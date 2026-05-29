Jak se liší důchod přiznaný v letech 2022 až 2026? Rozdíly mohou být propastné, koho valorizace zvýhodnily?

Poslední roky zaznamenaly důchody nejrychlejší růst v historii, kdy vedle řádných lednových valorizací proběhly i tři mimořádné valorizace v letech 2022 a 2023. Vedle toho dochází ke zpřísňování pravidel pro odchod do předčasného důchodu a od roku 2026 došlo ke změnám pro nově přiznané důchody, kdy se z osobního vyměřovacího základu bude do důchodu počítat do první redukční hranice 99 %, nikoli 100 %. Mzdy loni solidně rostly, proto v roce 2026 výrazně vzrostly i jednotlivé redukční hranice, které mají klíčovou roli pro přiznání důchodu. Jak jsou tedy na tom důchodci, kterým byl přiznán důchod v letech 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026?
Stejný vyměřovací základ a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026
Vyměřovací základ ve výši mediánu mezd a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026
Vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a odchod do penze v roce 2022 až 2026
Stejný vyměřovací základ a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026
Pánové Jaromír, Tomáš, Michal, Patrik a Luboš mají vyměřovací základ i dobu pojištění stejnou, konkrétně:
- osobní vyměřovací základ 40 000 Kč,
- dobu pojištění 42 let.
Každý z nich odešel do řádného starobního důchodu v září, ale v odlišný rok:
- Pan Jaromír odešel do důchodu v září 2022 a jeho přiznaný starobní důchod činil 20 445 Kč.
- V lednu 2023 mu byl důchod valorizován na 21 429 Kč, v červnu 2023 pak mimořádně na 22 229 Kč.
- V lednu 2024 mu byl důchod valorizován na 22 589 Kč.
- V lednu 2025 mu byl důchod valorizován na 22 959 Kč.
- Od ledna 2026 se mu důchod zvýšil na 23 675 Kč.
- Pan Tomáš odešel v září 2023 a jeho přiznaný důchod činil 19 605 Kč, následně mu byl důchod valorizován:
- V lednu 2024 na 19 965 Kč.
- V lednu 2025 na 20 319 Kč.
- Od ledna 2026 se mu důchod zvýšil na 20 967 Kč.
- Pan Michal odešel do důchodu v září 2024 a byl mu přiznán důchod 19 972 Kč.
- V lednu 2025 mu byl důchod valorizován na 20 326 Kč.
- V lednu 2026 se mu pak důchod zvýšil na 20 974 Kč.
- Pan Patrik odešel do důchodu v září 2025 a byl mu přiznán důchod 20 763 Kč.
- Od ledna 2026 se mu důchod zvýšil na 21 422 Kč.
Pan Luboš se do důchodu chystá v září 2026, přiznaný důchod bude mít výši 21 307 Kč.
Výše přiznaných důchodů v jednotlivých letech a valorizace do roku 2026
|Odchod do důchodu
|Důchod v září 2022
|Důchod v září 2023
|Důchod v září 2024
|Důchod v září 2025
|Důchod v září 2026
|Pan Jaromír v září 2022
|20 445 Kč
|22 229 Kč
|22 589 Kč
|22 959 Kč
|23 675 Kč
|Pan Tomáš v září 2023
|–
|19 605 Kč
|19 965 Kč
|20 319 Kč
|20 967 Kč
|Pan Michal v září 2024
|–
|–
|19 972 Kč
|20 326 Kč
|20 974 Kč
|Pan Patrik v září 2025
|–
|–
|–
|20 763 Kč
|21 422 Kč
|Pan Luboš v září 2026
|–
|–
|–
|–
|21 307 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Přestože se jedná o fiktivní příklad, tak je patrné, že při stejném osobním vyměřovacím základu a době pojištění se projeví vliv mimořádných valorizací u důchodů přiznaných v roce 2022, kdy jsou přiznané důchody vyšší o více než 2000 Kč. Starobní důchody přiznané od roku 2023 se liší nevýrazně, a to v rozmezí 455 Kč.
Při samotném rozhodování o tom, kdy odejít do důchodu, se ovšem vyměřovací základ meziročně zvýší, příští rok přibližně o 5–6 %. Podívejme se, jak se například projeví, jestliže jako osobní vyměřovací základ vezmeme medián mezd v daném roce.
Vyměřovací základ ve výši mediánu mezd a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026
Paní Tamara, Marie, Šárka, Karolína a Jiřina mají dobu pojištění ve výši 40 let a jejich vyměřovací základ je ve výši mediánu mezd ve 2. čtvrtletí daného roku, ve kterém je jim přiznán důchod.
Medián mezd ve 2. kvartálu dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činil:
- 34 411 Kč v roce 2022, OVM paní Tamary.
