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Invalidní důchod prvního stupně reálně klesá a klesá

Petr Gola
Dnes

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Během posledních let stoupla průměrná mzda i průměrný starobní důchod více než průměrný invalidní důchod prvního stupně. Finanční situace příjemců invalidního důchodu prvního stupně není jednoduchá. Reálná hodnota průměrného invalidního důchodu prvního stupně rok od roku klesá.
Důchodce s penězi
Autor: ChatGPT

Nárok na invalidní důchod prvního stupně mají žadatelé, kterým byla posudkovým lékařem přiznána invalidita prvního stupně v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu a kteří současně získali minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Např. lidé starší 28 let museli získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. 

Co se dozvíte v článku
  1. Co ovlivňuje výši invalidního důchodu I. stupně? 
  2. Porovnání s průměrným starobním důchodem
  3. Porovnání s průměrnou mzdou
  4. Reálný pokles reálného důchodu není vše
  5. Kdo má podprůměrný invalidní důchod? 
  6. Závěrem  – invalidní důchody nerostou dostatečně rychle

Co ovlivňuje výši invalidního důchodu I. stupně? 

Samotná částka invalidního důchodu prvního stupně následně závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. výši rozhodných příjmů a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění). Obecně však platí, že finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně je velmi složité, protože průměrná částka nedosahuje ani 10 500 Kč.

Kalkulačka invalidního důchodu

Porovnání s průměrným starobním důchodem

V přiložené tabulce níže máme provedeno porovnání průměrného invalidního důchodu prvního stupně s průměrným starobním důchodem v uplynulých letech. Vždy máme uvedeny průměrné hodnoty v březnu daného roku. 

Z tabulky názorně vidíme, že hodnota průměrného invalidního důchodu prvního stupně vůči průměrnému starobnímu důchodu postupně klesá. V březnu 2026 činí průměrný invalidní důchod prvního stupně 48,11 % průměrného starobního důchodu, ještě v roce 2020 to bylo přitom 51,40 %. Důvody jsou dva: zavedení výchovného na děti a valorizace, které více zvyšovaly starobní důchody než invalidní důchody. 

Období

Starobní důchod

Invalidní důchod

Poměr 

2026/3

21 793 Kč

10 484 Kč

48,11 %

2025/3

21 052 Kč

10 178 Kč

48,35 %

2024/3

20 633 Kč

10 010 Kč

48,51 %

2022/3

16 249 Kč

8 330 Kč

51,26 %

2020/3

14 397 Kč

7 400 Kč

51,40 %

Pramen: ČSSZ – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Porovnání s průměrnou mzdou

V posledních letech stoupala průměrná mzda více než invalidní důchod. Za celý rok 2025 činila průměrná hrubá měsíční mzda 49 215 Kč a průměrný invalidní důchod činil ke konci roku 2025 částku 10 103 Kč, takže průměrný invalidní důchod dosahoval 20,5 % průměrné mzdy. Za celý kalendářní rok 2022 byla průměrná hrubá měsíční mzda 39 932 Kč a průměrný invalidní důchod prvního stupně ke konci roku 2022 byl 8 887 Kč, dosahoval tedy 22,00 %. 

Reálný pokles reálného důchodu není vše

Průměrná částka invalidního důchodu tak reálně klesá vůči průměrnému starobnímu důchodu i vůči průměrné hrubé mzdě. Období čerpání invalidního důchodu prvního stupně se navíc nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Pro invalidní důchodce je tak s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu vhodné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Zaměstnaní invalidní důchodci prvního stupně mají nárok na daňovou slevu na invaliditu ve výši 210 Kč, která se však od jejího zavedení v roce 2010 nezvýšila a její reálná hodnota tak značně poklesla. 

MM26_NL

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Kdo má podprůměrný invalidní důchod? 

Samotná částka průměrného invalidního důchodu prvního stupně je nízká a nedosahuje ani 10 500 Kč, v praxi však nejsou výjimečné ani podprůměrné invalidní důchody prvního stupně do 9 000 Kč. Podprůměrný invalidní důchod mají zejména OSVČ platící minimální zálohy na sociálním pojištění, zaměstnanci dlouhodobě pracující za minimální mzdu a pojištěnci s mezerami v pojištění.

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Závěrem  – invalidní důchody nerostou dostatečně rychle

Finanční situace příjemců invalidního důchodu není jednoduchá a reálně se oproti starobním důchodcům během posledních let zhoršila. S ohledem na aktuální životní úroveň a budoucí důchodové nároky je pro invalidní důchodce prvního stupně velmi příznivé, když mohou pracovat třeba na zkrácený úvazek, který zakládá účast na pojištění.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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