Jak si OSVČ mohou snížit dluh na zdravotním pojištění v sedmi krocích?

Při aktuálně špatné finanční situaci samozřejmě neexistuje žádné snadné řešení. Rozhodně se však nevyplácí situaci podceňovat, všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a procesy vymáhání neustále zlepšují a zrychlují.
Co se dozvíte v článku
- Zdravotní pojištění nemůže být nulové, ani při ztrátě
- 1. Včasné ukončení nevýdělečné činnosti
- 2. Aktivní přístup k řešení situace
- 3. Uhrazení nejvyšší možné částky na dlužném pojistném
- 4. Podání žádosti o úhradu dluhu ve splátkách
- 5. Podání žádosti o prominutí penále v zákonné lhůtě
- 6. Dodržení všech dohodnutých podmínek
- 7. Podání žádosti o prominuté penále vzniklého během splácení pojistného
- Závěrem – jak se vypořádat s dluhy na zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění nemůže být nulové, ani při ztrátě
OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující roční výdajový paušál vypočítávají roční zdravotního pojištění z vyměřovacího základu, přičemž při výkonu hlavní činnosti musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ, i když má OSVČ velmi nízký zisk nebo je ve ztrátě.
Neúspěšné podnikání není důvodem pro slevu nebo odpuštění zdravotního pojištění. OSVČ vykonávající hlavní činnost se platbě zdravotního pojištění nevyhnou a pokud nesplní své zákonné povinnosti, tak mají dluh na pojistném a následně i na vyměřeném penále. Jak snížit negativní dopady u dluhu na zdravotním pojištění?
1. Včasné ukončení nevýdělečné činnosti
V praxi je většinou důvodem delšího neplacení zdravotního pojištění právě špatná finanční situace v důsledku nízkého zisku z podnikání. Prodlužování období neúspěšného podnikání situaci zpravidla jenom zhoršuje, protože se nedaří řádně plnit závazky. Jestliže nelze neúspěšné období a pokus o opětovný rozjezd byznysu financovat z vlastních úspor, tak je s ohledem na dluh na zdravotním pojištění vhodné neúspěšné podnikání ukončit a evidovat se na úřadu práce. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, v důsledku evidence na úřadu práce přestává růst dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
2. Aktivní přístup k řešení situace
Zlepšení vlastní finanční situace je základním předpokladem pro úhradu dluhu na zdravotním pojištění, který mohou zdravotní pojišťovny vymáhat velmi dlouho. Během evidence na úřadu práce je tak vhodné si co nejrychleji najít pracovní uplatnění a mít stabilní měsíční příjem. Současně je potřeba si situaci přiznat a vstoupit do osobního jednání s příslušnými pracovníky zdravotní pojišťovny.
3. Uhrazení nejvyšší možné částky na dlužném pojistném
Každý den prodlení s úhradou dlužného pojistného stoupá penále. Prvořadým cílem je co nejrychlejší úhrada veškerého dlužného pojistného. Vhodné je tedy co nejvíce snížit veškerý dluh na pojistném. Situace je samozřejmě individuální a záleží na konkrétních možnostech každého dlužníka.
4. Podání žádosti o úhradu dluhu ve splátkách
Většinou je pro dlužníky na zdravotním pojištění nemožné uhradit dlužné pojistné jednorázově. V takovém případě je dobré požádat zdravotní pojišťovnu o úhradu dluhu ve splátkách. Na úhradu dluhu ve splátkách není právní nárok. Zdravotní pojišťovny postupují k uzavření dohody o splátkách v závislosti na historii plátce, jedna vyšší platba na dlužné pojistné je z tohoto ohledu jistě přínosná. Dohodu o splátkách je nutné uzavřít i na pravomocné dlužné částky na penále, které již nelze ani částečně snížit, protože uběhly veškeré zákonné lhůty. Nejdříve je však nutné uhradit veškeré dlužné pojistné. Během splácení dluhu na zdravotním pojištění se samozřejmě sráží dlužníkovi i „běžné“ zdravotní pojištění z výplaty, stejně jako ostatním zaměstnancům.
5. Podání žádosti o prominutí penále v zákonné lhůtě
Dlužníci na zdravotním pojištění si mohou požádat o prominutí penále. Vždy je potřeba podat žádost včas v zákonné lhůtě, to je nutné si pohlídat. Druhou zákonnou podmínkou je úhrada veškerého dlužného pojistného, i ve splátkách. Žádost o odstranění tvrdosti zákona (žádost o prominutí penále) musí být dle § 53a, odstavce 4) zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. podána do nabytí právní moci rozhodnutí (platebního výměru), kterým bylo penále vyměřeno. U žádosti o prominutí penále vyměřeného výkazem nedoplatků je nutné žádost podat do 8 dnů ode dne vykonatelnosti výkazu nedoplatků. U částek do 30 000 Kč rozhoduje zdravotní pojišťovna, u částek nad 30 000 Kč potom Rozhodčí orgán. Legislativou není stanoven nárok na prominutí nebo snížení penále, historie plátce hraje při rozhodování roli.
6. Dodržení všech dohodnutých podmínek
Všichni dlužníci by měli věnovat maximální pozornost splnění dohody o splátkách. Zodpovědný přístup během plnění dohody o splátkách by měl být naprostou samozřejmostí. V opačném případě totiž začne zdravotní pojišťovna veškeré dlužné částky klasicky vymáhat.
7. Podání žádosti o prominuté penále vzniklého během splácení pojistného
I během splácení dlužného pojistného dle dohody o splátkách stále stoupá dlužné penále. Na toto penále, která je následně zpravidla vyčísleno po splacení dlužného pojistného ve splátkách, je potřeba si následně rovněž podat žádost o prominutí.
Jakou máte zdravotní pojišťovnu?
Závěrem – jak se vypořádat s dluhy na zdravotním pojištění
Aktivním přístupem mohou dlužníci na zdravotním pojištění ušetřit, protože jim může být při dodržení všech zákonných podmínek sníženo dlužné penále. Včasným řešením problémů a ukončením neúspěšného podnikání lze zastavit růst dlužného pojistného a sjednáním splátkového kalendáře, který se dodrží, se vyhnout případné exekuci. Čím dříve se začnou problémy spojené s dluhem na zdravotním pojištění řešit, tím nižší celkový dluh je a tím snazší je ho splatit formou měsíčních pravidelných splátek.