Kdy budete mít dluhy na zdravotním pojištění? Jak vysoké je penále?

Za státní pojištěnce (např. studenty, penzisty, příjemce rodičovského příspěvku) platí zdravotní pojištění stát. Kdo je pouze státním pojištěncem, ten nemůže mít dluh na zdravotním pojištění, vždy je však nutné si ohlídat splnění oznamovací povinnosti a zařazení do kategorie státních pojištěnců.
Stejně tak nemají s placením zdravotního pojištění starosti zaměstnanci, kteří mají pouze příjem ze zaměstnání. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný jejich zaměstnavatel a pokud si neplní své zákonné povinnosti, tak je sankcionován právě zaměstnavatel. Při případné změně zdravotní pojišťovny je však nutné ohlásit zaměstnavateli novou zdravotní pojišťovnu, aby zdravotní pojištění bylo placeno řádně a včas na účet správné zdravotní pojišťovny.
Kdo má v praxi dluh na zdravotním pojištění?
Fyzické osoby mohou mít u své zdravotní pojišťovny dluh na zdravotním pojištění za období výkonu samostatné výdělečné činnosti, ať už se jednalo o výkon hlavní činnosti nebo vedlejší činnosti (např. během zaměstnání, při studiu nebo v důchodu). Zdravotní pojištění se při výkonu vedlejší činnosti platí z jakkoliv vysokého zisku, i třeba v jednotkách tisícikorun.
Dluh na zdravotním pojištění mohou mít fyzické osoby ještě za období evidence u zdravotní pojišťovny jako osoby bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP si musí samy platit zdravotní pojištění do 8. dne následujícího měsíce. V roce 2026 v částce 3 024 Kč. Osobou bez zdanitelných příjmů jsou všichni pojištěnci, kteří nemohou být zařazeni v registru pojištěnců do jiné kategorie, tedy jako zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec.
Samoplátci pojistného a dluh na pojistném
Jestliže tedy samoplátci (OSVČ a OBZP) vůbec neplatí zdravotní pojištění, nebo ho platí v nižší částce či opožděně, tak je jim zdravotní pojišťovnou předepsáno penále. Přestože se sazba penále v posledních letech snižovala, tak je stále velmi vysoká a při delším neplnění zákonných povinností může být celková částka penále vyšší, než samotný dluh na veřejném zdravotním pojištění. V přiložené tabulce máme uveden vývoj sazby penále, která běží v informačním systému příslušné zdravotní pojišťovny za každý den prodlení. Při dlouhodobém dluhu na pojistném se penále vypočítává příslušnou sazbou platnou v daném období.
|
Období
|
Denní sazba penále
|
od 1. července 2025
|
0,0315 %
|
od 1. ledna 2025 do 30. června 2025
|
0,0329 %
|
od 1. července 2024 do 31. prosince 2024
|
0,0348 %
|
od 1. ledna 2024 do 30. června 2024
|
0,0403 %
|
od 1. července 2022 do 31. prosince 2023
|
0,0411 %
|
od 1. ledna 2022 do 30. června 2022
|
0,0322 %
|
od 1. května 2007 do 31. prosince 2021
|
0,05 %
|
od 1. května 1995 do 31. prosince 2006
|
0,1 %
|
od 1. července 1993 do 30. dubna 1995
|
0,3 %
|
od 1. ledna 1993 do 30. června 1993
|
0,1 %
Dluhy vymáhají zdravotní pojišťovny dlouhodobě
Všichni samoplátci by měli vždy věnovat velkou pozornost plnění svých zákonných povinností ohledně placení zdravotního pojištění, protože zdravotní pojišťovny vymáhají dlužné pojistné i včetně dlužného penále velmi důsledně. Dluhu na zdravotním pojištění se přitom nelze zbavit ani přestupem k jiné zdravotní pojišťovně nebo ukončením neúspěšného podnikání či spoléháním na promlčení. Přestože od letošního roku se snížila promlčecí lhůta z 10 let na 6 let, tak běží zvlášť pro předepsání dlužného pojistného a zvlášť pro samotné vymáhání, takže stále velmi dlouho vzhledem k tomu, jak se veškeré vymáhací procesy stále zrychlují.
Mzdová kalkulačka na rok 2026
Na co si dát pozor?
Z podnikání se zdravotní pojištění platí vždy, což je rozdíl oproti sociálnímu pojištění a dani z příjmu. Povinnost platit zdravotní pojištění jako OBZP vzniká např. i v případě krátkodobé nezaměstnanosti bez evidence na úřadu práce.
Praktický příklad 1) Podnikání při zaměstnání
Pan Filip byl po celý rok 2025 zaměstnancem a přivydělával si vedlejší samostatnou výdělečnou činností s hrubým ziskem 90 000 Kč. Sociální pojištění pan Filip platit nebude, neboť je do limitu pro neplacení v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Roční zdravotní pojištění však činí 6 075 Kč. Zdravotní pojištění odvádí pan Filip klasicky prostřednictvím zaměstnavatele z každé své měsíční hrubé mzdy a ještě si musí jednorázově sám zaplatit zdravotní pojištění jako OSVČ do osmi dní od odevzdání přehledu.
Praktický příklad 2) Krátkodobá nezaměstnanost
Paní Kristýna skončila v zaměstnání koncem ledna 2026 a do nového zaměstnání nastoupí začátkem dubna. V únoru a v březnu si udělala úmyslné volno z rodinných důvodů, nechtěla se registrovat na úřadu práce. V únoru a v březnu si tedy musí platit zdravotní pojištění jako OBZP, za dva měsíce tak musí zaplatit zdravotní pojištění ve výši 6 048 Kč.