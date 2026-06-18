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Kolik bude minimální mzda v roce 2027? Výpočty ukazují zhruba 25 tisíc korun

Veronika Němcová
Dnes

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Minimální mzda by se v roce 2027 mohla přiblížit hranici 25 tisíc korun. Vyplývá to z nově nastavených koeficientů. Konečné číslo zatím není známo, dozvíme se ho až po srpnové predikci Ministerstva financí.
Autor: Shutterstock
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Minimální mzda v České republice se bude v letech 2027 a 2028 řídit nově nastaveným výpočtem, který vychází z valorizačního mechanismu zakotveného v zákoníku práce. MPSV zveřejnilo 16. června  koeficienty, které určují, jak velkou část průměrné mzdy bude minimální mzda tvořit.

Co se dozvíte v článku
  1. Výpočet vychází z průměrné mzdy a koeficientu
  2. Cílem je přiblížit minimální mzdu k 47 % průměrné mzdy 
  3. Česká minimální mzda zůstává v dolní části EU žebříčku
  4. O konečné částce rozhodne srpnová predikce Ministerstva financí 
  5. Mzdová kalkulačka 2026

Samotná konkrétní částka ale zatím známa není, jelikož vyplyne až z budoucí ekonomické predikce Ministerstva financí.

Nový systém je součástí úpravy, která platí od srpna 2024. Minimální mzda je v něm definována jako nejnižší přípustná odměna za práci, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit. 

Výpočet vychází z průměrné mzdy a koeficientu

Postup při výpočtu je jednoduchý. Minimální mzda se stanovuje jako součin (násobek) predikované průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství a koeficientu určeného vládou. Výsledná částka se následně zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Pro rok 2026 činí výše minimální mzdy 22 400 Kč měsíčně.

Pro roky 2027 a 2028 vláda stanovila koeficienty ve výši 0,446 a 0,458. Ty určují, že minimální mzda by měla odpovídat přibližně 44,6 % a následně 45,8 % průměrné mzdy.

Klíčovým vstupem pro samotný výpočet je predikce průměrné hrubé mzdy. Podle makroekonomického výhledu Ministerstva financí činí tato hodnota přibližně 55 795 Kč pro rok 2027 a 58 711 Kč pro rok 2028. Právě z těchto čísel vychází modelový propočet minimální mzdy.

Při použití stanovených koeficientů by minimální mzda vycházela přibližně na 24 900 Kč v roce 2027 a zhruba na 26 900 Kč v roce 2028. Jde však pouze o orientační výpočet, který se může změnit podle aktualizovaných dat Ministerstva financí.

Tabulka: Predikce průměrné hrubé měsíční mzdy

Skutečnost

Predikce

Výhled

 

 

 

Rok

2025

2026

2027

2028

HDP v s. c. (sezónně očištěný)
- meziroční index (v %)

102,6

102,2

102,2

102,7

Průměrná hrubá měsíční mzda
- nominálně (v Kč)

48 670

52 576

55 795

58 711

Zaměstnaní dle Národních účtů
- meziroční index (v %)

101,0

100,2

99,9

99,9

Podíl nezaměstnaných osob – dle MPSV

104,4

104,7

104,5

104,2

Průměrná roční míra cenové inflace
- meziroční index (v %)

102,5

102,5

102,8

102,3

Zdroj: ČSÚ, MPSV, predikce MF (Makroekonomická predikce – duben 2026)

Cílem je přiblížit minimální mzdu k 47 % průměrné mzdy 

Zákoník práce zároveň pracuje s orientační referenční hodnotou, která činí 47 % průměrné mzdy. Ta slouží jako dlouhodobé vodítko pro posuzování přiměřenosti minimální mzdy, nejde však o závaznou hranici. 

V roce 2028 by minimální mzda měla odpovídat přibližně 45,8 % průměrné mzdy. Referenční hranice 47 % tak zůstane zhruba o 1,2 procentního bodu výše. 

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Česká minimální mzda zůstává v dolní části EU žebříčku

Minimální mzda je v současnosti zákonem stanovena ve 22 z 27 členských států Evropské unie. V některých zemích přímá zákonná minimální mzda neexistuje a její výše je určována především prostřednictvím kolektivního vyjednávání, případně kombinací kolektivních smluv a právních předpisů.

Úrovně minimální mzdy se mezi státy EU výrazně liší. Podle dat Eurostatu k 1. lednu 2026 překračovala minimální mzda hranici 2 000 eur měsíčně v pěti členských státech, zatímco v devíti zemích se pohybovala mezi 1 000 a 2 000 eury. V dalších osmi státech, mezi které patří Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko, Estonsko, Slovensko, Česko a Malta, se minimální mzda pohybovala přibližně v rozmezí 620 až 994 eur.

Česká republika se v tomto srovnání postupně posouvá, a to i díky posledním meziročním zvýšením, která patřila k výraznějším v rámci EU. Přesto zůstává v dolní části evropského žebříčku. Podle Eurostatu činila česká minimální mzda 924 eur měsíčně.

Minimální mzda v EU

Autor: Eurostat

O konečné částce rozhodne srpnová predikce Ministerstva financí 

Stanovení minimální mzdy má přesně daný postup. Poté, co vláda tímto nařízením stanoví koeficienty pro roky 2027 a 2028, zveřejní Ministerstvo financí nejpozději do 31. srpna predikci průměrné hrubé mzdy pro následující rok.

Na jejím základě Ministerstvo práce a sociálních věcí vypočítá konkrétní výši minimální mzdy, zaokrouhlí ji na celé stokoruny nahoru a nejpozději do 30. září ji vyhlásí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

Mzdová kalkulačka 2026

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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