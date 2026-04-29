Jak si zvýšit životní úroveň odchodem do předčasného důchodu?

Od roku 2005 snižuje daňové zvýhodnění na děti přímo vypočtenou daň z příjmu. V předcházejících letech se jednalo o nezdanitelnou položku. V roce 2026 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí a další dítě 2 320 Kč, stejně jako v roce 2025. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
Co se dozvíte v článku
Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak se daň z příjmu vůbec neplatí a náleží daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.
Praktický příklad – Výpočet daňového bonusu
Zaměstnanec Pavel má hrubou mzdu 31 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Vypočtenou daň z příjmu 4 650 Kč sníží sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč na 2 080 Kč. Daňové zvýhodnění na dvě děti činí 3 127 Kč (1 267 Kč + 1 860 Kč). Daňové zvýhodnění je vyšší o 1 047 Kč (3 127 Kč – 2 080 Kč) než vypočtená daň z příjmu a tato částka se stává daňovým bonusem.
1) Daňové zvýhodnění na první dítě
Zejména daňové zvýhodnění na první dítě se v posledních letech příliš nezvyšovalo. Od roku 2018 činí částka daňového zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, přičemž průměrná mzda za celý rok 2025 byla vyšší 1,54krát než průměrná mzda za rok 2018. Reálná hodnota daňového zvýhodnění na první dítě tak značně klesla.
V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou mzdu v letech 2011 až 2025 (ČSÚ – Průměrná hrubá mzda a průměrný počet zaměstnanců) a hodnotu daňového zvýhodnění na první dítě v korunách a v procentech právě z průměrné mzdy. Daňové zvýhodnění na první dítě se od roku 2011 zvýšilo pouze o 300 Kč, průměrná měsíční mzda stoupla o 24 760 Kč. Za rok 2025 činilo daňové zvýhodnění na první dítě 2,57 % průměrné mzdy, v roce 2012 to bylo 4,46 % průměrné mzdy.
Reálný pokles daňového zvýhodnění na první dítě
|
Rok
|
Daňové zvýhodnění
|
Průměrná mzda
|
Poměr v %
|
2025
|
1 267 Kč
|
49 215 Kč
|
2,57 %
|
2024
|
1 267 Kč
|
45 899 Kč
|
2,76 %
|
2023
|
1 267 Kč
|
42 801 Kč
|
2,96 %
|
2022
|
1 267 Kč
|
39 932 Kč
|
3,17 %
|
2021
|
1 267 Kč
|
38 277 Kč
|
3,31 %
|
2020
|
1 267 Kč
|
36 176 Kč
|
3,50 %
|
2019
|
1 267 Kč
|
34 578 Kč
|
3,66 %
|
2018
|
1 267 Kč
|
32 051 Kč
|
3,95 %
|
2017
|
1 117 Kč
|
29 638 Kč
|
3,77 %
|
2016
|
1 117 Kč
|
27 764 Kč
|
4,02 %
|
2015
|
1 117 Kč
|
26 591 Kč
|
4,20 %
|
2014
|
1 117 Kč
|
25 768 Kč
|
4,33 %
|
2013
|
1 117 Kč
|
25 035 Kč
|
4,46 %
|
2012
|
1 117 Kč
|
25 067 Kč
|
4,46 %
|
2011
|
967 Kč
|
24 455 Kč
|
3,95 %
2) Daňové zvýhodnění na druhé dítě
Ve druhé tabulce máme vypočten reálný pokles daňového zvýhodnění na druhé dítě. Postup je stejný jako v první tabulce. Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění na druhé dítě se během let zvýšilo více než daňové zvýhodnění na první dítě, tak je zde reálný pokles nižší. I u daňového zvýhodnění na druhé dítě platí, že jeho hodnota v porovnání s průměrnou mzdou byla nejnižší v roce 2025. Nejvyšší byla potom v roce 2017, kdy dosahovala daňové zvýhodnění na druhé dítě 5,46 % průměrné mzdy. Od roku 2011 po současnost se daňové zvýhodnění na druhé dítě zvýšilo o 893 Kč.
