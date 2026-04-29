Jak si zvýšit životní úroveň odchodem do předčasného důchodu?

Jeden z rodičů uplatňuje při výpočtu čisté měsíční mzdy daňové zvýhodnění na děti, které snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Z důvodu růstu průměrné mzdy a nízkého zvyšování daňového zvýhodnění na děti reálná hodnota daňového zvýhodnění klesá. Podívejme se na praktické porovnání od roku 2011.
Petr Gola
Od roku 2005 snižuje daňové zvýhodnění na děti přímo vypočtenou daň z příjmu. V předcházejících letech se jednalo o nezdanitelnou položku. V roce 2026 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí a další dítě 2 320 Kč, stejně jako v roce 2025. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Co se dozvíte v článku
  1. Praktický příklad – Výpočet daňového bonusu
  2. 2) Daňové zvýhodnění na druhé dítě
  3. 3) Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě
  4. Závěrem: Reálná hodnota daňového zvýhodnění na děti klesá

Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak se daň z příjmu vůbec neplatí a náleží daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Praktický příklad – Výpočet daňového bonusu

Zaměstnanec Pavel má hrubou mzdu 31 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Vypočtenou daň z příjmu 4 650 Kč sníží sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč na 2 080 Kč. Daňové zvýhodnění na dvě děti činí 3 127 Kč (1 267 Kč + 1 860 Kč). Daňové zvýhodnění je vyšší o 1 047 Kč (3 127 Kč – 2 080 Kč) než vypočtená daň z příjmu a tato částka se stává daňovým bonusem.

1) Daňové zvýhodnění na první dítě

Zejména daňové zvýhodnění na první dítě se v posledních letech příliš nezvyšovalo. Od roku 2018 činí částka daňového zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, přičemž průměrná mzda za celý rok 2025 byla vyšší 1,54krát než průměrná mzda za rok 2018. Reálná hodnota daňového zvýhodnění na první dítě tak značně klesla.

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou mzdu v letech 2011 až 2025 (ČSÚ – Průměrná hrubá mzda a průměrný počet zaměstnanců) a hodnotu daňového zvýhodnění na první dítě v korunách a v procentech právě z průměrné mzdy. Daňové zvýhodnění na první dítě se od roku 2011 zvýšilo pouze o 300 Kč, průměrná měsíční mzda stoupla o 24 760 Kč. Za rok 2025 činilo daňové zvýhodnění na první dítě 2,57 % průměrné mzdy, v roce 2012 to bylo 4,46 % průměrné mzdy.

Reálný pokles daňového zvýhodnění na první dítě

Rok

Daňové zvýhodnění

Průměrná mzda

Poměr v %

2025

1 267 Kč

49 215 Kč

2,57 %

2024

1 267 Kč

45 899 Kč

2,76 %

2023

1 267 Kč

42 801 Kč

2,96 %

2022

1 267 Kč

39 932 Kč

3,17 %

2021

1 267 Kč

38 277 Kč

3,31 %

2020

1 267 Kč

36 176 Kč

3,50 %

2019

1 267 Kč

34 578 Kč

3,66 %

2018

1 267 Kč

32 051 Kč

3,95 %

2017

1 117 Kč

29 638 Kč

3,77 %

2016

1 117 Kč

27 764 Kč

4,02 %

2015

1 117 Kč

26 591 Kč

4,20 %

2014

1 117 Kč

25 768 Kč

4,33 %

2013

1 117 Kč

25 035 Kč

4,46 %

2012

1 117 Kč

25 067 Kč

4,46 %

2011

967 Kč

24 455 Kč

3,95 %
2) Daňové zvýhodnění na druhé dítě

Ve druhé tabulce máme vypočten reálný pokles daňového zvýhodnění na druhé dítě. Postup je stejný jako v první tabulce. Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění na druhé dítě se během let zvýšilo více než daňové zvýhodnění na první dítě, tak je zde reálný pokles nižší. I u daňového zvýhodnění na druhé dítě platí, že jeho hodnota v porovnání s průměrnou mzdou byla nejnižší v roce 2025. Nejvyšší byla potom v roce 2017, kdy dosahovala daňové zvýhodnění na druhé dítě 5,46 % průměrné mzdy. Od roku 2011 po současnost se daňové zvýhodnění na druhé dítě zvýšilo o 893 Kč.

Reálný pokles daňového zvýhodnění na druhé dítě

Rok

Daňové zvýhodnění

Průměrná mzda

Poměr v %

2025

1 860 Kč

49 215 Kč

3,78 %

2024

1 860 Kč

45 899 Kč

4,05 %

2023

1 860 Kč

42 801 Kč

4,35 %

2022

1 860 Kč

39 932 Kč

4,66 %

2021

1 860 Kč

38 277 Kč

4,86 %

2020

1 617 Kč

36 176 Kč

4,47 %

2019

1 617 Kč

34 578 Kč

4,68 %

2018

1 617 Kč

32 051 Kč

5,05 %

2017

1 617 Kč

29 638 Kč

5,46 %

2016

1 417 Kč

27 764 Kč

5,10 %

2015

1 317 Kč

26 591 Kč

4,95 %

2014

1 117 Kč

25 768 Kč

4,33 %

2013

1 117 Kč

25 035 Kč

4,46 %

2012

1 117 Kč

25 067 Kč

4,46 %

2011

967 Kč

24 455 Kč

3,95 %
3) Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě

Ve třetí tabulce máme vypočten reálný pokles daňového zvýhodnění na třetí a další dítě. Postup je stejný jako v předchozích tabulkách. Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se během let zvýšilo nejvíce. Aktuálně je vyšší o 1 053 Kč než daňové zvýhodnění na první dítě. Ještě v roce 2014 byly částky daňového zvýhodnění na všechny děti stejně vysoké. Nejnižší hodnotu mělo daňové zvýhodnění na třetí dítě v roce 2011, kdy dosahovalo 3,95 % průměrné mzdy, nejvyšší hodnotu mělo v roce 2017, kdy činilo 6,81 % průměrné mzdy. 

Reálný pokles daňového zvýhodnění na třetí a další dítě

Rok

Daňové zvýhodnění

Průměrná mzda

Poměr v %

2025

2 320 Kč

49 215 Kč

4,71 %

2024

2 320 Kč

45 899 Kč

5,05 %

2023

2 320 Kč

42 801 Kč

5,42 %

2022

2 320 Kč

39 932 Kč

5,81 %

2021

2 320 Kč

38 277 Kč

6,06 %

2020

2 017 Kč

36 176 Kč

5,58 %

2019

2 017 Kč

34 578 Kč

5,83 %

2018

2 017 Kč

32 051 Kč

6,29 %

2017

2 017 Kč

29 638 Kč

6,81 %

2016

1 717 Kč

27 764 Kč

6,18 %

2015

1 417 Kč

26 591 Kč

5,33 %

2014

1 117 Kč

25 768 Kč

4,33 %

2013

1 117 Kč

25 035 Kč

4,46 %

2012

1 117 Kč

25 067 Kč

4,46 %

2011

967 Kč

24 455 Kč

3,95 %

Závěrem: Reálná hodnota daňového zvýhodnění na děti klesá

Daňové zvýhodnění na první dítě je ve stejné výši od roku 2018, daňové zvýhodnění na druhé dítě od roku 2021 a daňové zvýhodnění na třetí a další dítě od roku 2021. Nominální průměrná mzda však v posledních letech významně stoupla, takže reálná hodnota daňového zvýhodnění na děti klesá.

