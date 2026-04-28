Jak si zvýšit životní úroveň odchodem do předčasného důchodu?

Předčasný důchod je nižší než normální důchod, přesto lze odchodem do trvale kráceného předčasného důchodu mít v souhrnu vyšší příjem. Brigáda je však nutností. Mít předčasný důchod a „lehkou“ brigádu je oblíbeným finančním řešením v předdůchodovém věku.
Petr Gola
přičemž platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu tři roky před řádným důchodovým věkem. Standardní krácení u předčasného důchodu následně činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Navíc mají předčasní důchodci až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci a výdělečné možnosti. Předčasní důchodci totiž nesmí mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění.

Co se dozvíte v článku
  1. Příjmové možnosti jsou malé, ale jsou
  2. Nulové zdanění u dohody o provedení práce
  3. Nižší příjem a výhodnost práce v předčasném důchodu
  4. Vyšší příjmy? Nutnost více příjmů
  5. Závěrem: Kdy lze odchodem do předčasného důchodu zvýšit příjem rodiny?

Příjmové možnosti jsou malé, ale jsou

V praxi si tak mohou předčasní důchodci přivydělat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 999 Kč a méně, dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 4 499 Kč a méně. Zákonné podmínky jsou však splněny i v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu pro neplacení sociálního pojištění, pro celý kalendářní rok 2026 tedy do 117 521 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Kombinace povolených příjmů je samozřejmě možná.

Nulové zdanění u dohody o provedení práce

Předčasný důchod pracující na jednu dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 999 Kč a méně neplatí z této dohody žádné daně. Odměna je totiž do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění a vypočtenou daň z příjmu snižuje do nuly sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. I předčasní důchodci mohou podepsat prohlášení k dani. 

Nižší příjem a výhodnost práce v předčasném důchodu

V korunovém vyjádření je nižší rozdíl mezi řádným starobním důchodem a případným předčasným důchodem u podprůměrných příjmů. To v praxi znamená, že žadatel o předčasný důchod s nižším příjmem, který si bude následně přivydělávat na jednu dohodu o provedení práce, bude mít při volbě předčasného důchodu vyšší životní úroveň, než kdyby stále pracoval na plný úvazek.

Navíc bude pracovat málo hodin a práce ho nebude po zdravotní stránce tolik zatěžovat a jistota pravidelného měsíčního důchodu přináší potřebný klid. Podmínkou však je mít možnost vykonávat lehčí práci na dohodu o provedení práce s odměnou do limitu, což není v praxi pochopitelně snadné. 

Kalkulačka předčasného důchodu

Praktický příklad – Hrubá mzda 37 000 Kč a výhodný předčasný důchod

Pan Milan má hrubou mzdu 37 000 Kč v práci na plný úvazek. Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka má čistou mzdu na účet 29 728 Kč, z hrubé mzdy je mu sražena daň z příjmu 2 980 Kč, sociální pojištění 2 627 Kč a zdravotní pojištění 1 665 Kč.

Pan Milan získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a jeho osobní vyměřovací základ činí rovněž 37 000 Kč. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky, tj. o 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, by byl měsíční předčasný důchod ve výši 18 534 Kč. Pokud by si pan Milan přivydělával na jednu měsíční dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 900 Kč, potom by byl čistý měsíční příjem pana Milana 30 434 Kč a byl by na tom o 706 Kč lépe, než kdyby pracoval na plný úvazek. 

Při volbě předčasného důchodu a lehčí brigády si tak pan Milan finančně mírně polepšil a přitom může pracovat mnohem méně hodin týdně, což ze zdravotních důvodů požadoval. Varianta předčasného důchodu a brigády je pro pana Milana zajímavým řešením jeho životní situace.

Vyšší příjmy? Nutnost více příjmů

I lidé s průměrnými příjmy mohou mít při odchodu do předčasného důchodu vyšší životní úroveň, pokud budou mít další povolené příjmy. V těchto případech je však již situace složitější a vyžaduje více takových příjmů, např. práci na dvě různé dohody o provedení práce s odměnou do limitu, vlastní podnikání v zákonném rozsahu plus zaměstnání s odměnami do limitu. V těchto případech se tak již nejedná o lehký přivýdělek a pracovní náročnost je vyšší a mnohdy již hodně podobná zaměstnání na plný úvazek, takže to již nepřináší požadovaný efekt.

Závěrem: Kdy lze odchodem do předčasného důchodu zvýšit příjem rodiny?

Zejména při nižších příjmech lze odchodem do předčasného důchodu a současné brigády mít vyšší příjem než před odchodem do důchodu. Vždy je však vhodné si vše pečlivě propočítat a hlavně mít možnosti takové jednodušší pracovní brigády v blízkosti bydliště, a to dlouhodobě. U vyšších příjmů znamená odchod do předčasného důchodu již výraznější pokles životní úrovně oproti předchozí čisté mzdě, takže pouze „lehčí“ brigádou ho nelze dorovnat.

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek
Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Komerční sdělení

