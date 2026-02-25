Jakou důchodovou hodnotu má zisk 500 000 Kč?

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je takzvaný osobní vyměřovací základ, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, když dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.
Výpočet v roce 2026
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů v letech 1986 až 2025. V případě zaměstnání je roční vyměřovací základ na úrovni roční hrubé mzdy. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti je ročním vyměřovacím základem částka uvedená v přehledu, tj. částka, ze které se skutečně v daném roce vypočítalo sociální pojištění.
Nerozhoduje příjem a ani zisk
Pro důchodové účely tedy není za rok výkonu samostatné výdělečné činnosti rozhodující celkový roční příjem a ani celkový roční hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje). Roční skutečný vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává roční sociální pojištění, je aktuálně 55 % hrubého zisku, v minulosti to bylo 50 %. Pokud je při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální roční vyměřovací základ, tak se sociální pojištění vypočítává z minimálního vyměřovacího základu.
Praktický příklad – hrubý zisk 500 000 Kč a důchod
Podnikatel Miroslav dosáhl za rok 2025 hrubého zisku ve výši 500 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 275 000 Kč (500 000 Kč x 55 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ ve výši 195 540 Kč, takže se roční sociální pojištění bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu. Vyměřovací základ ve výši 275 000 Kč přitom odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši 22 917 Kč (275 000 Kč: 12 měsíců).
To znamená, že za rok 2025 je na tom pan Miroslav s ohledem na budoucí výpočet svého starobního důchodu stejně jako zaměstnanec pracující za značně podprůměrnou mzdu ve výši 22 917 Kč. I roční hrubý zisk ve výši 500 000 Kč tak znamená nízký starobní důchod.
Jaké mzdě odpovídá hrubý zisk za rok 2025?
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno, jak vysoké hrubé měsíční mzdě odpovídá dosažený hrubý zisk za rok 2025. Z tabulky názorně vidíme, že s ohledem na dosažený hrubý zisk nelze dělat důchodové závěry, protože vyměřovací základ je značně nižší a i relativně vysoký hrubý zisk odpovídá podprůměrné mzdě. Osoby samostatně výdělečně činné by obecně měly počítat s podprůměrným starobním důchodem a této situaci přizpůsobit vlastní finanční zajištění na penzi, jehož úloha v následujících letech ještě poroste.
U hrubého ročního zisku 300 000 Kč je skutečný vyměřovací základ ve výši 165 000 Kč (300 000 Kč x 55 %) nižší než minimální vyměřovací základ, tak se pro výpočet ročního sociálního pojištění použije právě minimální vyměřovací základ ve výši 195 540 Kč, takže roční hrubý zisk 300 000 Kč odpovídá hrubé měsíční mzdě 16 295 Kč. Z tabulky mimo jiné vidíme, že i hrubý roční zisk 800 000 Kč je s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu podprůměrný a odpovídá hrubé mzdě 36 667 Kč.
|Roční hrubý zisk za rok 2025
|Odpovídající hrubá mzda pro důchodové účely
|300 000 Kč
|16 295 Kč
|400 000 Kč
|18 333 Kč
|500 000 Kč
|22 917 Kč
|600 000 Kč
|27 500 Kč
|800 000 Kč
|36 667 Kč
|1 000 000 Kč
|45 833 Kč
|1 500 000 Kč
|68 750 Kč
|2 000 000 Kč
|91 667 Kč
|3 000 000 Kč
|137 500 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet
Minimální vyměřovací základ je nižší než minimální mzda
Celkový osobní vyměřovací základ, ze kterého se následně vypočítává starobní důchod, může být i poměrně výrazně nižší, než činí aktuální minimální mzda platná v roce odchodu do starobního důchodu, a to zejména u osob samostatně výdělečně činných vykonávající hlavní činnost, které dlouhodobě platily sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu.
Zaměstnanec pracující za minimální mzdu je na tom pro výpočet starobního důchodu značně lépe než živnostník nebo podnikatel platící minimální měsíční zálohy, které odpovídají v daném roce minimálnímu ročnímu vyměřovacímu základu. Pro názornost máme ve druhé tabulce uveden roční minimální vyměřovací základ v letech 2020 až 2025 pro výpočet sociálního pojištění z hlavní samostatné výdělečné činnosti.
|Rok
|Minimální roční vyměřovací základ
|2025
|195 540 Kč
|2024
|158 292 Kč
|2023
|120 972 Kč
|2022
|116 736 Kč
|2021
|106 332 Kč
|2020
|104 508 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet