi pomáhat i manželka, nebo může manželce pomáhat manžel. Jestliže jsou oba manželé současně zaměstnanci, tak je pro oba manžele v takovém případě samostatná výdělečná činnost vedlejší činností. Při spolupráci jsou pro daňové účely oba manželé OSVČ.
Limit pro neplacení sociálního pojištění
Za celý kalendářní rok 2025 se neplatilo sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud byl hrubý zisk do 111 736 Kč a za rok 2026 se nebude platit sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, jestliže bude hrubý zisk do 117 521 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.
Skutečný vyměřovací základ u zdravotního pojištění
Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tj. z 50 % daňového základu.
Pro vedlejší činnost neplatí minimální vyměřovací základ stanovený pro hlavní činnost. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu.
U daně z příjmu se nerozlišuje hlavní a vedlejší činnost
Na výpočet daně z příjmu nemá vliv, zdali byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Pro daňové účely je základním vstupním údajem daňový základ a je jedno, zdali byl dosažen za půl roku nebo celý rok či se u podnikání jednalo o přivýdělek k zaměstnání.
Máte vedle svého hlavního zaměstnání či podnikání ještě jiné významné zdroje příjmu?
Praktický příklad: jak ušetřit na daních
Pan Lukáš po celý rok 2025 pracoval pro zaměstnavatele XY na klasickou pracovní smlouvu a současně dosáhl hrubého zisku (tj. příjmu poníženého o související výdaje) ve výši 210 000 Kč. V podnikání panu Lukášovi pomáhala jeho manželka Eva. Pan Lukáš bude zdaňovat hrubý zisk ve výši 109 200 Kč a na manželku převedl 100 800 Kč. Paní Eva byla rovněž po celý rok 2025 zaměstnána a spolupráce je pro ni výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
V přiložené tabulce máme vypočteny přímé daně placené panem Lukášem i paní Evou z podnikání. Pro zjednodušení počítáme, že veškeré daňové slevy jsou uplatněny pro příjmy ze zaměstnání a manželé neuplatňují žádný z daňových odpočtů.
|Daň
|Pan Lukáš
|Paní Eva
|Hrubý zisk
|109 200 Kč
|100 800 Kč
|Daň z příjmu
|16 380 Kč
(109 200 Kč x 15 %)
|15 120 Kč
(100 800 Kč x 15 %)
|Sociální pojištění
|0 Kč (hrubý zisk do limitu)
|0 Kč (hrubý zisk do limitu)
|Zdravotní pojištění
|7 371 Kč
(109 200 Kč x 50 % x 13,5 %)
|6 804 Kč
(100 800 Kč x 50 % x 13,5 %)
|Rodinné daně celkem
|45 675 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Ve druhé tabulce si vypočítáme veškeré daně z podnikání, pokud by celý hrubý zisk ve výši 210 000 Kč zdaňoval pan Lukáš. Z tabulky názorně vidíme, že manželům přinese spolupráce daňovou úsporu ve výši 33 726 Kč.
|Daň
|Pan Lukáš
|Hrubý zisk
|210 000 Kč
|Daň z příjmu
|31 500 Kč
(210 000 Kč x 15 %)
|Sociální pojištění
|33 726 Kč
(210 000 Kč x 55 % x 29,2 %)
|Zdravotní pojištění
|14 175 Kč
(210 000 Kč x 50 % x 13,5 %)
|Rodinné daně celkem
|79 401 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti
Ve třetí tabulce máme vypočteno celkové zdanění, jestliže by po celý rok 2025 byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost a roční hrubý zisk činil pouze 210 000 Kč. V takovém případě by roční sociální pojištění i roční zdravotní pojištění muselo být vypočteno z minimálních vyměřovacích základů. Celkové zdanění by v tomto případě bylo nejvyšší, přestože při výpočtu daně z příjmu by se uplatnila sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Důvodem je nutnost dodržení minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro hlavní činnost. V předchozích dvou variantách počítáme, že se sleva poplatníka uplatnila v plném rozsahu pro příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání).
|Daň
|Pan Lukáš
|Hrubý zisk
|210 000 Kč
|Daň z příjmu
|660 Kč
(210 000 Kč x 15 % – 30 840 Kč)
|Sociální pojištění
|57 098 Kč
(195 540 Kč x 29,2 %)
|Zdravotní pojištění
|37 712 Kč
(279 342 Kč x 13,5 %)
|Rodinné daně celkem
|95 470 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet autora
