Žáky příští školní rok čeká výrazně méně volna, jak vychází prázdniny a svátky ve školním roce 2026/2027?

Na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy (ANO) skončí školní rok 2025/2026 již v pátek 26. června 2026. Původně měl končit jako obvykle 30. června, ale dětem již začnou letní prázdniny v sobotu 27. června 2026. Jak vycházejí prázdniny a svátky ve školním roce 2026/2027?
Co se dozvíte v článku
- Kolik volna přinese školní rok 2026/2027? Oproti aktuálnímu školnímu roku méně
- Kdy začíná školní rok 2026/2027?
- Podzimní prázdniny a svátky na podzim v roce 2026
- Vánoce a vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027
- Pololetní vysvědčení ve školním roce 2026/2027 se bude předávat 28. ledna, prázdniny na něj naváží
- Jarní prázdniny ve školním roce 2026/2027
- Velikonoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 jsou na konci března
- Jarní svátky ve školním roce 2026/2027 připadají na víkend
- Školní rok 2026/2027 končí ve středu 30. června
- Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září
- Děti mohou mít ještě volno ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce
- Prázdniny a volné dny ve školním roce 2026/2027
Kolik volna přinese školní rok 2026/2027? Oproti aktuálnímu školnímu roku méně
Ve školním roce 2026/2027 čeká žáky celkem 22 dnů školního volna vyplněného prázdninami či svátky. Ve školním roce 2025/2026 to bylo celkem 27 dnů volna, což bylo způsobeno poměrně dlouhými vánočními prázdninami, svátkem ve všední den navíc, také 2 dny volna na konci června z důvodu zkrácení školního roku ministrem školství Plagou.
Kdy začíná školní rok 2026/2027?
Začátek školního roku 2026/2027 naplánovalo Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na úterý 1. září 2026.
Podzimní prázdniny a svátky na podzim v roce 2026
Každý podzim se slaví tři státní svátky, z nichž v roce 2026 vycházejí všechny na všední dny.
Nejdříve se slaví Den české státnosti, 28. září, který v roce 2026 vychází na pondělí.
V říjnu se slaví Den vzniku samostatného Československa, což připadá na 28. října. V roce 2026 vychází na středu. Na něj naváží podzimní prázdniny, které budou ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026.
Den boje za svobodu a demokracii pak letos vychází na úterý 17. listopadu 2026.
Vánoce a vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a skončí v neděli 3. ledna 2027.
Konkrétně Štědrý den bude v roce 2026 ve čtvrtek, První svátek vánoční v pátek a Druhý svátek vánoční v sobotu. Do školy se žáci navrátí v pondělí 4. ledna 2027.
Pololetní vysvědčení ve školním roce 2026/2027 se bude předávat 28. ledna, prázdniny na něj naváží
Pololetní vysvědčení se ve školním roce 2026/2027 bude předávat ve čtvrtek 28. ledna 2027, následně budou pololetní prázdniny v pátek 29. ledna 2027.
Druhé pololetí školního roku 2026/2027 startuje 1. února 2027, v některých okresech začínají jarní prázdniny.
Jarní prázdniny ve školním roce 2026/2027
Termíny jarních prázdnin se během školního roku 2026/2027 pohybují od 1. února do 14. března 2027.
Termíny jarních prázdnin jsou rozděleny podle okresů, kdy nezáleží na tom, v jakém okrese žák bydlí, ale v jakém okrese má sídlo škola, kterou žák navštěvuje.
Přehled jarních prázdnin v roce 2027 stanovilo MŠMT takto:
|
Termín
|
Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Pokud nevíte, do jakého okresu vaše škola spadá, navštivte stránky státní správy ČR. Pokud bydlíte v Praze a nejste si jisti, do které části spadá škola, podrobný přehled přináší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Velikonoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 jsou na konci března
Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 25. března 2027 a končí Velikonočním pondělím 29. března 2027. Do lavic se žáci vrátí v úterý 30. března 2027.
Jarní svátky ve školním roce 2026/2027 připadají na víkend
Oba květnové svátky, tedy Svátek práce (1. května) a Den vítězství 8. května, připadají v roce 2027 na sobotu.
Školní rok 2026/2027 končí ve středu 30. června
Vysvědčení bude žákům předáno ve středu 30. června 2027, čímž končí školní rok 2026/2027. Od čtvrtku 1. července 2027 začínají letní prázdniny.
Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září
Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září 2027.
Děti mohou mít ještě volno ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce
Ředitel školy má pravomoc stanovit ředitelské volno, a to až 5 dnů ve školním roce, termíny ředitelského volna jsou plně v kompetenci ředitele školy.
Prázdniny a volné dny ve školním roce 2026/2027
Podívejte se na přehled všech svátků a prázdnin ve školním roce 2026/2027, prázdniny jsou vyznačeny žlutě, svátky modře:
|Datum
|Den v týdnu
|Svátek či prázdniny
|28. září 2026
|Pondělí
|Den české státnosti
|28. října 2026
|Středa
|Den vzniku samostatného Československa
|29. a 30. října 2026
|Čtvrtek, pátek
|Podzimní prázdniny
|17. listopadu 2026
|Úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|23. prosince 2026 až 3. ledna 2027
|Středa až neděle
|Vánoční prázdniny, svátky a víkendy
|29. ledna 2027
|Pátek
|Pololetní prázdniny
|dle okresu (od 1. února do 14. března 2027)
|Celý týden
|Jarní prázdniny
|25. března do 29. března 2027
|Čtvrtek až pondělí
|Velikonoční prázdniny
|1. května 2027
|Sobota
|Svátek práce
|8. května 2027
|Sobota
|Den vítězství
|1. července až 31. srpna 2027
|Čtvrtek až úterý
|Letní prázdniny
Zdroj: MŠMT