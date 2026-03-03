Jaké jsou rozdíly ve výši důchodů mužů a žen v Česku? Jak jsme na tom v rámci EU?

Dle aktuální únorové zprávy Eurostatu byl v roce 2024 průměrný důchod 65letých a starších žen nižší o 24,5 % než mužů. Hlavním důvodem jsou průměrně nižší výdělky žen během produktivního života. V uvedené statistice se jako důchodový příjem hodnotí nejenom starobní důchody, ale i pozůstalostní důchody a ostatní pravidelné individuální důchody.
Důchodové rozdíly v Česku mezi ženami a muži? Ano jsou, ale nízké
Česko však patří mezi členské země EU s nejnižšími rozdíly ve výši důchodu ze zemí EU, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme uvedeno, o kolik je průměrný starobní důchod žen nižší než průměrný starobní důchod mužů. Mimo členské země EU máme v tabulce uvedeny i údaje ve Švýcarsku. V zemích, kde se nejvíce liší průměrný důchod mužů a žen, byly v minulosti pochopitelně nejvyšší mzdové rozdíly mezi muži a ženami.
|
Země
|
Důchodový rozdíl
|
Země
|
Důchodový rozdíl
|
Estonsko
|
5,6 %
|
Švédsko
|
23,3 %
|
Slovensko
|
8,4 %
|
Řecko
|
23,8 %
|
Česko
|
9,6 %
|
Německo
|
25,8 %
|
Maďarsko
|
9,6 %
|
Francie
|
27,2 %
|
Slovinsko
|
9,7 %
|
Itálie
|
28,6 %
|
Litva
|
11,9 %
|
Kypr
|
29,0 %
|
Polsko
|
14,5 %
|
Španělsko
|
29,2 %
|
Lotyšsko
|
15,0 %
|
Švýcarsko
|
29,9 %
|
Dánsko
|
15,6 %
|
Irsko
|
31,1 %
|
Rumunsko
|
18,9 %
|
Belgie
|
31,3 %
|
Chorvatsko
|
19,3 %
|
Lucembursko
|
32,7 %
|
Bulharsko
|
19,4 %
|
Rakousko
|
35,6 %
|
Finsko
|
21,3 %
|
Nizozemí
|
36,3 %
|
Portugalsko
|
23,2 %
|
Malta
|
40,3 %
Zdroj: Eurostat: News Articles from 25. 2. 2026 – „Women´s pension 25 % lower than men´s in 2024“
Výchovné k důchodu zvýšilo v Česku průměrný důchod žen
Od roku 2023 platí v Česku výchovné k důchodu, na které mají v naprosté většině případů nárok ženy. V roce 2026 činí výchovné k důchodu 500 Kč na každé vychované dítě. V případě výchovy tří dětí je tak důchod vyšší o 1 500 Kč. Výchovné k důchodu náleží ve stejné výši k řádnému starobnímu důchodu i k předčasnému důchodu. Z důvodu dřívějšího odchodu do předčasného důchodu se výchovné nekrátí. Výše výchovného je vždy stejně vysoká a neovlivňují ho platby na sociálním pojištění během produktivního života.
Z důvodu zavedení výchovného k důchodu se rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a průměrným starobním důchodem žen v Česku poměrně výrazně snížil, jak je vidět ze druhé tabulky níže, kde máme uvedeny průměrné starobní důchody mužů a žen v letech 2020 až 2025, vždy ke k 31. 12. 2025.
Z tabulky vidíme, že v roce 2024 dosahoval průměrný starobní důchod žen 88,9 % průměrného starobního důchodu mužů. V první tabulce od Eurostatu je v Česku rozdíl mezi průměrným důchodem mužů a žen o něco nižší, hlavním důvodem je skutečnost, že vdovské důchody v Česku jsou vyšší než vdovecké důchody.
|
Rok
|
Průměrný důchod
|
Průměrný důchod žen v % z průměrného důchodu mužů
|
mužů
|
žen
|
2025
|
22 347 Kč
|
19 912 Kč
|
89,1 %
|
2024
|
21 937 Kč
|
19 493 Kč
|
88,9 %
|
2023
|
21 545 Kč
|
19 063 Kč
|
88,5 %
|
2022
|
19 755 Kč
|
16 484 Kč
|
83,4 %
|
2021
|
16 900 Kč
|
14 060 Kč
|
83,2 %
|
2020
|
15 868 Kč
|
13 204 Kč
|
83,2 %
Zdroj: ČSSZ – důchodové statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR
Valorizace důchodů od ledna
Všechny státní důchody se v Česku pravidelně valorizují. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Při každoroční pravidelné valorizaci se zvyšuje základní výměra důchodu v korunách a procentní výměra důchodu v procentech. V roce 2026 se základní výměra důchodu zvýšila o 240 Kč (z 4 660 Kč na 4 900 Kč) a procentní výměra důchodu se zvýšila o 2,6 %. Ke zvýšení důchodu dochází automaticky, při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že až do dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Z důvodu valorizace jsou důchody již začátkem roku 2026 vyšší než koncem roku 2025.
