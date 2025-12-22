Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Podnikání při zaměstnání je sice časově velmi náročné, ale na druhou stranu je daňově výhodné. Při nižším zisku se platí velmi nízké daně. Pro rodinou pokladnu je ideální, když spolu oba zaměstnaní manželé spolupracují. Podívejme se na konkrétní výpočty.
Ilustrační fotografie. Zaměstnaci Kauflandu. (07/2021)
Autor: Kaufland Česká republika v.o.s.
Ilustrační fotografie. Zaměstnaci Kauflandu. (07/2021)
Petr Gola
Dnes

Výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se pro účely placení zdravotního a sociálního pojištění považuje za výkon vedlejší činnosti. To přináší výhody při placení sociálního a zdravotního pojištění. Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu a když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění dokonce vůbec neplatí.

Co se dozvíte v článku
  1. Spolupracující manželka/manžel
  2. Limit pro neplacení sociálního pojištění
  3. Skutečný vyměřovací základ u zdravotního pojištění
  4. U daně z příjmu se nerozlišuje hlavní a vedlejší činnost
  5. Praktický příklad: jak ušetřit na daních
  6. Výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti

Spolupracující manželka/manžel

V podnikání může svému manželovi pomáhat i manželka, nebo může manželce pomáhat manžel. Jestliže jsou oba manželé současně zaměstnanci, tak je pro oba manžele v takovém případě samostatná výdělečná činnost vedlejší činností. Při spolupráci jsou pro daňové účely oba manželé OSVČ.

Limit pro neplacení sociálního pojištění

Za celý kalendářní rok 2025 se neplatilo sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud byl hrubý zisk do 111 736 Kč a za rok 2026 se nebude platit sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, jestliže bude hrubý zisk do 117 521 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Skutečný vyměřovací základ u zdravotního pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tj. z 50 % daňového základu.

Pro vedlejší činnost neplatí minimální vyměřovací základ stanovený pro hlavní činnost. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu.

U daně z příjmu se nerozlišuje hlavní a vedlejší činnost

Na výpočet daně z příjmu nemá vliv, zdali byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Pro daňové účely je základním vstupním údajem daňový základ a je jedno, zdali byl dosažen za půl roku nebo celý rok či se u podnikání jednalo o přivýdělek k zaměstnání.

Praktický příklad: jak ušetřit na daních

Pan Lukáš po celý rok 2025 pracoval pro zaměstnavatele XY na klasickou pracovní smlouvu a současně dosáhl hrubého zisku (tj. příjmu poníženého o související výdaje) ve výši 210 000 Kč. V podnikání panu Lukášovi pomáhala jeho manželka Eva. Pan Lukáš bude zdaňovat hrubý zisk ve výši 109 200 Kč a na manželku převedl 100 800 Kč. Paní Eva byla rovněž po celý rok 2025 zaměstnána a spolupráce je pro ni výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

V přiložené tabulce máme vypočteny přímé daně placené panem Lukášem i paní Evou z podnikání. Pro zjednodušení počítáme, že veškeré daňové slevy jsou uplatněny pro příjmy ze zaměstnání a manželé neuplatňují žádný z daňových odpočtů.

Zdanění práce a vedlejší výdělečné činnosti při spolupráci
Daň Pan Lukáš Paní Eva
Hrubý zisk 109 200 Kč 100 800 Kč
Daň z příjmu 16 380 Kč
(109 200 Kč x 15 %)		 15 120 Kč
(100 800 Kč x 15 %)
Sociální pojištění 0 Kč (hrubý zisk do limitu) 0 Kč (hrubý zisk do limitu)
Zdravotní pojištění 7 371 Kč
(109 200 Kč x 50 % x 13,5 %)		 6 804 Kč
(100 800 Kč x 50 % x 13,5 %)
Rodinné daně celkem 45 675 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Ve druhé tabulce si vypočítáme veškeré daně z podnikání, pokud by celý hrubý zisk ve výši 210 000 Kč zdaňoval pan Lukáš. Z tabulky názorně vidíme, že manželům přinese spolupráce daňovou úsporu ve výši 33 726 Kč.

Zdanění práce a vedlejší výdělečné činnosti pouze při zisku jednoho z manželů
Daň Pan Lukáš
Hrubý zisk 210 000 Kč
Daň z příjmu 31 500 Kč
(210 000 Kč x 15 %)
Sociální pojištění 33 726 Kč
(210 000 Kč x 55 % x 29,2 %)
Zdravotní pojištění 14 175 Kč
(210 000 Kč x 50 % x 13,5 %)
Rodinné daně celkem 79 401 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti

Ve třetí tabulce máme vypočteno celkové zdanění, jestliže by po celý rok 2025 byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost a roční hrubý zisk činil pouze 210 000 Kč. V takovém případě by roční sociální pojištění i roční zdravotní pojištění muselo být vypočteno z minimálních vyměřovacích základů. Celkové zdanění by v tomto případě bylo nejvyšší, přestože při výpočtu daně z příjmu by se uplatnila sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Důvodem je nutnost dodržení minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro hlavní činnost. V předchozích dvou variantách počítáme, že se sleva poplatníka uplatnila v plném rozsahu pro příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání). 

Zdanění hlavní výdělečné činnosti pouze při zisku jednoho z manželů
Daň Pan Lukáš
Hrubý zisk 210 000 Kč
Daň z příjmu 660 Kč
(210 000 Kč x 15 % – 30 840 Kč)
Sociální pojištění 57 098 Kč
(195 540 Kč x 29,2 %)
Zdravotní pojištění 37 712 Kč
(279 342 Kč x 13,5 %)
Rodinné daně celkem 95 470 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

  • Našli jste v článku chybu?

