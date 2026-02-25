Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Jakou důchodovou hodnotu má zisk 500 000 Kč?

Jakou důchodovou hodnotu má zisk 500 000 Kč?

Pro výpočet důchodu je směrodatná průměrná hrubá mzda za odpracované roky. Jak se však hodnotí roky výkonu samostatné výdělečné činnosti? Jak se zisk převádí na hrubou mzdu? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Pixabay
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je takzvaný osobní vyměřovací základ, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, když dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Co se dozvíte v článku
  1. Výpočet v roce 2026
  2. Nerozhoduje příjem a ani zisk
  3. Praktický příklad – hrubý zisk 500 000 Kč a důchod
  4. Jaké mzdě odpovídá hrubý zisk za rok 2025?
  5. Minimální vyměřovací základ je nižší než minimální mzda

Výpočet v roce 2026

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů v letech 1986 až 2025. V případě zaměstnání je roční vyměřovací základ na úrovni roční hrubé mzdy. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti je ročním vyměřovacím základem částka uvedená v přehledu, tj. částka, ze které se skutečně v daném roce vypočítalo sociální pojištění.

Důchodová kalkulačka
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Nerozhoduje příjem a ani zisk

Pro důchodové účely tedy není za rok výkonu samostatné výdělečné činnosti rozhodující celkový roční příjem a ani celkový roční hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje). Roční skutečný vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává roční sociální pojištění, je aktuálně 55 % hrubého zisku, v minulosti to bylo 50 %. Pokud je při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální roční vyměřovací základ, tak se sociální pojištění vypočítává z minimálního vyměřovacího základu.

Praktický příklad – hrubý zisk 500 000 Kč a důchod

Podnikatel Miroslav dosáhl za rok 2025 hrubého zisku ve výši 500 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 275 000 Kč (500 000 Kč x 55 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ ve výši 195 540 Kč, takže se roční sociální pojištění bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu. Vyměřovací základ ve výši 275 000 Kč přitom odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši 22 917 Kč (275 000 Kč: 12 měsíců). 

To znamená, že za rok 2025 je na tom pan Miroslav s ohledem na budoucí výpočet svého starobního důchodu stejně jako zaměstnanec pracující za značně podprůměrnou mzdu ve výši 22 917 Kč. I roční hrubý zisk ve výši 500 000 Kč tak znamená nízký starobní důchod. 

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek

Jaké mzdě odpovídá hrubý zisk za rok 2025?

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno, jak vysoké hrubé měsíční mzdě odpovídá dosažený hrubý zisk za rok 2025. Z tabulky názorně vidíme, že s ohledem na dosažený hrubý zisk nelze dělat důchodové závěry, protože vyměřovací základ je značně nižší a i relativně vysoký hrubý zisk odpovídá podprůměrné mzdě. Osoby samostatně výdělečně činné by obecně měly počítat s podprůměrným starobním důchodem a této situaci přizpůsobit vlastní finanční zajištění na penzi, jehož úloha v následujících letech ještě poroste.

U hrubého ročního zisku 300 000 Kč je skutečný vyměřovací základ ve výši 165 000 Kč (300 000 Kč x 55 %) nižší než minimální vyměřovací základ, tak se pro výpočet ročního sociálního pojištění použije právě minimální vyměřovací základ ve výši 195 540 Kč, takže roční hrubý zisk 300 000 Kč odpovídá hrubé měsíční mzdě 16 295 Kč. Z tabulky mimo jiné vidíme, že i hrubý roční zisk 800 000 Kč je s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu podprůměrný a odpovídá hrubé mzdě 36 667 Kč. 

Roční hrubý zisk za rok 2025 Odpovídající hrubá mzda pro důchodové účely
300 000 Kč 16 295 Kč
400 000 Kč 18 333 Kč
500 000 Kč 22 917 Kč
600 000 Kč 27 500 Kč
800 000 Kč 36 667 Kč
1 000 000 Kč 45 833 Kč
1 500 000 Kč 68 750 Kč
2 000 000 Kč 91 667 Kč
3 000 000 Kč 137 500 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Minimální vyměřovací základ je nižší než minimální mzda

Celkový osobní vyměřovací základ, ze kterého se následně vypočítává starobní důchod, může být i poměrně výrazně nižší, než činí aktuální minimální mzda platná v roce odchodu do starobního důchodu, a to zejména u osob samostatně výdělečně činných vykonávající hlavní činnost, které dlouhodobě platily sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

školení JMHZ

Zaměstnanec pracující za minimální mzdu je na tom pro výpočet starobního důchodu značně lépe než živnostník nebo podnikatel platící minimální měsíční zálohy, které odpovídají v daném roce minimálnímu ročnímu vyměřovacímu základu. Pro názornost máme ve druhé tabulce uveden roční minimální vyměřovací základ v letech 2020 až 2025 pro výpočet sociálního pojištění z hlavní samostatné výdělečné činnosti. 

Rok Minimální roční vyměřovací základ
2025 195 540 Kč
2024 158 292 Kč
2023 120 972 Kč
2022 116 736 Kč
2021 106 332 Kč
2020 104 508 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Předčasný důchod: Jak snižuje důchod špatný výběr důchodového termínu? Přečtěte si také:

Předčasný důchod: Jak snižuje důchod špatný výběr důchodového termínu?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Máslo bude levné až do podzimu

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025