Jaký důchod očekávat při minimální době pojištění?

Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí nejenom na výši průměrné hrubé mzdy za odpracované roky v současné hodnotě, ale i na získané době pojištění v celých ukončených letech. Čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Kdo získal pouze minimální dobu pojištění, ten má samozřejmě nižší důchod, než kdo pracoval celý život.
Co se dozvíte v článku
Jak se počítá doba pojištění?
V přiložené tabulce níže si vypočteme řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 35 let, což je minimální doba pojištění pro nárok na řádný starobní důchod. Doba pojištění se pro důchodové účely počítá v celých ukončených letech, takže např. 35 let a 328 dní se počítá jako 35 let.
S ohledem na výpočet důchodu je značný rozdíl, zdali žadatel získal dobu pojištění 35 let nebo třeba 47 let. Každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. S ohledem na výpočet starobního důchodu je velmi přínosné, když se získá maximální možná doba pojištění odpovídající průběhu pojištění.
Žádné příjmové období není zvýhodněno
Řádný starobní důchod máme vypočten u různých průměrných mezd za odpracované roky (osobních vyměřovacích základů). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Každý rok má tedy při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu. Při výpočtu důchodu nepočítáme s výchovným na děti.
Kalkulačka starobního důchodu
Minimální doba pojištění snižuje rozhodné příjmy
U osobního vyměřovacího základu máme zvoleno více nižších příjmů než vyšších příjmů. Důvodem je skutečnost, že při získání doby pojištění pouze v rozsahu 35 let velmi pravděpodobně v nějakém období došlo k „rozmělnění“ příjmů.
Nepojištěné období bez rozhodných příjmů má negativní vliv nejenom na samotnou dobu pojištění ale i na výši osobního vyměřovacího základu. Žadatelé o starobní důchod s minimální dobou pojištění v rozsahu 35 let v praxi nemívají nadprůměrný osobní vyměřovací základ. Každá mezera v pojištění je tak pro výpočet starobního důchodu nepříjemná.
Při výpočtu předčasného důchodu počítáme s odchodem do předčasného důchodu dříve o 360 dní, o 720 dní a 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tedy krácení za 4, 8 a 12 započatých intervalů předčasnosti. Kdyby se odešlo do předčasného důchodu dříve přesně o rok, o dva roky nebo o tři roky, tak by bylo kvůli pár dnům krácení zbytečně vyšší.
Z tabulky názorně vidíme, že pro přiznání předčasného důchodu ve výši 10 000 Kč je nutné mít velmi nízkou průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) a drtivá většina zájemců o předčasný důchod má měsíční důchod značně vyšší, než jež minimální částka předčasného důchodu.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod
|
15 000 Kč
|
35 let
|
12 671 Kč
|
20 000 Kč
|
35 let
|
15 261 Kč
|
25 000 Kč
|
35 let
|
16 532 Kč
|
30 000 Kč
|
35 let
|
17 212 Kč
|
35 000 Kč
|
35 let
|
17 892 Kč
|
40 000 Kč
|
35 let
|
18 572 Kč
|
45 000 Kč
|
35 let
|
19 253 Kč
|
50 000 Kč
|
35 let
|
19 933 Kč
|
70 000 Kč
|
35 let
|
22 654 Kč
|
90 000 Kč
|
35 let
|
25 375 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Závěrem – výše důchodu při minimální době pojištění
Každý žadatel o starobní důchod by si měl v dostatečném předstihu zajistit získání alespoň minimální doby pojištění. Vždy samozřejmě záleží na individuálním průběhu pojištění, ale případnou chybějící dobu pojištění je vhodné včas řešit formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění.
Získání alespoň minimální doby pojištění v rozsahu 35 let je potřeba si pohlídat, neboť samotné dosažení řádného důchodového věku není důvodem pro přiznání starobního důchodu. Splnění podmínky pro přiznání starobního důchodu je velmi důležité, na druhou stranu je však při minimální době pojištění potřeba počítat s nižším starobním důchodem, než má naprostá většina ostatních žadatelů o starobní důchod, jak je vidět z tabulky výše, vždyť při průměrné mzdě ve výši 35 000 Kč nedosahuje v takovém případě řádný starobní důchod ani 18 000 Kč.