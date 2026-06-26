Jaká pravidla platí pro zkrácený úvazek v důchodu?

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy, lze tedy pracovat i na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek. Neomezené příjmové možnosti mají i předdůchodci, neboť v předdůchodu se nepobírá státní důchod, ale čerpají se vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Příjmová omezení platí pouze pro předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Předčasní důchodci tak mohou pracovat pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu.
Co se dozvíte v článku
- Praktický příklad – nemožnost přijmutí zkráceného úvazku
- Praktický příklad – zkrácený úvazek v různých situacích v důchodu
- Sleva na sociálním pojištění pouze pro řádné důchodce
- Neprovádí se dopočet do minima u zdravotního pojištění
- Slevu na dani z příjmu mají všichni důchodci
- Závěrem: Důchod a zkrácený úvazek
Praktický příklad – nemožnost přijmutí zkráceného úvazku
Pan Ondřej odešel před půl rokem do předčasného důchodu a řádného důchodového věku dosáhne přibližně za rok. Nyní má dvě možnosti přivýdělku. První je na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 900 Kč a druhá je na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 22 500 Kč. Pan Ondřej chce však stále pobírat předčasný důchod na účet, proto přijme pouze brigádu na DPP s hrubou odměnou 11 900 Kč.
Když je totiž hrubá odměna z dohody o provedení práce 11 999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění a takový příjem lze pobírat současně s předčasným důchodem. Kdyby pan Ondřej přijal nabídku na zkrácený úvazek, ze kterého se vždy platí sociální pojištění, tak by již nemohl pobírat předčasný důchod, což nechce.
Praktický příklad – zkrácený úvazek v různých situacích v důchodu
Pan Tomáš je v řádném důchodu a stále pracuje na stejné pracovní pozici jako před odchodem do důchodu, ale již pouze na zkrácený úvazek. Pobírat řádný starobní důchodu a mzdu ze zaměstnání je samozřejmě možné. Finančně je na tom aktuálně pan Tomáš přibližně stejně jako před odchodem do důchodu, i když pracuje na zkrácený úvazek. Pobírá totiž současně mzdu a důchod. Kdyby pracoval pan Tomáš na plný úvazek, tak by na tom byl dokonce finančně ještě lépe.
Paní Zuzana začala čerpat předddůchod tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Původně paní Zuzana myslela, že již pracovat nebude a do dosažení řádného důchodového věku bude žít pouze z úspor. Po půl roce však dostala zajímavou pracovní nabídku na zkrácený úvazek, kterou může bez obav přijmout. Jako předdůchodce není paní Zuzana ve výdělečné činnosti nikterak omezena.
Paní Helena odešla před dvěma lety do předčasného důchodu, nyní v dubnu dosáhla řádného důchodového věku. Paní Helena tak může nyní začít pracovat na zkrácený úvazek, přestože ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění. Důvodem je dosažení řádného důchodového věku, příjmové omezení pro předčasné důchodce platí pouze do dosažení řádného důchodového věku.
Sleva na sociálním pojištění pouze pro řádné důchodce
Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Na sociálním pojištění tedy odvádí pouze 0,6 % z hrubé mzdy nebo hrubé odměny. Nárok na tuto slevu vzniká nejenom při práci na plný úvazek, ale i při práci na zkrácený úvazek nebo při práci na některou z pracovních dohod, pokud je odměna nad limit a vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Předdůchodci nárok na slevu na sociálním pojištění nikdy nemají, neboť nedostávají na účet starobní důchod.
Mzdová kalkulačka – jak sleva na sociálním pojištění zvýší mzdu řádným důchodcům?
Neprovádí se dopočet do minima u zdravotního pojištění
Starobní důchodci i předdůchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, proto se při výpočtu zdravotního pojištění neprovádí dopočet do minima, pokud je hrubá měsíční mzda nebo hrubá měsíční odměna nižší než 22 400 Kč, tak jako by se dopočet do minima prováděl u ostatních zaměstnanců. Sazba zdravotního pojištění je tak vždy 4,5 % ze skutečné hrubé mzdy nebo hrubé odměny. Předčasní důchodci jsou rovněž státními pojištěnci, ti ale pracují pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění, takže u nich dopočet nepřichází do úvahu.
Slevu na dani z příjmu mají všichni důchodci
Nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč, která snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, mají všichni důchodci (řádní, předčasní i předdůchodci). Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele, přičemž prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud je hrubá měsíční mzda nebo hrubá měsíční odměna do 17 100 Kč, tak je daň z příjmu z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nulová, protože vypočtenou daň z příjmu sníží právě sleva na poplatníka do nuly.
Závěrem: Důchod a zkrácený úvazek
Na zkrácený úvazek si mohou přivydělat pouze řádní starobní důchodci a předdůchodci. Předčasní důchodci, kteří chtějí stále pobírat na účet důchod, si mohou přivydělat pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu, přičemž toto omezení platí pouze do dosažení řádného důchodového věku. I při práci na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod náleží všem důchodcům sleva na poplatníka, pokud u zaměstnavatele podepíší prohlášení k dani. Řádní starobní důchodci mají na rozdíl od ostatních nárok na vysokou slevu na sociálním pojištění, což jim značně zvyšuje disponibilní měsíční příjem ze zaměstnání.