- 36 816 Kč v roce 2023, OVM paní Marie.
- 38 529 Kč v roce 2024, OVM paní Šárky.
- 41 115 Kč v roce 2025, OVM paní Karolíny.
Na rok 2026 počítejme s 6% růstem mediánu mezd, což se projeví v růstu vyměřovacího základu paní Jiřiny. Počítejme tedy s osobním vyměřovacím základem ve výši 43 582 Kč.
Výše přiznaných důchodů v jednotlivých letech a valorizace do roku 2026
|Odchod do důchodu
|Osobní
vyměřovací základ
|Důchod v lednu 2022
|Důchod v červnu 2023
(po mim. valorizaci)
|Důchod v lednu 2024
|Důchod v lednu 2025
|Důchod v lednu 2026
|Paní Tamara v lednu 2022
|34 411 Kč
|16 824 Kč
|20 259 Kč
|20 619 Kč
|20 977 Kč
|21 642 Kč
|Paní Marie v lednu 2023
|36 816 Kč
|–
|18 376 Kč
|18 736 Kč
|19 083 Kč
|19 698 Kč
|Paní Šárka v lednu 2024
|38 529 Kč
|–
|–
|19 001 Kč
|19 349 Kč
|19 971 Kč
|Paní Karolína v lednu 2025
|41 115 Kč
|–
|–
|–
|20 170 Kč
|20 814 Kč
|Paní Jiřina v lednu 2026
|43 582 Kč
|–
|–
|–
|–
|21 082 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky je patrné, že i přes zohlednění rostoucího vyměřovacího základu (vyjádřené mediánem mezd), tak i nadále budou hrát roli zvýhodnění způsobené třemi mimořádnými valorizacemi (a to i přesto, že byla mimořádná valorizace v roce 2023, která ovšem byla výrazně zkrácena vládní novelou).
Rozdíly mezi důchody jsou i tak jasně patrné a důchody se liší až o 1944 Kč. Dále se podívejme, jak by výpočet vypadal, jestliže by osobní vyměřovací základ byl ve výši průměrné mzdy.
Vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a odchod do penze v roce 2022 až 2026
Pánové Jan, Milan, Jiří, Marek a Petr odcházeli do důchodu vždy v lednu, v letech 2022 až 2026, jejich osobní vyměřovací základ byl ve výši průměrné mzdy, doba pojištění u každého z nich činí 40 let.
Průměrná mzda byla stanovena vždy za 2. kvartál dle dat ČSÚ, a pro jednotlivé důchodce činila:
- 39 726 Kč v roce 2022, OVM pana Jana.
- 42 774 Kč v roce 2023, OVM pana Milana.
- 45 101 Kč v roce 2024, OVM pana Jiřího.
- 49 402 Kč v roce 2025, OVM pana Marka.
Na rok 2026 počítejme s 6% růstem mezd, počítejme tedy s osobním vyměřovacím základem pana Petra ve výši 52 367 Kč.
Výše přiznaných důchodů v jednotlivých letech a valorizace do roku 2026
|Odchod do důchodu
|Osobní
vyměřovací základ
|Důchod v lednu 2022
|Důchod v červnu 2023
(po mim. valorizaci)
|Důchod v lednu 2024
|Důchod v lednu 2025
|Důchod v lednu 2026
|Pan Jan v lednu 2022
|39 726 Kč
|17 854 Kč
|21 617 Kč
|21 977 Kč
|22 343 Kč
|23 043 Kč
|Pan Milan v lednu 2023
|42 774 Kč
|–
|19 322 Kč
|19 682 Kč
|20 034 Kč
|20 674 Kč
|Pan Jiří v lednu 2024
|45 101 Kč
|–
|–
|20 026 Kč
|20 380 Kč
|21 029 Kč
|Pan Marek v lednu 2025
|49 402 Kč
|–
|–
|–
|21 463 Kč
|22 140 Kč
|Pan Petr v lednu 2026
|52 367 Kč
|–
|–
|–
|–
|22 448 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
V tabulce můžete vidět, že mzdy během 5 let výrazně vzrostly, což má vliv na rostoucí osobní vyměřovací základy v našem srovnání (i rostoucí redukční hranice), nicméně i nadále zůstává aktuální nejvyšší důchod ten, který byl přiznán v roce 2022.
Opět jsou důvodem mimořádné valorizace a příznivé podmínky pro přiznané důchody v roce 2022 a naopak mírnější valorizace v letech 2024 a 2025.
Výši přiznaných důchodů ovlivní v roce 2026 i snížení zápočtu osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice na 99 %, namísto 100 %, naopak bude pokračovat další růst mezd.
