Kdo má nárok na maximální předčasný důchod?

Výpočet předčasného důchodu ovlivňují nejenom dosahované příjmy a získaná doba pojištění, ale i krácení za předčasnost. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Nejdříve je přitom možné do předčasného důchodu odejít tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Co se dozvíte v článku
Rozdíl mezi maximálním řádným a předčasným důchodem
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) započítává do částky 195 868 Kč. To znamená, že výpočtový základ, což je redukovaný osobní vyměřovací základ nemůže být vyšší než 66 655 Kč. Měsíční částka maximálního řádného důchodu tak závisí pouze na získané době pojištění, u předčasného důchodu závisí ještě na krácení za předčasnost.
Praktický příklad – řádný versus předčasný důchod
Pan Radim má osobní vyměřovací základ ve výši 200 000 Kč a odejde v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Pan Radim získal dobu pojištění v rozsahu 47 let, takže je panu Radimovi přiznán měsíční důchod v částce 51 736 Kč.
Pan Pavel má osobní vyměřovací základ ve výši 232 000 Kč a odejde v roce 2026 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, tedy o necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Pan Pavel získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, protože přestal o tři roky dříve pracovat než pan Radim. Panu Pavlovi je přiznán předčasný důchod v částce 36 749 Kč.
Přestože má pan Pavel vyšší osobní vyměřovací základ než pan Radim, tak tato skutečnost nehrála při výpočtu důchodu roli, oběma pánům se osobní vyměřovací základ započítával pouze do částky 195 868 Kč. Krácení za předčasnost a získaní nižší doby pojištění snižuje panu Pavlovi měsíční důchod o necelých 15 tisíc korun.
Odchod do předčasného důchodu tak panu Pavlovi výrazně snižuje měsíční důchod. Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je u lidí s vysokými příjmy pochopitelně výrazně vyšší než u lidí s nízkými příjmy.
Kalkulačka předčasného důchodu na rok 2026
Zvyšování rozdílu mezi maximálním řádným a předčasným důchodem
Během let se navíc rozdíl mezi maximálním řádným a maximálním předčasným důchodem poměrně výrazně zvýší, protože předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku nárok pouze na zvýšení základní výměry důchodu.
Praktický příklad: zvyšování rozdílů mezi důchody
Pan Filip odešel v prosinci 2025 do řádného starobnímu důchodu a byl mu přiznán při době pojištění v rozsahu 47 let maximální důchod ve výši 49 484 Kč. Z důvodu lednové valorizace se tento důchod zvýšil na 50 890 Kč.
Pan Jaroslav odešel v prosinci 2025 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a byl mu přiznán maximální předčasný důchod 35 179 Kč a z důvodu lednové valorizace se zvýšil pouze na 35 419 Kč.
V prosinci činil rozdíl mezi oběma důchody 14 305 Kč a v lednu již 15 471 Kč.
Maximální předčasný důchod v roce 2026 dle krácení
V přiložené tabulce níže máme vypočten maximální předčasný důchod v roce 2026 při získání doby pojištění v rozsahu 44 let v závislostí na termínu předčasnosti.
Občané s vysokou dobou pojištění v rozsahu alespoň 45 let mají nárok na poloviční krácení u předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že se však pro účely získání potřebné doby pojištění pro nárok na poloviční krácení některé náhradní doby pojištění nezapočítávají (např. studium, evidence na úřadu práce), tak je těžké tuto zákonnou podmínku splnit. Podmínky pro poloviční krácení jsou poměrně přísné.
V tabulce se počítá s dobou pojištění v rozsahu 44 let, a proto se provádí standardní krácení ve výši 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Maximální předčasný důchod v roce 2026(dle intervalu krácení a při 44 letech pojištění)
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Předčasnost
|
Částka důchodu
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
0 – 90 dní
|
47 747 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
91 – 180 dní
|
46 747 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
181 – 270 dní
|
45 747 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
271 – 360 dní
|
44 747 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
361 – 450 dní
|
43 747 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
451 – 540 dní
|
42 748 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
541 – 630 dní
|
41 748 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
631 – 720 dní
|
40 748 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
721 – 810 dní
|
39 748 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
811 – 900 dní
|
38 748 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
901 – 990 dní
|
37 748 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
991 – 1080 dní
|
36 749 Kč
|
195 868 Kč a více
|
44 let
|
1081 – tři roky
|
35 749 Kč
vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že každý další započatý interval předčasnosti snižuje měsíční částku důchodu o tisícikorunu. Nezohledňujeme přitom případné snížení celkové doby pojištění. Např. u osobního vyměřovacího základu ve výši 30 000 Kč by byl pokles měsíčního důchodu z důvodu započatí dalšího intervalu předčasnosti o 350 Kč. Čím vyšší příjem, tím vyšší snížení měsíční částky důchodu z důvodu krácení důchodu v dalším intervalu předčasnosti.