Jaký negativní vliv má předdůchodu na starobní důchod?

Čerpání naspořených vlastních finančního prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření přináší dvě zásadní legislativní výhody, které nenabízí žádný jiný finanční produkt, a to placení zdravotního pojištění státem a využití institutu vyloučené doby pojištění při výpočtu starobního důchodu.
Co se dozvíte v článku
- Vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny
- Nesnižuje se průměrná důchodová mzda
- Předdůchod však není náhradní dobou pojištění
- Jak se negativně projeví předdůchod při výpočtu starobního důchodu?
- Záchrana díky předdůchodu? Při nižší době pojištění
Vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny
Předdůchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění považování za státní pojištěnce. Kdo tedy čerpá předdůchod, má vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Kdo žije z pasivních příjmů čerpaných z jiného finančního produktu v předdůchodovém věku, ten si musí v roce 2026 platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 3 024 Kč, protože je u své zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).
Nesnižuje se průměrná důchodová mzda
Období předdůchodu se považuje pro budoucí výpočet starobního důchodu za vyloučenou dobu pojištění, což znamená, že případný nulový příjem podléhající sociálnímu pojištění nemá negativní vliv na výpočet osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě). Základní příjmový důchodový údaj – osobní vyměřovací základ – se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění od roku 1986. Uplatnění vyloučené doby pojištění u čerpání předdůchodu brání „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu, čímž se chrání „důchodové příjmy“.
Předdůchod však není náhradní dobou pojištění
Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na dosahovaných příjmech, ale i na získané době pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Období čerpání předdůchodu však mezi náhradní doby pojištění nepatří.
Jak se negativně projeví předdůchod při výpočtu starobního důchodu?
Negativní vliv předdůchodu na výpočet starobního důchodu tak spočívá v tom, že se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Každý rok pojištění přitom ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají.
Při čerpání předdůchodu tak nelze mít měsíční částku řádného starobního důchodu ve stejné výši jako by tomu bylo v případě výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění až do dosažení řádného důchodového věku. Pozitivní vliv předdůchodu ovšem je, že se nesnižuje osobní vyměřovací základ a je vyřešen pojistný vztah u zdravotního pojištění. Čerpáním předdůchodu a odchodu až do řádného starobního důchodu lze přestat pracovat před dosažením řádného důchodového věku a přitom se vyhnout odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu.
Praktický příklad – čerpání předdůchodu, zkrácení doby pojištění a vliv na důchod
Pan Pavel odejde v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Pan Pavel má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 52 200 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Pavlovi bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 25 051 Kč
Pan Martin odejde v roce 2026 rovněž do řádného starobního důchodu. I pan Martin má průměrnou mzdu (osobní vyměřovací základ) za odpracované roky ve výši 52 200 Kč. Pan Martin však čerpal poslední dva roky před dosažením řádného důchodového věku předdůchod, oproti panu Pavlovi tak získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Předdůchod panu Martinovi „zachránil“ osobní vyměřovací základ, ale dobu pojištění mu nezvýšil. Panu Martinovi bude přiznán měsíční řádný starobní důchod ve výši 24 175 Kč.
Pan Martin má pochopitelně měsíční důchod značně vyšší, než by měl v případě volby předčasného důchodu, pořád má však měsíční důchod nižší o necelých devět stovek, než by měl v případě práce až do dosažení řádného důchodového věku.
Kalkulačka starobního důchodu na rok 2026
Záchrana díky předdůchodu? Při nižší době pojištění
Někteří občané přijdou v předdůchodovém věku o zaměstnání a následně vyčerpají podporu v nezaměstnanosti, na kterou mají nárok po dobu 11 měsíců. Do předčasného důchodu přitom nemohou odejít, protože nesplňují podmínku minimální doby pojištění v rozsahu 40 let pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu pouze 35 let, takže čerpání předdůchodu je pro ně velmi přínosné. V předdůchodovém věku nejsou bez finančních prostředků a podmínky po přiznání řádného starobního důchodu již splní.