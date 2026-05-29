Jak se liší důchod přiznaný v letech 2022 až 2026? Rozdíly mohou být propastné, koho valorizace zvýhodnily?

Michal Bureš
Dnes

Aktualizováno včera 9:03
V posledních letech se měnily valorizace i samotný výpočet důchodu. Jaký je rozdíl v důchodech přiznaných v posledních 5 letech při stejném vyměřovacím základu a stejné době pojištění? Jaký bude důchod z průměrné mzdy či mediánu při stejné době pojištění během let? Jak tyto důchody zvýšily valorizace?
Poslední roky zaznamenaly důchody nejrychlejší růst v historii, kdy vedle řádných lednových valorizací proběhly i tři mimořádné valorizace v letech 2022 a 2023. Vedle toho dochází ke zpřísňování pravidel pro odchod do předčasného důchodu a od roku 2026 došlo ke změnám pro nově přiznané důchody, kdy se z osobního vyměřovacího základu bude do důchodu počítat do první redukční hranice 99 %, nikoli 100 %. Mzdy loni solidně rostly, proto v roce 2026 výrazně vzrostly i jednotlivé redukční hranice, které mají klíčovou roli pro přiznání důchodu. Jak jsou tedy na tom důchodci, kterým byl přiznán důchod v letech 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026?

Co se dozvíte v článku
  1. Stejný vyměřovací základ a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026
  2. Vyměřovací základ ve výši mediánu mezd a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026
  3. Vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a odchod do penze v roce 2022 až 2026
  4. Podívejte se, jak elektronicky požádat o starobní důchod

Stejný vyměřovací základ a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026

Pánové Jaromír, Tomáš, Michal, Patrik a Luboš mají vyměřovací základ i dobu pojištění stejnou, konkrétně:

  • osobní vyměřovací základ 40 000 Kč,
  • dobu pojištění 42 let.

Každý z nich odešel do řádného starobního důchodu v září, ale v odlišný rok:

  • Pan Jaromír odešel do důchodu v září 2022 a jeho přiznaný starobní důchod činil 20 445 Kč.
    • V lednu 2023 mu byl důchod valorizován na 21 429 Kč, v červnu 2023 pak mimořádně na 22 229 Kč.
    • V lednu 2024 mu byl důchod valorizován na 22 589 Kč.
    • V lednu 2025 mu byl důchod valorizován na 22 959 Kč.
    • Od ledna 2026 se mu důchod zvýšil na 23 675 Kč.
  • Pan Tomáš odešel v září 2023 a jeho přiznaný důchod činil 19 605 Kč, následně mu byl důchod valorizován:
    • V lednu 2024 na 19 965 Kč.
    • V lednu 2025 na 20 319 Kč.
    • Od ledna 2026 se mu důchod zvýšil na 20 967 Kč.
  • Pan Michal odešel do důchodu v září 2024 a byl mu přiznán důchod 19 972 Kč.
    • V lednu 2025 mu byl důchod valorizován na 20 326 Kč.
    • V lednu 2026 se mu pak důchod zvýšil na 20 974 Kč.
  • Pan Patrik odešel do důchodu v září 2025 a byl mu přiznán důchod 20 763 Kč.
    • Od ledna 2026 se mu důchod zvýšil na 21 422 Kč.

Pan Luboš se do důchodu chystá v září 2026, přiznaný důchod bude mít výši 21 307 Kč.

Výše přiznaných důchodů v jednotlivých letech a valorizace do roku 2026

Odchod do důchodu Důchod v září 2022 Důchod v září 2023 Důchod v září 2024 Důchod v září 2025 Důchod v září 2026
Pan Jaromír v září 2022 20 445 Kč 22 229 Kč 22 589 Kč 22 959 Kč 23 675 Kč
Pan Tomáš v září 2023 19 605 Kč 19 965 Kč 20 319 Kč 20 967 Kč
Pan Michal v září 2024 19 972 Kč 20 326 Kč 20 974 Kč
Pan Patrik v září 2025 20 763 Kč 21 422 Kč
Pan Luboš v září 2026 21 307 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Přestože se jedná o fiktivní příklad, tak je patrné, že při stejném osobním vyměřovacím základu a době pojištění se projeví vliv mimořádných valorizací u důchodů přiznaných v roce 2022, kdy jsou přiznané důchody vyšší o více než 2000 Kč. Starobní důchody přiznané od roku 2023 se liší nevýrazně, a to v rozmezí 455 Kč.

Při samotném rozhodování o tom, kdy odejít do důchodu, se ovšem vyměřovací základ meziročně zvýší, příští rok přibližně o 5–6 %. Podívejme se, jak se například projeví, jestliže jako osobní vyměřovací základ vezmeme medián mezd v daném roce.

