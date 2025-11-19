Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  7 mýtů o důchodech pro OSVČ

7 mýtů o důchodech pro OSVČ

V praxi panují ohledně výpočtu starobního důchodu u osob samostatně výdělečně činných nejasnosti. Někteří živnostníci a podnikatelé mylně očekávají vyšší důchod, než jim je následně přiznán. Co je dobré vědět o výpočtu důchodu u OSVČ? 
Autor: Shutterstock
Petr Gola
19. 11. 2025

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, aktuálním žadatelům se hodnotí ještě studium. V budoucnu však bude stoupat počet žadatelů o starobní důchod, kteří po celou dobu vykonávali samostatnou výdělečnou činnosti. S jakými omyly ohledně výpočtu starobního důchodu za dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti se lze setkat? 

  1. Rozhoduje zisk
  2. Zvýhodnění doby pojištění
  3. Nelze podnikat v předčasném důchodu
  4. Osobní vyměřovací základ nemůže být nižší než minimální mzda
  5. Podnikání v předdůchodu je vedlejší činností
  6. Paušální daň značně zvyšuje důchod
  7. Podnikání při zaměstnání zvyšuje dobu pojištění

Rozhoduje zisk

Základními dvěma vstupními údaje pro výpočet starobního důchodu jsou: získaná doba pojištění v celých ukončených letech a osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2024. Za roky výkonu samostatné výdělečné činnosti vstupují do výpočtu jednotlivé roční vyměřovací základy, což jsou částky, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Např. za rok 2023 bylo vyměřovacím základem 50 % daňového základu a za rok 2024 potom 55 % daňového základu. Roční vyměřovací základy u OSVČ jsou tedy značně nižší než roční zisk. 

Zvýhodnění doby pojištění

Nárok na řádný starobní důchod vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let a nárok na přiznání předčasného důchodu vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Každý ukončený rok pojištění následně ovlivňuje samotný výpočet starobního důchodu. Rok zaměstnání nebo rok podnikání se přitom do doby pojištění započítává jako jeden rok, bez ohledu na výši rozhodného příjmu. Podnikání není nijak zvýhodněno ani neznevýhodněno oproti zaměstnání. 

Nelze podnikat v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou až do dosažení řádného důchodového věku mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. V předčasném důchodu je tak možné vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk musí být do limitu. Za celý kalendářní rok 2025 se neplatí sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, když je hrubý zisk do 111 736 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Osobní vyměřovací základ nemůže být nižší než minimální mzda

Většina OSVČ má jednotlivé roční vyměřovací základy nižší než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. Např. OSVČ platící za rok 2024 roční sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu ho má ve výši 158 292 Kč, zatímco zaměstnanec pracující za minimální mzdu ho má ve výši 226 800 Kč. Souhrnný osobní vyměřovací základ tak mohou mít OSVČ nižší o desítky procent než činí aktuální minimální mzda v příslušném roku odchodu do starobního důchodu. 

Podnikání v předdůchodu je vedlejší činností

OSVČ s dostatečnými vlastními úsporami na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření mohou pochopitelně začít pobírat předdůchod. Během čerpání předdůchodu je možné pokračovat ve výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro účely výpočtu ročního sociálního pojištění se podnikání v předdůchodu považuje za výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti, což znamená, že při výpočtu ročního sociálního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ. Pouze pro výpočet zdravotního pojištění je podnikání v předdůchodu považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. 

Paušální daň značně zvyšuje starobní důchod

Vstupem do měsíčního daňového paušálního režimu mohou OSVČ významně ušetřit na přímých daních a současně minimalizovat veškeré daňové povinnosti a administrativu. V praxi jsou tři režimy paušální daně v závislosti na výši a struktuře příjmu. I OSVČ v prvním paušálním pásmu jsou na tom s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu lépe než OSVČ platící sociální pojištění v minimální výši. V prvním paušálním režimu je totiž měsíční platba sociálního pojištění ve výši 1,15násobku minimální zálohy. To má samozřejmě pozitivní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu, ale ve značně menším rozsahu, než by se mohlo na první pohled zdát. 

Podnikání při zaměstnání zvyšuje dobu pojištění

Některé OSVČ vykonávají svoji samostatnou výdělečnou činnosti při zaměstnání. Vykonávají tzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. I když je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nad limit a odvádí se z podnikání sociální pojištění a platí se tak současně sociální pojištění ze zaměstnání i z podnikání, tak se vedlejší samostatnou výdělečnou činností doba pojištění nezvyšuje. Žádný rok výdělečné činnosti se nemůže pro důchodové účely počítat jako dva roky, a to bez ohledu na počet rozhodných příjmů nebo souhrnné částce zaplaceného sociálního pojištění.

