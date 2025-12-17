Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Kdo má nárok na maximální předčasný důchod?

Kdo má nárok na maximální předčasný důchod?

Lidé s vysokými příjmy by si měli odchod do předčasného důchodu pečlivě promyslet. Finanční rozdíl mezi maximálním řádným starobním důchodem a maximálním předčasným důchodem je značný. Nejdřívější odchod do předčasného důchodu v takových případech snižuje měsíční důchod o 15 tisíc korun. Jak vysoký je maximální předčasný důchod v roce 2026?
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Výpočet předčasného důchodu ovlivňují nejenom dosahované příjmy a získaná doba pojištění, ale i krácení za předčasnost. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Nejdříve je přitom možné do předčasného důchodu odejít tři roky před dosažením řádného důchodového věku. 

Co se dozvíte v článku
  1. Rozdíl mezi maximálním řádným a předčasným důchodem
  2. Zvyšování rozdílu mezi maximálním řádným a předčasným důchodem
  3. Praktický příklad: zvyšování rozdílů mezi důchody
  4. Maximální předčasný důchod v roce 2026 dle krácení

Rozdíl mezi maximálním řádným a předčasným důchodem

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) započítává do částky 195 868 Kč. To znamená, že výpočtový základ, což je redukovaný osobní vyměřovací základ nemůže být vyšší než 66 655 Kč. Měsíční částka maximálního řádného důchodu tak závisí pouze na získané době pojištění, u předčasného důchodu závisí ještě na krácení za předčasnost. 

Praktický příklad – řádný versus předčasný důchod

Pan Radim má osobní vyměřovací základ ve výši 200 000 Kč a odejde v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Pan Radim získal dobu pojištění v rozsahu 47 let, takže je panu Radimovi přiznán měsíční důchod v částce 51 736 Kč. 

Pan Pavel má osobní vyměřovací základ ve výši 232 000 Kč a odejde v roce 2026 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, tedy o necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Pan Pavel získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, protože přestal o tři roky dříve pracovat než pan Radim. Panu Pavlovi je přiznán předčasný důchod v částce 36 749 Kč. 

Přestože má pan Pavel vyšší osobní vyměřovací základ než pan Radim, tak tato skutečnost nehrála při výpočtu důchodu roli, oběma pánům se osobní vyměřovací základ započítával pouze do částky 195 868 Kč. Krácení za předčasnost a získaní nižší doby pojištění snižuje panu Pavlovi měsíční důchod o necelých 15 tisíc korun. 

Odchod do předčasného důchodu tak panu Pavlovi výrazně snižuje měsíční důchod. Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je u lidí s vysokými příjmy pochopitelně výrazně vyšší než u lidí s nízkými příjmy. 

Kalkulačka předčasného důchodu na rok 2026

Zvyšování rozdílu mezi maximálním řádným a předčasným důchodem

Během let se navíc rozdíl mezi maximálním řádným a maximálním předčasným důchodem poměrně výrazně zvýší, protože předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku nárok pouze na zvýšení základní výměry důchodu. 

Praktický příklad: zvyšování rozdílů mezi důchody

Pan Filip odešel v prosinci 2025 do řádného starobnímu důchodu a byl mu přiznán při době pojištění v rozsahu 47 let maximální důchod ve výši 49 484 Kč. Z důvodu lednové valorizace se tento důchod zvýšil na 50 890 Kč. 

Pan Jaroslav odešel v prosinci 2025 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a byl mu přiznán maximální předčasný důchod 35 179 Kč a z důvodu lednové valorizace se zvýšil pouze na 35 419 Kč. 

V prosinci činil rozdíl mezi oběma důchody 14 305 Kč a v lednu již 15 471 Kč. 

7 mýtů o důchodech pro OSVČ Přečtěte si také:

7 mýtů o důchodech pro OSVČ

Maximální předčasný důchod v roce 2026 dle krácení

V přiložené tabulce níže máme vypočten maximální předčasný důchod v roce 2026 při získání doby pojištění v rozsahu 44 let v závislostí na termínu předčasnosti. 

Občané s vysokou dobou pojištění v rozsahu alespoň 45 let mají nárok na poloviční krácení u předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že se však pro účely získání potřebné doby pojištění pro nárok na poloviční krácení některé náhradní doby pojištění nezapočítávají (např. studium, evidence na úřadu práce), tak je těžké tuto zákonnou podmínku splnit. Podmínky pro poloviční krácení jsou poměrně přísné. 

V tabulce se počítá s dobou pojištění v rozsahu 44 let, a proto se provádí standardní krácení ve výši 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. 

Maximální předčasný důchod v roce 2026(dle intervalu krácení a při 44 letech pojištění)

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

Částka důchodu

195 868 Kč a více

44 let

0 – 90 dní

47 747 Kč

195 868 Kč a více

44 let

91 – 180 dní

46 747 Kč

195 868 Kč a více

44 let

181 – 270 dní

45 747 Kč

195 868 Kč a více

44 let

271 – 360 dní

44 747 Kč

195 868 Kč a více

44 let

361 – 450 dní

43 747 Kč

195 868 Kč a více

44 let

451 – 540 dní

42 748 Kč

195 868 Kč a více

44 let

541 – 630 dní

41 748 Kč

195 868 Kč a více

44 let

631 – 720 dní

40 748 Kč

195 868 Kč a více

44 let

721 – 810 dní

39 748 Kč

195 868 Kč a více

44 let

811 – 900 dní

38 748 Kč

195 868 Kč a více

44 let

901 – 990 dní

37 748 Kč

195 868 Kč a více

44 let

991 – 1080 dní

36 749 Kč

195 868 Kč a více

44 let

1081 – tři roky

35 749 Kč

vlastní výpočet autora

Z tabulky názorně vidíme, že každý další započatý interval předčasnosti snižuje měsíční částku důchodu o tisícikorunu. Nezohledňujeme přitom případné snížení celkové doby pojištění. Např. u osobního vyměřovacího základu ve výši 30 000 Kč by byl pokles měsíčního důchodu z důvodu započatí dalšího intervalu předčasnosti o 350 Kč. Čím vyšší příjem, tím vyšší snížení měsíční částky důchodu z důvodu krácení důchodu v dalším intervalu předčasnosti. 

Jaký důchod budete pobírat v roce 2026?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

<p>Externí redaktor</p>

Témata:

komerční sdělení
The Julius Fund za první rok vydělal 27,8 %

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance