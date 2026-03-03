Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Jaké jsou rozdíly ve výši důchodů mužů a žen v Česku? Jak jsme na tom v rámci EU?

Průměrný důchod mužů je ve všech členských zemích Evropské unie vyšší než průměrný důchod žen. Česko však spolu s Estonskem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem patří mezi země, kde je rozdíl nižší než 10 %. Hned v šesti zemích EU Je průměrný důchod mužů vyšší o více než 30 % než průměrný důchod žen. Rozdíl ve výši důchodu mužů a žen v Česku v posledních letech značně snížilo zavedení výchovného k důchodu, na které mají nárok zpravidla ženy.
Žena v důchodovém věku v brýlích, sedí, má bradu v rukách a tváří se ustaraně
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Dle aktuální únorové zprávy Eurostatu byl v roce 2024 průměrný důchod 65letých a starších žen nižší o 24,5 % než mužů. Hlavním důvodem jsou průměrně nižší výdělky žen během produktivního života. V uvedené statistice se jako důchodový příjem hodnotí nejenom starobní důchody, ale i pozůstalostní důchody a ostatní pravidelné individuální důchody.

Důchodové rozdíly v Česku mezi ženami a muži? Ano jsou, ale nízké

Česko však patří mezi členské země EU s nejnižšími rozdíly ve výši důchodu ze zemí EU, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme uvedeno, o kolik je průměrný starobní důchod žen nižší než průměrný starobní důchod mužů. Mimo členské země EU máme v tabulce uvedeny i údaje ve Švýcarsku. V zemích, kde se nejvíce liší průměrný důchod mužů a žen, byly v minulosti pochopitelně nejvyšší mzdové rozdíly mezi muži a ženami.

Země

Důchodový rozdíl

Země

Důchodový rozdíl

Estonsko

5,6 %

Švédsko 

23,3 %

Slovensko

8,4 %

Řecko

23,8 %

Česko

9,6 %

Německo

25,8 %

Maďarsko

9,6 %

Francie

27,2 %

Slovinsko

9,7 %

Itálie

28,6 %

Litva

11,9 %

Kypr

29,0 %

Polsko

14,5 %

Španělsko

29,2 %

Lotyšsko

15,0 %

Švýcarsko

29,9 %

Dánsko

15,6 %

Irsko

31,1 %

Rumunsko

18,9 %

Belgie

31,3 %

Chorvatsko

19,3 %

Lucembursko

32,7 %

Bulharsko

19,4 %

Rakousko

35,6 %

Finsko

21,3 %

Nizozemí

36,3 %

Portugalsko

23,2 %

Malta

40,3 %

Zdroj: Eurostat: News Articles from 25. 2. 2026 – „Women´s pension 25 % lower than men´s in 2024“
Výchovné k důchodu zvýšilo v Česku průměrný důchod žen

Od roku 2023 platí v Česku výchovné k důchodu, na které mají v naprosté většině případů nárok ženy. V roce 2026 činí výchovné k důchodu 500 Kč na každé vychované dítě. V případě výchovy tří dětí je tak důchod vyšší o 1 500 Kč. Výchovné k důchodu náleží ve stejné výši k řádnému starobnímu důchodu i k předčasnému důchodu. Z důvodu dřívějšího odchodu do předčasného důchodu se výchovné nekrátí. Výše výchovného je vždy stejně vysoká a neovlivňují ho platby na sociálním pojištění během produktivního života.

Z důvodu zavedení výchovného k důchodu se rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a průměrným starobním důchodem žen v Česku poměrně výrazně snížil, jak je vidět ze druhé tabulky níže, kde máme uvedeny průměrné starobní důchody mužů a žen v letech 2020 až 2025, vždy ke k 31. 12. 2025. 

Z tabulky vidíme, že v roce 2024 dosahoval průměrný starobní důchod žen 88,9 % průměrného starobního důchodu mužů. V první tabulce od Eurostatu je v Česku rozdíl mezi průměrným důchodem mužů a žen o něco nižší, hlavním důvodem je skutečnost, že vdovské důchody v Česku jsou vyšší než vdovecké důchody.

Rok

Průměrný důchod

Průměrný důchod žen v %  z průměrného důchodu mužů

mužů

žen

2025

22 347 Kč

19 912 Kč

89,1 %

2024

21 937 Kč

19 493 Kč

88,9 %

2023

21 545 Kč

19 063 Kč

88,5 %

2022

19 755 Kč

16 484 Kč

83,4 %

2021

16 900 Kč

14 060 Kč

83,2 %

2020

15 868 Kč

13 204 Kč

83,2 %

Zdroj: ČSSZ – důchodové statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Valorizace důchodů od ledna

Všechny státní důchody se v Česku pravidelně valorizují. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Při každoroční pravidelné valorizaci se zvyšuje základní výměra důchodu v korunách a procentní výměra důchodu v procentech. V roce 2026 se základní výměra důchodu zvýšila o 240 Kč (z 4 660 Kč na 4 900 Kč) a procentní výměra důchodu se zvýšila o 2,6 %. Ke zvýšení důchodu dochází automaticky, při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že až do dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Z důvodu valorizace jsou důchody již začátkem roku 2026 vyšší než koncem roku 2025. 

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

