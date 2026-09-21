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Jsou podmínky ohledně invalidního důchodu na Slovensku výhodnější?

Petr Gola
Dnes

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Česko a Slovensko mají společné, že vyplácí poměrně hodně invalidních důchodů. Kdo má nárok na invalidní důchod na Slovensku a jak je vysoký? Jsou podmínky přísnější nebo benevolentnější než v Česku?
Invalidní důchod ČR vs SR
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Nárok na invalidní důchod v Česku i na Slovensku vzniká pouze při splnění zákonných podmínek, tj. při přiznání invalidity posudkovým lékařem, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu, získáním minimální doby pojištění a podáním žádosti o invalidní důchod. 

Co se dozvíte v článku
  1. Kolik lidí pobírá invalidní důchod? 
  2. Jak se liší minimální doba pojištění? 
  3. Pokles pracovní schopnosti a stupeň invalidity
  4. Jak vysoký je průměrný invalidní důchod? 

Kolik lidí pobírá invalidní důchod? 

V červnu letošního roku pobíralo v Česku invalidní důchod 420 880 lidí, z toho 187 290 lidí invalidní důchod prvního stupně, 82 489 lidí invalidní důchod druhého stupně a 151 101 lidí invalidní důchod třetího stupně. Na Slovensku pobíralo v červnu letošního roku invalidní důchod celkem 218 875 lidí, z toho 141 225 lidí „částečný invalidní důchod“ a 77 650 „plný invalidní důchod“. V Česku jsou tři stupně invalidity, na Slovensku pouze dva stupně invalidity. Dva stupně invalidity v Česku byly v minulosti, do konce roku 2009.  

Jak se liší minimální doba pojištění? 

Pouze zdravotní problémy pro přiznání invalidního důchodu nestačí, žadatel musí splnit i podmínku ohledně minimální doby pojištění, která se liší dle věku. Bez získání minimální doby pojištění nelze invalidní důchod pobírat na účet. Podmínky ohledně minimální doby pojištění jsou na Slovensku u starších lidí přísnější, jak je vidět z tabulky níže. 

Minimální doba pojištění pro invalidní důchod v Česku
(dle § 40 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.)

Věk

Minimální doba pojištění

do 20 let

méně než jeden rok

od 20 let do 22 let

jeden rok

od 22 let do 24 let

dva roky

od 24 let do 26 let

tři roky

od 26 let do 28 let

čtyři roky

nad 28 let

pět roků

Lidé starší 38 let splní v Česku podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. 

Minimální doba pojištění pro invalidní důchod na Slovensku
(dle § 72 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.)

Věk

Minimální doba pojištění

do 20 let

méně než jeden rok

od 20 let do 24 let

jeden rok

od 24 let do 28 let

dva roky

od 28 let do 34 let

pět let

od 34 let do 40 let

osm let

nad 40 let do 45 let

deset let

nad 45 let

patnáct let
S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu? Přečtěte si také:

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Pokles pracovní schopnosti a stupeň invalidity

V Česku je pojištěnec invalidní, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Na Slovensku musí pracovní schopnost poklesnout o více než 40 %. 

  • V Česku invalidita prvního stupně náleží, jestliže pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, invalidita druhého stupně při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50 % a nejvíce o 69 % a invalidita třetího stupně při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %. 

  • Na Slovensku náleží „částečný invalidní důchod“ při poklesu pracovní schopnosti o 41 % až 70 % a při poklesu pracovní schopnosti nad 70 % náleží „plný invalidní důchod“. 

Kalkulačka invalidního důchodu v Česku

Jak vysoký je průměrný invalidní důchod? 

Měsíční částka invalidního důchodu v Česku i na Slovensku závisí na celkové době pojištění (včetně dopočtené době pojištění), zdravotním stavu a rozhodných příjmech před přiznáním invalidního důchodu. Zjednodušeně platí, že čím vyšší rozhodné příjmy, vyšší doba pojištění a vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod. 

V přiložené tabulce máme uvedeny průměrné hodnoty invalidního důchodu v Česku a na Slovensku v červnu letošního roku. Hodnoty na Slovensku máme přepočteny i na koruny aktuálním směnným kurzem. Na Slovensku jsou však vypláceny koncem roku i 13. důchody, což platí i pro invalidní důchody, které průměrnou výši důchodu pochopitelně neovlivňují.  Invalidní důchod prvního stupně činí v Česku 48 % průměrného starobního důchodu, invalidní důchod druhého stupně potom 57 % průměrného starobního důchodu a invalidní důchod třetího stupně 84 % průměrného starobního důchodu. Částečný invalidní důchod na Slovensku činí 46 % průměrného starobního důchodu a plný invalidní důchod 81 % průměrného starobního důchodu.

Průměrný invalidní důchod v Česku (v červnu 2026)

Stupeň invalidity

Průměrná částka

Invalidní důchod prvního stupně

10 462 Kč

Invalidní důchod druhého stupně

12 394 Kč

Invalidní důchod třetího stupně

18 293 Kč

Průměrný invalidní důchod na Slovensku (v červnu 2026)

Stupeň invalidity

Průměrná částka v euro

Průměrná částka v Kč

Částečný invalidní důchod

333,92 euro

8 128 Kč

Plný invalidní důchod

597,05 euro

14 532 Kč

Prameny:

školení pro účetní říjen

Zákon č. 155/1995 Sb. zákon o důchodovém pojištění a ČSSZ statistiky – Průměrná výše sólo důchodů 2026

Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení a Sociálna poisťovňa – Štatistické údaje z oblasti dôchodkového poistenia 2026

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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