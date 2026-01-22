Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Jaký důchod očekávat při minimální době pojištění?

Jaký důchod očekávat při minimální době pojištění?

Bez získané minimální doby pojištění v rozsahu 35 let nemůže být starobní důchod vůbec přiznán. S jakým důchodem mají počítat občané jenom s minimální dobou pojištění? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Depositphotos
Petr Gola
Dnes

Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí nejenom na výši průměrné hrubé mzdy za odpracované roky v současné hodnotě, ale i na získané době pojištění v celých ukončených letech. Čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Kdo získal pouze minimální dobu pojištění, ten má samozřejmě nižší důchod, než kdo pracoval celý život.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak se počítá doba pojištění?
  2. Žádné příjmové období není zvýhodněno
  3. Minimální doba pojištění snižuje rozhodné příjmy
  4. Závěrem – výše důchodu při minimální době pojištění

Jak se počítá doba pojištění?

V přiložené tabulce níže si vypočteme řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 35 let, což je minimální doba pojištění pro nárok na řádný starobní důchod. Doba pojištění se pro důchodové účely počítá v celých ukončených letech, takže např. 35 let a 328 dní se počítá jako 35 let.

S ohledem na výpočet důchodu je značný rozdíl, zdali žadatel získal dobu pojištění 35 let nebo třeba 47 let. Každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. S ohledem na výpočet starobního důchodu je velmi přínosné, když se získá maximální možná doba pojištění odpovídající průběhu pojištění. 

Žádné příjmové období není zvýhodněno

Řádný starobní důchod máme vypočten u různých průměrných mezd za odpracované roky (osobních vyměřovacích základů). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Každý rok má tedy při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu. Při výpočtu důchodu nepočítáme s výchovným na děti.

Minimální doba pojištění snižuje rozhodné příjmy

U osobního vyměřovacího základu máme zvoleno více nižších příjmů než vyšších příjmů. Důvodem je skutečnost, že při získání doby pojištění pouze v rozsahu 35 let velmi pravděpodobně v nějakém období došlo k „rozmělnění“ příjmů. 

Nepojištěné období bez rozhodných příjmů má negativní vliv nejenom na samotnou dobu pojištění ale i na výši osobního vyměřovacího základu. Žadatelé o starobní důchod s minimální dobou pojištění v rozsahu 35 let v praxi nemívají nadprůměrný osobní vyměřovací základ. Každá mezera v pojištění je tak pro výpočet starobního důchodu nepříjemná.

Při výpočtu předčasného důchodu počítáme s odchodem do předčasného důchodu dříve o 360 dní, o 720 dní a 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tedy krácení za 4, 8 a 12 započatých intervalů předčasnosti. Kdyby se odešlo do předčasného důchodu dříve přesně o rok, o dva roky nebo o tři roky, tak by bylo kvůli pár dnům krácení zbytečně vyšší. 

 

Z tabulky názorně vidíme, že pro přiznání předčasného důchodu ve výši 10 000 Kč je nutné mít velmi nízkou průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) a drtivá většina zájemců o předčasný důchod má měsíční důchod značně vyšší, než jež minimální částka předčasného důchodu. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Řádný starobní důchod 

15 000 Kč

35 let

12 671 Kč

20 000 Kč

35 let

15 261 Kč

25 000 Kč

35 let

16 532 Kč

30 000 Kč

35 let

17 212 Kč

35 000 Kč

35 let

17 892 Kč

40 000 Kč

35 let

18 572 Kč

45 000 Kč

35 let

19 253 Kč

50 000 Kč

35 let

19 933 Kč

70 000 Kč

35 let

22 654 Kč

90 000 Kč

35 let

25 375 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Závěrem – výše důchodu při minimální době pojištění

Každý žadatel o starobní důchod by si měl v dostatečném předstihu zajistit získání alespoň minimální doby pojištění. Vždy samozřejmě záleží na individuálním průběhu pojištění, ale případnou chybějící dobu pojištění je vhodné včas řešit formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. 

Získání alespoň minimální doby pojištění v rozsahu 35 let je potřeba si pohlídat, neboť samotné dosažení řádného důchodového věku není důvodem pro přiznání starobního důchodu. Splnění podmínky pro přiznání starobního důchodu je velmi důležité, na druhou stranu je však při minimální době pojištění potřeba počítat s nižším starobním důchodem, než má naprostá většina ostatních žadatelů o starobní důchod, jak je vidět z tabulky výše, vždyť při průměrné mzdě ve výši 35 000 Kč nedosahuje v takovém případě řádný starobní důchod ani 18 000 Kč.

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