Reálný pokles daňového zvýhodnění na druhé dítě
|
Rok
|
Daňové zvýhodnění
|
Průměrná mzda
|
Poměr v %
|
2025
|
1 860 Kč
|
49 215 Kč
|
3,78 %
|
2024
|
1 860 Kč
|
45 899 Kč
|
4,05 %
|
2023
|
1 860 Kč
|
42 801 Kč
|
4,35 %
|
2022
|
1 860 Kč
|
39 932 Kč
|
4,66 %
|
2021
|
1 860 Kč
|
38 277 Kč
|
4,86 %
|
2020
|
1 617 Kč
|
36 176 Kč
|
4,47 %
|
2019
|
1 617 Kč
|
34 578 Kč
|
4,68 %
|
2018
|
1 617 Kč
|
32 051 Kč
|
5,05 %
|
2017
|
1 617 Kč
|
29 638 Kč
|
5,46 %
|
2016
|
1 417 Kč
|
27 764 Kč
|
5,10 %
|
2015
|
1 317 Kč
|
26 591 Kč
|
4,95 %
|
2014
|
1 117 Kč
|
25 768 Kč
|
4,33 %
|
2013
|
1 117 Kč
|
25 035 Kč
|
4,46 %
|
2012
|
1 117 Kč
|
25 067 Kč
|
4,46 %
|
2011
|
967 Kč
|
24 455 Kč
|
3,95 %
3) Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě
Ve třetí tabulce máme vypočten reálný pokles daňového zvýhodnění na třetí a další dítě. Postup je stejný jako v předchozích tabulkách. Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se během let zvýšilo nejvíce. Aktuálně je vyšší o 1 053 Kč než daňové zvýhodnění na první dítě. Ještě v roce 2014 byly částky daňového zvýhodnění na všechny děti stejně vysoké. Nejnižší hodnotu mělo daňové zvýhodnění na třetí dítě v roce 2011, kdy dosahovalo 3,95 % průměrné mzdy, nejvyšší hodnotu mělo v roce 2017, kdy činilo 6,81 % průměrné mzdy.
Reálný pokles daňového zvýhodnění na druhé dítě
|
Rok
|
Daňové zvýhodnění
|
Průměrná mzda
|
Poměr v %
|
2025
|
2 320 Kč
|
49 215 Kč
|
4,71 %
|
2024
|
2 320 Kč
|
45 899 Kč
|
5,05 %
|
2023
|
2 320 Kč
|
42 801 Kč
|
5,42 %
|
2022
|
2 320 Kč
|
39 932 Kč
|
5,81 %
|
2021
|
2 320 Kč
|
38 277 Kč
|
6,06 %
|
2020
|
2 017 Kč
|
36 176 Kč
|
5,58 %
|
2019
|
2 017 Kč
|
34 578 Kč
|
5,83 %
|
2018
|
2 017 Kč
|
32 051 Kč
|
6,29 %
|
2017
|
2 017 Kč
|
29 638 Kč
|
6,81 %
|
2016
|
1 717 Kč
|
27 764 Kč
|
6,18 %
|
2015
|
1 417 Kč
|
26 591 Kč
|
5,33 %
|
2014
|
1 117 Kč
|
25 768 Kč
|
4,33 %
|
2013
|
1 117 Kč
|
25 035 Kč
|
4,46 %
|
2012
|
1 117 Kč
|
25 067 Kč
|
4,46 %
|
2011
|
967 Kč
|
24 455 Kč
|
3,95 %
Závěrem: Reálná hodnota daňového zvýhodnění na děti klesá
Daňové zvýhodnění na první dítě je ve stejné výši od roku 2018, daňové zvýhodnění na druhé dítě od roku 2021 a daňové zvýhodnění na třetí a další dítě od roku 2021. Nominální průměrná mzda však v posledních letech významně stoupla, takže reálná hodnota daňového zvýhodnění na děti klesá.
