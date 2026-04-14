Jak vysoký je průměrný důchod při nároku na starobní i vdovský důchod současně?

Pobírat v plném rozsahu současně vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi nelze. Uplatňují se pravidla pro souběh, takže souhrnný důchod je mnohem nižší, než někteří příjemci očekávají. Průměrný souhrnný důchod je vyšší pouze o necelých 2 500 Kč než průměrný sólo starobní důchod.
Petr Gola
V praxi se mnohem častěji vyplácí vdovské důchody než vdovecké důchody (ženy se dožívají většinou vyššího věku než muži a v manželském páru jsou častěji ženy mladší), proto budeme s touto variantou počítat i v jednotlivých příkladech. Stejná pravidla však platí i pro vdovecké důchody a výpočet by byl shodný. 

Souběh dvou důchodů

Jestliže jsou splněny současně podmínky pro výplatu vlastního starobního důchodu a vdovského důchodu po zemřelém manželovi, tak se v plném rozsahu vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Základní výměra činí v roce 2026 částku 4 900 Kč. Základní výměra důchodu je jednotná a plní důležitou solidární funkci, částku základní výměry důchodu nelze nikterak zvýšit.

Procentní výměra vdovského důchodu činí 25 %

Vzhledem k tomu, že v praxi mají ve většině případů vdovy vlastní starobní důchod vyšší než vdovský důchod, tak v plném rozsahu pobírají vlastní starobní důchod a vdovský důchod v takovém případě činí 25 % procentní výměry důchodu zemřelého manžela. Vdovský důchod je vyšší než vlastní starobní důchod pouze tehdy, když vdova má velmi nízký vlastní starobní důchod a zemřelý manžel pobíral nebo by měl nárok na velmi vysoký starobní nebo invalidní důchod. Při souběhu tak činí vdovský důchod většinou méně než 5 000 Kč. Přestože je vdovský důchod při souběhu nízký, tak se zase vyplácí trvale, protože vdova pobírající již svůj vlastní starobní důchod splňuje totiž věkovou podmínku pro trvalé pobírání vdovského důchodu.

Praktický příklad: starobní důchod a vdovský důchod

Paní Vlasta má vlastní starobní důchod ve výši 21 400 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 16 500 Kč). Zemřelý manžel paní Vlasty pobíral starobní důchod ve výši 22 900 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra ve výši 18 000 Kč).

Pokud by paní Vlasta ještě nepobírala svůj vlastní starobní důchod, potom by vdovský důchod činil 13 900 Kč (základní výměra 4 900 Kč + polovina procentní výměry důchodu zemřelého manžela 9 000 Kč).

Paní Vlasta však má již vlastní starobní důchod, který je vyšší než vdovský důchod, a proto v plném rozsahu bude pobírat vlastní starobní důchod a z vdovského důchodu pouze polovinu procentní výměry, základní výměru bude mít pouze jednou. Celkově bude paní Vlasta pobírat souhrnný důchod ve výši 25 900 Kč (vlastní starobní důchod ve výši 21 400 Kč + polovinu procentní výměry vdovského důchodu ve výši 4 500 Kč).

Jak vysoký je souhrnný průměrný důchod?

V přiložené tabulce níže máme pro názornost uveden průměrný souhrnný důchod (tj. starobní důchod + vdovský důchod) v uplynulých letech, vždy k 31. prosinci příslušného roku. Průměrný souhrnný důchod je tak oproti průměrnému starobnímu důchodu vyšší méně, než by se na první pohled mohlo zdát. Důvodem je právě i skutečnost, že ženy mají v průměru vlastní starobní důchod nižší než muži. Každoroční valorizaci podléhají pochopitelně oba důchody, základní výměra však náleží pouze jednou.

Rok

Průměrný souhrnný důchod 

2025

23 447 Kč

2024

22 958 Kč

2023

22 466 Kč

2022

19 724 Kč

2021

16 880 Kč

Pramen: ČSSZ – Důchodové statistiky – Vyplácené sólo starobní důchod a starobní důchody vyplácené v souběhu s pozůstalostním důchodem

Souběh dvou důchodů nebrání výdělečné činnosti

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy, výše hrubé mzdy není omezena a je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. To platí i při nároku na dva důchody současně. Pobírání nízkého vdovského důchodu v souběhu dvou důchodů není pochopitelně překážkou pro vlastní přivýdělek.

Petr Gola

Petr Gola

