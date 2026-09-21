Jsou podmínky ohledně invalidního důchodu na Slovensku výhodnější?

Nárok na invalidní důchod v Česku i na Slovensku vzniká pouze při splnění zákonných podmínek, tj. při přiznání invalidity posudkovým lékařem, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu, získáním minimální doby pojištění a podáním žádosti o invalidní důchod.
Co se dozvíte v článku
Kolik lidí pobírá invalidní důchod?
V červnu letošního roku pobíralo v Česku invalidní důchod 420 880 lidí, z toho 187 290 lidí invalidní důchod prvního stupně, 82 489 lidí invalidní důchod druhého stupně a 151 101 lidí invalidní důchod třetího stupně. Na Slovensku pobíralo v červnu letošního roku invalidní důchod celkem 218 875 lidí, z toho 141 225 lidí „částečný invalidní důchod“ a 77 650 „plný invalidní důchod“. V Česku jsou tři stupně invalidity, na Slovensku pouze dva stupně invalidity. Dva stupně invalidity v Česku byly v minulosti, do konce roku 2009.
Jak se liší minimální doba pojištění?
Pouze zdravotní problémy pro přiznání invalidního důchodu nestačí, žadatel musí splnit i podmínku ohledně minimální doby pojištění, která se liší dle věku. Bez získání minimální doby pojištění nelze invalidní důchod pobírat na účet. Podmínky ohledně minimální doby pojištění jsou na Slovensku u starších lidí přísnější, jak je vidět z tabulky níže.
Minimální doba pojištění pro invalidní důchod v Česku
(dle § 40 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.)
|
Věk
|
Minimální doba pojištění
|
do 20 let
|
méně než jeden rok
|
od 20 let do 22 let
|
jeden rok
|
od 22 let do 24 let
|
dva roky
|
od 24 let do 26 let
|
tři roky
|
od 26 let do 28 let
|
čtyři roky
|
nad 28 let
|
pět roků
Lidé starší 38 let splní v Česku podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.
Minimální doba pojištění pro invalidní důchod na Slovensku
(dle § 72 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.)
|
Věk
|
Minimální doba pojištění
|
do 20 let
|
méně než jeden rok
|
od 20 let do 24 let
|
jeden rok
|
od 24 let do 28 let
|
dva roky
|
od 28 let do 34 let
|
pět let
|
od 34 let do 40 let
|
osm let
|
nad 40 let do 45 let
|
deset let
|
nad 45 let
|
patnáct let
Pokles pracovní schopnosti a stupeň invalidity
V Česku je pojištěnec invalidní, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Na Slovensku musí pracovní schopnost poklesnout o více než 40 %.
-
V Česku invalidita prvního stupně náleží, jestliže pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, invalidita druhého stupně při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50 % a nejvíce o 69 % a invalidita třetího stupně při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %.
-
Na Slovensku náleží „částečný invalidní důchod“ při poklesu pracovní schopnosti o 41 % až 70 % a při poklesu pracovní schopnosti nad 70 % náleží „plný invalidní důchod“.
Kalkulačka invalidního důchodu v Česku
Jak vysoký je průměrný invalidní důchod?
Měsíční částka invalidního důchodu v Česku i na Slovensku závisí na celkové době pojištění (včetně dopočtené době pojištění), zdravotním stavu a rozhodných příjmech před přiznáním invalidního důchodu. Zjednodušeně platí, že čím vyšší rozhodné příjmy, vyšší doba pojištění a vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod.
V přiložené tabulce máme uvedeny průměrné hodnoty invalidního důchodu v Česku a na Slovensku v červnu letošního roku. Hodnoty na Slovensku máme přepočteny i na koruny aktuálním směnným kurzem. Na Slovensku jsou však vypláceny koncem roku i 13. důchody, což platí i pro invalidní důchody, které průměrnou výši důchodu pochopitelně neovlivňují. Invalidní důchod prvního stupně činí v Česku 48 % průměrného starobního důchodu, invalidní důchod druhého stupně potom 57 % průměrného starobního důchodu a invalidní důchod třetího stupně 84 % průměrného starobního důchodu. Částečný invalidní důchod na Slovensku činí 46 % průměrného starobního důchodu a plný invalidní důchod 81 % průměrného starobního důchodu.
Průměrný invalidní důchod v Česku (v červnu 2026)
|
Stupeň invalidity
|
Průměrná částka
|
Invalidní důchod prvního stupně
|
10 462 Kč
|
Invalidní důchod druhého stupně
|
12 394 Kč
|
Invalidní důchod třetího stupně
|
18 293 Kč
Průměrný invalidní důchod na Slovensku (v červnu 2026)
|
Stupeň invalidity
|
Průměrná částka v euro
|
Průměrná částka v Kč
|
Částečný invalidní důchod
|
333,92 euro
|
8 128 Kč
|
Plný invalidní důchod
|
597,05 euro
|
14 532 Kč
Prameny:
Zákon č. 155/1995 Sb. zákon o důchodovém pojištění a ČSSZ statistiky – Průměrná výše sólo důchodů 2026
Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení a Sociálna poisťovňa – Štatistické údaje z oblasti dôchodkového poistenia 2026