Vyměřovací základ ve výši mediánu mezd a odchod do důchodu v roce 2022 až 2026

Paní Tamara, Marie, Šárka, Karolína a Jiřina mají dobu pojištění ve výši 40 let a jejich vyměřovací základ je ve výši mediánu mezd ve 2. čtvrtletí daného roku, ve kterém je jim přiznán důchod.

Medián mezd ve 2. kvartálu dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činil:

  • 34 411 Kč v roce 2022, OVM paní Tamary.
  • 36 816 Kč v roce 2023, OVM paní Marie.
  • 38 529 Kč v roce 2024, OVM paní Šárky.
  • 41 115 Kč v roce 2025, OVM paní Karolíny.

Na rok 2026 počítejme s 6% růstem mediánu mezd, což se projeví v růstu vyměřovacího základu paní Jiřiny. Počítejme tedy s osobním vyměřovacím základem ve výši 43 582 Kč.

Výše přiznaných důchodů v jednotlivých letech a valorizace do roku 2026

Odchod do důchodu Osobní
vyměřovací základ		 Důchod v lednu 2022 Důchod v červnu 2023
(po mim. valorizaci)		 Důchod v lednu 2024 Důchod v lednu 2025 Důchod v lednu 2026
Paní Tamara v lednu 2022 34 411 Kč 16 824 Kč 20 259 Kč 20 619 Kč 20 977 Kč 21 642 Kč
Paní Marie v lednu 2023 36 816 Kč 18 376 Kč 18 736 Kč 19 083 Kč 19 698 Kč
Paní Šárka v lednu 2024 38 529 Kč 19 001 Kč 19 349 Kč 19 971 Kč
Paní Karolína v lednu 2025 41 115 Kč 20 170 Kč 20 814 Kč
Paní Jiřina v lednu 2026 43 582 Kč 21 082 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky je patrné, že i přes zohlednění rostoucího vyměřovacího základu (vyjádřené mediánem mezd), tak i nadále budou hrát roli zvýhodnění způsobené třemi mimořádnými valorizacemi (a to i přesto, že byla mimořádná valorizace v roce 2023, která ovšem byla výrazně zkrácena vládní novelou).

Rozdíly mezi důchody jsou i tak jasně patrné a důchody se liší až o 1944 Kč. Dále se podívejme, jak by výpočet vypadal, jestliže by osobní vyměřovací základ byl ve výši průměrné mzdy.

Vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a odchod do penze v roce 2022 až 2026

Pánové Jan, Milan, Jiří, Marek a Petr odcházeli do důchodu vždy v lednu, v letech 2022 až 2026, jejich osobní vyměřovací základ byl ve výši průměrné mzdy, doba pojištění u každého z nich činí 40 let.

Průměrná mzda byla stanovena vždy za 2. kvartál dle dat ČSÚ, a pro jednotlivé důchodce činila:

  • 39 726 Kč v roce 2022, OVM pana Jana.
  • 42 774 Kč v roce 2023, OVM pana Milana.
  • 45 101 Kč v roce 2024, OVM pana Jiřího.
  • 49 402 Kč v roce 2025, OVM pana Marka.

Na rok 2026 počítejme s 6% růstem mezd, počítejme tedy s osobním vyměřovacím základem pana Petra ve výši 52 367 Kč.

Výše přiznaných důchodů v jednotlivých letech a valorizace do roku 2026

Odchod do důchodu Osobní
vyměřovací základ		 Důchod v lednu 2022 Důchod v červnu 2023
(po mim. valorizaci)		 Důchod v lednu 2024 Důchod v lednu 2025 Důchod v lednu 2026
Pan Jan v lednu 2022 39 726 Kč 17 854 Kč 21 617 Kč 21 977 Kč 22 343 Kč 23 043 Kč
Pan Milan v lednu 2023 42 774 Kč 19 322 Kč 19 682 Kč 20 034 Kč 20 674 Kč
Pan Jiří v lednu 2024 45 101 Kč 20 026 Kč 20 380 Kč 21 029 Kč
Pan Marek v lednu 2025 49 402 Kč 21 463 Kč 22 140 Kč
Pan Petr v lednu 2026 52 367 Kč 22 448 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

V tabulce můžete vidět, že mzdy během 5 let výrazně vzrostly, což má vliv na rostoucí osobní vyměřovací základy v našem srovnání (i rostoucí redukční hranice), nicméně i nadále zůstává aktuální nejvyšší důchod ten, který byl přiznán v roce 2022.

Opět jsou důvodem mimořádné valorizace a příznivé podmínky pro přiznané důchody v roce 2022 a naopak mírnější valorizace v letech 2024 a 2025.

Výši přiznaných důchodů ovlivní v roce 2026 i snížení zápočtu osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice na 99 %, namísto 100 %, naopak bude pokračovat další růst mezd.

Podívejte se, jak elektronicky požádat o starobní důchod

Zdroj: YouTube.com/ČSSZ

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

