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Žáky příští školní rok čeká výrazně méně volna, jak vychází prázdniny a svátky ve školním roce 2026/2027?

Michal Bureš
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Školní rok 2025/2026 příští týden skončí, děti se brzy rozjedou po dovolených a táborech. Kdy začne školní rok 2026/2027? Jak vycházejí podzimní, pololetní a jarní prázdniny v příštím školním roce? Které svátky budou o víkendech?
Autor: Depositphotos
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Na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy (ANO) skončí školní rok 2025/2026 již v pátek 26. června 2026. Původně měl končit jako obvykle 30. června, ale dětem již začnou letní prázdniny v sobotu 27. června 2026. Jak vycházejí prázdniny a svátky ve školním roce 2026/2027?

Co se dozvíte v článku
  1. Kolik volna přinese školní rok 2026/2027? Oproti aktuálnímu školnímu roku méně
  2. Kdy začíná školní rok 2026/2027?
  3. Podzimní prázdniny a svátky na podzim v roce 2026
  4. Vánoce a vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027
  5. Pololetní vysvědčení ve školním roce 2026/2027 se bude předávat 28. ledna, prázdniny na něj naváží
  6. Jarní prázdniny ve školním roce 2026/2027
  7. Velikonoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 jsou na konci března
  8. Jarní svátky ve školním roce 2026/2027 připadají na víkend
  9. Školní rok 2026/2027 končí ve středu 30. června
  10. Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září
  11. Děti mohou mít ještě volno ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce
  12. Prázdniny a volné dny ve školním roce 2026/2027

Kolik volna přinese školní rok 2026/2027? Oproti aktuálnímu školnímu roku méně

Ve školním roce 2026/2027 čeká žáky celkem 22 dnů školního volna vyplněného prázdninami či svátky. Ve školním roce 2025/2026 to bylo celkem 27 dnů volna, což bylo způsobeno poměrně dlouhými vánočními prázdninami, svátkem ve všední den navíc, také 2 dny volna na konci června z důvodu zkrácení školního roku ministrem školství Plagou.

Kdy začíná školní rok 2026/2027?

Začátek školního roku 2026/2027 naplánovalo Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na úterý 1. září 2026.

Podzimní prázdniny a svátky na podzim v roce 2026

Každý podzim se slaví tři státní svátky, z nichž v roce 2026 vycházejí všechny na všední dny.

Nejdříve se slaví Den české státnosti, 28. září, který v roce 2026 vychází na pondělí.

V říjnu se slaví Den vzniku samostatného Československa, což připadá na 28. října. V roce 2026 vychází na středu. Na něj naváží podzimní prázdniny, které budou ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026.

Den boje za svobodu a demokracii pak letos vychází na úterý 17. listopadu 2026.

Vánoce a vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027

Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a skončí v neděli 3. ledna 2027.

Konkrétně Štědrý den bude v roce 2026 ve čtvrtek, První svátek vánoční v pátek a Druhý svátek vánoční v sobotu. Do školy se žáci navrátí v pondělí 4. ledna 2027.

Pololetní vysvědčení ve školním roce 2026/2027 se bude předávat 28. ledna, prázdniny na něj naváží

Pololetní vysvědčení se ve školním roce 2026/2027 bude předávat ve čtvrtek 28. ledna 2027, následně budou pololetní prázdniny v pátek 29. ledna 2027.

Druhé pololetí školního roku 2026/2027 startuje 1. února 2027, v některých okresech začínají jarní prázdniny.

Jarní prázdniny ve školním roce 2026/2027

Termíny jarních prázdnin se během školního roku 2026/2027 pohybují od 1. února do 14. března 2027.

Termíny jarních prázdnin jsou rozděleny podle okresů, kdy nezáleží na tom, v jakém okrese žák bydlí, ale v jakém okrese má sídlo škola, kterou žák navštěvuje.

Přehled jarních prázdnin v roce 2027 stanovilo MŠMT takto:

Termín                                         

Okresy, správní obvody hl. města Prahy                                                                                                                                                               
1. 2. – 7. 2. 2027 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
8. 2. – 14. 2. 2027 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
15. 2. – 21. 2. 2027 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
22. 2. – 28. 2. 2027 Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 
1. 3. – 7. 3. 2027 Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 
8. 3. – 14. 3. 2027 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

Zdroj: MŠMT

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Pokud nevíte, do jakého okresu vaše škola spadá, navštivte stránky státní správy ČR. Pokud bydlíte v Praze a nejste si jisti, do které části spadá škola, podrobný přehled přináší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Velikonoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 jsou na konci března

Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 25. března 2027 a končí Velikonočním pondělím 29. března 2027. Do lavic se žáci vrátí v úterý 30. března 2027.

Jarní svátky ve školním roce 2026/2027 připadají na víkend

Oba květnové svátky, tedy Svátek práce (1. května) a Den vítězství 8. května, připadají v roce 2027 na sobotu.

Školní rok 2026/2027 končí ve středu 30. června

Vysvědčení bude žákům předáno ve středu 30. června 2027, čímž končí školní rok 2026/2027. Od čtvrtku 1. července 2027 začínají letní prázdniny.

Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září

Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září 2027.

Děti mohou mít ještě volno ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce

Ředitel školy má pravomoc stanovit ředitelské volno, a to až 5 dnů ve školním roce, termíny ředitelského volna jsou plně v kompetenci ředitele školy.

Prázdniny a volné dny ve školním roce 2026/2027

Podívejte se na přehled všech svátků a prázdnin ve školním roce 2026/2027, prázdniny jsou vyznačeny žlutě, svátky modře:

Datum Den v týdnu Svátek či prázdniny
28. září 2026 Pondělí Den české státnosti
28. října 2026 Středa Den vzniku samostatného Československa
29. a 30. října 2026 Čtvrtek, pátek Podzimní prázdniny
17. listopadu 2026 Úterý Den boje za svobodu a demokracii
23. prosince 2026 až 3. ledna 2027 Středa až neděle Vánoční prázdniny, svátky a víkendy
29. ledna 2027 Pátek Pololetní prázdniny
dle okresu (od 1. února do 14. března 2027) Celý týden Jarní prázdniny
25. března do 29. března 2027 Čtvrtek až pondělí Velikonoční prázdniny
1. května 2027 Sobota Svátek práce
8. května 2027 Sobota Den vítězství
1. července až 31. srpna 2027 Čtvrtek až úterý Letní prázdniny

Zdroj: MŠMT

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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