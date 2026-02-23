Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Jak vysoký je důchod při celoživotní práci za minimální mzdu?

Jak vysoký je důchod při celoživotní práci za minimální mzdu?

V posledních letech se částka minimální měsíční mzdy značně zvyšovala. V minulosti tomu tak však nebylo a reálná hodnota minimální mzdy byla nižší. Kdo celý život pracoval za minimální mzdu, ten má průměrnou důchodovou mzdu nižší, než je aktuální minimální mzda. O kolik? S jakým důchodem lze počítat při dlouholeté práci za minimální mzdu? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 ovlivňují měsíční částku starobního důchodu rozhodné příjmy od roku 1986 po rok 2025, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění (např. pasivní příjmy nemají žádný důchodový vliv), přičemž se jednotlivé roční příjmy přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, tak aby každý příjmový rok měl při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu. Dosahované příjmy v předdůchodovém věku nejsou při samotném výpočtu starobního důchodu oproti příjmům na začátku pracovní kariéry nikterak zvýhodněny. 

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální mzda od roku 1991 do roku 2025
  2. Osobní vyměřovací základ je nižší než 22 400 Kč
  3. Celoživotní práce za minimální mzdu a důchod

Minimální mzda od roku 1991 do roku 2025

V přiložené tabulce níže máme uvedenu roční mzdu (roční vyměřovací základ) při práci pouze za minimální mzdu od roku 1991 do roku 2025. Minimální mzda v Česku byla zavedena od února 1991, pro zjednodušení budeme pro naše důchodové počítat s prací za tuto minimální mzdu i v lednu 1991. Ve druhém sloupci tabulky máme uvedeny přepočítací koeficienty a v posledním sloupci je uvedena přepočtena roční mzda.

Z tabulky názorně vidíme, že po přepočtu byla hodnota minimální mzdy nejvyšší v letech 1991 a 1992 a potom v roce 2024 a v roce 2025. Nejnižší hodnotu má minimální mzda po přepočtu v letech 1995 až 1998.

Rok

Roční vyměřovací základ

Koeficient

Přepočtený roční  vyměřovací základ

1991

24 000 Kč

12,9132 

309 917 Kč

1992

26 400 Kč

10,5441 

278 365 Kč

1993

26 400 Kč

8,4179 

222 233 Kč

1994

26 400 Kč

7,1007 

187 459 Kč

1995

26 400 Kč

5,9920 

158 189 Kč

1996

30 000 Kč

5,0606 

151 818 Kč

1997

30 000 Kč

4,5780 

137 340 Kč

1998

31 800 Kč

4,1877 

133 169 Kč

1999

41 100 Kč

3,8694 

159 033 Kč

2000

51 000 Kč

3,6299 

185 125 Kč

2001

60 000 Kč

3,3447 

200 682 Kč

2002

68 400 Kč

3,1167 

213 183 Kč

2003

74 400 Kč

2,9201 

217 256 Kč

2004

80 400 Kč

2,7383 

220 160 Kč

2005

86 220 Kč

2,6034 

224 466 Kč

2006

93 150 Kč

2,4422 

227 491 Kč

2007

96 000 Kč

2,2747 

218 372 Kč

2008

96 000 Kč

2,1034 

201 927 Kč

2009

96 000 Kč

2,0326 

195 130 Kč

2010

96 000 Kč

1,9965 

191 664 Kč

2011

96 000 Kč

1,9514 

187 335 Kč

2012

96 000 Kč

1,8904 

181 479 Kč

2013

98 500 Kč

1,8904 

186 205 Kč

2014

102 000 Kč

1,8578 

189 496 Kč

2015

110 400 Kč

1,8032 

199 074 Kč

2016

118 800 Kč

1,7333 

205 917 Kč

2017

132 000 Kč

1,6238 

214 342 Kč

2018

146 400 Kč

1,5062 

220 508 Kč

2019

160 200 Kč

1,4085 

225 642 Kč

2020

175 200 Kč

1,3557 

237 519 Kč

2021

182 400 Kč

1,2787 

233 235 Kč

2022

194 400 Kč

1,2049 

234 233 Kč

2023

207 600 Kč

1,1210 

232 720 Kč

2024

226 800 Kč

1,0581 

239 978 Kč

2025

249 600 Kč

1,0000 

249 600 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Osobní vyměřovací základ je nižší než 22 400 Kč

V roce 2026 činí minimální mzda platná pro práci na plný úvazek 22 400 Kč. Pokud budeme pro zjednodušení období let 1986 až 1990 považovat za vyloučenou dobu pojištění, potom osobní vyměřovací základ žadatele o starobní důchod, který v letech 1991 až 2025 pracoval pouze za minimální mzdu, je při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 ve výši 17 297 Kč. Tato částka se získala tak, že se jednotlivé přepočtené roční vyměřovací základy sečetly a přepočítaly na jeden měsíc při zohlednění celkového počtu dní v období a vyloučených dob pojištění.

Osobní vyměřovací základ neboli průměrná důchodová mzda je v takovém případě značně nižší než aktuální minimální mzda. Žadatelé o starobní důchod mohou mít osobní vyměřovací základ nižší, než činí aktuálně platná minimální mzda, a to poměrně výrazně.

Důchodová kalkulačka
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Celoživotní práce za minimální mzdu a důchod

Ve druhé tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod při práci po celý život za minimální mzdu u vybraných dob pojištění. Nejnižší dobu pojištění máme zvolenu v rozsahu 44 let. Právě doba pojištění je druhým zásadním údajem ovlivňujícím měsíční částku starobního důchodu.

Z tabulky názorně vidíme, že i při celoživotní práci za minimální mzdu je výsledný starobní důchod významně vyšší, než činí minimální starobní důchod v roce 2026 ve výši 9 800 Kč. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným na děti. 

školení pri začínající mzdové účetní

Celoživotní práce za minimální mzdu znamená i při vysoké době pojištění podprůměrný starobní důchod, částka důchodu je však v těchto případech vyšší, než by většina žadatelů o starobní důchod očekávala.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

17 297 Kč

44 let

16 165 Kč

17 297 Kč

45 let

16 421 Kč

17 297 Kč

46 let

16 677 Kč

17 297 Kč

47 let

16 933 Kč

17 297 Kč

48 let

17 189 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

