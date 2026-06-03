Invalidní důchod prvního stupně reálně klesá a klesá

Nárok na invalidní důchod prvního stupně mají žadatelé, kterým byla posudkovým lékařem přiznána invalidita prvního stupně v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu a kteří současně získali minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Např. lidé starší 28 let museli získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech.
Co se dozvíte v článku
Co ovlivňuje výši invalidního důchodu I. stupně?
Samotná částka invalidního důchodu prvního stupně následně závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. výši rozhodných příjmů a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění). Obecně však platí, že finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně je velmi složité, protože průměrná částka nedosahuje ani 10 500 Kč.
Kalkulačka invalidního důchodu
Porovnání s průměrným starobním důchodem
V přiložené tabulce níže máme provedeno porovnání průměrného invalidního důchodu prvního stupně s průměrným starobním důchodem v uplynulých letech. Vždy máme uvedeny průměrné hodnoty v březnu daného roku.
Z tabulky názorně vidíme, že hodnota průměrného invalidního důchodu prvního stupně vůči průměrnému starobnímu důchodu postupně klesá. V březnu 2026 činí průměrný invalidní důchod prvního stupně 48,11 % průměrného starobního důchodu, ještě v roce 2020 to bylo přitom 51,40 %. Důvody jsou dva: zavedení výchovného na děti a valorizace, které více zvyšovaly starobní důchody než invalidní důchody.
|
Období
|
Starobní důchod
|
Invalidní důchod
|
Poměr
|
2026/3
|
21 793 Kč
|
10 484 Kč
|
48,11 %
|
2025/3
|
21 052 Kč
|
10 178 Kč
|
48,35 %
|
2024/3
|
20 633 Kč
|
10 010 Kč
|
48,51 %
|
2022/3
|
16 249 Kč
|
8 330 Kč
|
51,26 %
|
2020/3
|
14 397 Kč
|
7 400 Kč
|
51,40 %
Pramen: ČSSZ – Průměrná výše sólo důchodů v ČR
Porovnání s průměrnou mzdou
V posledních letech stoupala průměrná mzda více než invalidní důchod. Za celý rok 2025 činila průměrná hrubá měsíční mzda 49 215 Kč a průměrný invalidní důchod činil ke konci roku 2025 částku 10 103 Kč, takže průměrný invalidní důchod dosahoval 20,5 % průměrné mzdy. Za celý kalendářní rok 2022 byla průměrná hrubá měsíční mzda 39 932 Kč a průměrný invalidní důchod prvního stupně ke konci roku 2022 byl 8 887 Kč, dosahoval tedy 22,00 %.
Reálný pokles reálného důchodu není vše
Průměrná částka invalidního důchodu tak reálně klesá vůči průměrnému starobnímu důchodu i vůči průměrné hrubé mzdě. Období čerpání invalidního důchodu prvního stupně se navíc nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Pro invalidní důchodce je tak s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu vhodné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Zaměstnaní invalidní důchodci prvního stupně mají nárok na daňovou slevu na invaliditu ve výši 210 Kč, která se však od jejího zavedení v roce 2010 nezvýšila a její reálná hodnota tak značně poklesla.
Kdo má podprůměrný invalidní důchod?
Samotná částka průměrného invalidního důchodu prvního stupně je nízká a nedosahuje ani 10 500 Kč, v praxi však nejsou výjimečné ani podprůměrné invalidní důchody prvního stupně do 9 000 Kč. Podprůměrný invalidní důchod mají zejména OSVČ platící minimální zálohy na sociálním pojištění, zaměstnanci dlouhodobě pracující za minimální mzdu a pojištěnci s mezerami v pojištění.
Závěrem – invalidní důchody nerostou dostatečně rychle
Finanční situace příjemců invalidního důchodu není jednoduchá a reálně se oproti starobním důchodcům během posledních let zhoršila. S ohledem na aktuální životní úroveň a budoucí důchodové nároky je pro invalidní důchodce prvního stupně velmi příznivé, když mohou pracovat třeba na zkrácený úvazek, který zakládá účast na pojištění.