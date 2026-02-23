Jak vysoký je důchod při celoživotní práci za minimální mzdu?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 ovlivňují měsíční částku starobního důchodu rozhodné příjmy od roku 1986 po rok 2025, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění (např. pasivní příjmy nemají žádný důchodový vliv), přičemž se jednotlivé roční příjmy přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, tak aby každý příjmový rok měl při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu. Dosahované příjmy v předdůchodovém věku nejsou při samotném výpočtu starobního důchodu oproti příjmům na začátku pracovní kariéry nikterak zvýhodněny.
Minimální mzda od roku 1991 do roku 2025
V přiložené tabulce níže máme uvedenu roční mzdu (roční vyměřovací základ) při práci pouze za minimální mzdu od roku 1991 do roku 2025. Minimální mzda v Česku byla zavedena od února 1991, pro zjednodušení budeme pro naše důchodové počítat s prací za tuto minimální mzdu i v lednu 1991. Ve druhém sloupci tabulky máme uvedeny přepočítací koeficienty a v posledním sloupci je uvedena přepočtena roční mzda.
Z tabulky názorně vidíme, že po přepočtu byla hodnota minimální mzdy nejvyšší v letech 1991 a 1992 a potom v roce 2024 a v roce 2025. Nejnižší hodnotu má minimální mzda po přepočtu v letech 1995 až 1998.
|
Rok
|
Roční vyměřovací základ
|
Koeficient
|
Přepočtený roční vyměřovací základ
|
1991
|
24 000 Kč
|
12,9132
|
309 917 Kč
|
1992
|
26 400 Kč
|
10,5441
|
278 365 Kč
|
1993
|
26 400 Kč
|
8,4179
|
222 233 Kč
|
1994
|
26 400 Kč
|
7,1007
|
187 459 Kč
|
1995
|
26 400 Kč
|
5,9920
|
158 189 Kč
|
1996
|
30 000 Kč
|
5,0606
|
151 818 Kč
|
1997
|
30 000 Kč
|
4,5780
|
137 340 Kč
|
1998
|
31 800 Kč
|
4,1877
|
133 169 Kč
|
1999
|
41 100 Kč
|
3,8694
|
159 033 Kč
|
2000
|
51 000 Kč
|
3,6299
|
185 125 Kč
|
2001
|
60 000 Kč
|
3,3447
|
200 682 Kč
|
2002
|
68 400 Kč
|
3,1167
|
213 183 Kč
|
2003
|
74 400 Kč
|
2,9201
|
217 256 Kč
|
2004
|
80 400 Kč
|
2,7383
|
220 160 Kč
|
2005
|
86 220 Kč
|
2,6034
|
224 466 Kč
|
2006
|
93 150 Kč
|
2,4422
|
227 491 Kč
|
2007
|
96 000 Kč
|
2,2747
|
218 372 Kč
|
2008
|
96 000 Kč
|
2,1034
|
201 927 Kč
|
2009
|
96 000 Kč
|
2,0326
|
195 130 Kč
|
2010
|
96 000 Kč
|
1,9965
|
191 664 Kč
|
2011
|
96 000 Kč
|
1,9514
|
187 335 Kč
|
2012
|
96 000 Kč
|
1,8904
|
181 479 Kč
|
2013
|
98 500 Kč
|
1,8904
|
186 205 Kč
|
2014
|
102 000 Kč
|
1,8578
|
189 496 Kč
|
2015
|
110 400 Kč
|
1,8032
|
199 074 Kč
|
2016
|
118 800 Kč
|
1,7333
|
205 917 Kč
|
2017
|
132 000 Kč
|
1,6238
|
214 342 Kč
|
2018
|
146 400 Kč
|
1,5062
|
220 508 Kč
|
2019
|
160 200 Kč
|
1,4085
|
225 642 Kč
|
2020
|
175 200 Kč
|
1,3557
|
237 519 Kč
|
2021
|
182 400 Kč
|
1,2787
|
233 235 Kč
|
2022
|
194 400 Kč
|
1,2049
|
234 233 Kč
|
2023
|
207 600 Kč
|
1,1210
|
232 720 Kč
|
2024
|
226 800 Kč
|
1,0581
|
239 978 Kč
|
2025
|
249 600 Kč
|
1,0000
|
249 600 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Osobní vyměřovací základ je nižší než 22 400 Kč
V roce 2026 činí minimální mzda platná pro práci na plný úvazek 22 400 Kč. Pokud budeme pro zjednodušení období let 1986 až 1990 považovat za vyloučenou dobu pojištění, potom osobní vyměřovací základ žadatele o starobní důchod, který v letech 1991 až 2025 pracoval pouze za minimální mzdu, je při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 ve výši 17 297 Kč. Tato částka se získala tak, že se jednotlivé přepočtené roční vyměřovací základy sečetly a přepočítaly na jeden měsíc při zohlednění celkového počtu dní v období a vyloučených dob pojištění.
Osobní vyměřovací základ neboli průměrná důchodová mzda je v takovém případě značně nižší než aktuální minimální mzda. Žadatelé o starobní důchod mohou mít osobní vyměřovací základ nižší, než činí aktuálně platná minimální mzda, a to poměrně výrazně.
Celoživotní práce za minimální mzdu a důchod
Ve druhé tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod při práci po celý život za minimální mzdu u vybraných dob pojištění. Nejnižší dobu pojištění máme zvolenu v rozsahu 44 let. Právě doba pojištění je druhým zásadním údajem ovlivňujícím měsíční částku starobního důchodu.
Z tabulky názorně vidíme, že i při celoživotní práci za minimální mzdu je výsledný starobní důchod významně vyšší, než činí minimální starobní důchod v roce 2026 ve výši 9 800 Kč. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným na děti.
Celoživotní práce za minimální mzdu znamená i při vysoké době pojištění podprůměrný starobní důchod, částka důchodu je však v těchto případech vyšší, než by většina žadatelů o starobní důchod očekávala.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
17 297 Kč
|
44 let
|
16 165 Kč
|
17 297 Kč
|
45 let
|
16 421 Kč
|
17 297 Kč
|
46 let
|
16 677 Kč
|
17 297 Kč
|
47 let
|
16 933 Kč
|
17 297 Kč
|
48 let
|
17 189 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora