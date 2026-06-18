Kolik bude minimální mzda v roce 2027? Výpočty ukazují zhruba 25 tisíc korun

Minimální mzda v České republice se bude v letech 2027 a 2028 řídit nově nastaveným výpočtem, který vychází z valorizačního mechanismu zakotveného v zákoníku práce. MPSV zveřejnilo 16. června koeficienty, které určují, jak velkou část průměrné mzdy bude minimální mzda tvořit.
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Samotná konkrétní částka ale zatím známa není, jelikož vyplyne až z budoucí ekonomické predikce Ministerstva financí.
Nový systém je součástí úpravy, která platí od srpna 2024. Minimální mzda je v něm definována jako nejnižší přípustná odměna za práci, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit.
Výpočet vychází z průměrné mzdy a koeficientu
Postup při výpočtu je jednoduchý. Minimální mzda se stanovuje jako součin (násobek) predikované průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství a koeficientu určeného vládou. Výsledná částka se následně zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Pro rok 2026 činí výše minimální mzdy 22 400 Kč měsíčně.
Pro roky 2027 a 2028 vláda stanovila koeficienty ve výši 0,446 a 0,458. Ty určují, že minimální mzda by měla odpovídat přibližně 44,6 % a následně 45,8 % průměrné mzdy.
Klíčovým vstupem pro samotný výpočet je predikce průměrné hrubé mzdy. Podle makroekonomického výhledu Ministerstva financí činí tato hodnota přibližně 55 795 Kč pro rok 2027 a 58 711 Kč pro rok 2028. Právě z těchto čísel vychází modelový propočet minimální mzdy.
Při použití stanovených koeficientů by minimální mzda vycházela přibližně na 24 900 Kč v roce 2027 a zhruba na 26 900 Kč v roce 2028. Jde však pouze o orientační výpočet, který se může změnit podle aktualizovaných dat Ministerstva financí.
Tabulka: Predikce průměrné hrubé měsíční mzdy
|
Skutečnost
|
Predikce
|
Výhled
|
|
|
|
Rok
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
HDP v s. c. (sezónně očištěný)
|
102,6
|
102,2
|
102,2
|
102,7
|
Průměrná hrubá měsíční mzda
|
48 670
|
52 576
|
55 795
|
58 711
|
Zaměstnaní dle Národních účtů
|
101,0
|
100,2
|
99,9
|
99,9
|
Podíl nezaměstnaných osob – dle MPSV
|
104,4
|
104,7
|
104,5
|
104,2
|
Průměrná roční míra cenové inflace
|
102,5
|
102,5
|
102,8
|
102,3
Zdroj: ČSÚ, MPSV, predikce MF (Makroekonomická predikce – duben 2026)
Cílem je přiblížit minimální mzdu k 47 % průměrné mzdy
Zákoník práce zároveň pracuje s orientační referenční hodnotou, která činí 47 % průměrné mzdy. Ta slouží jako dlouhodobé vodítko pro posuzování přiměřenosti minimální mzdy, nejde však o závaznou hranici.
V roce 2028 by minimální mzda měla odpovídat přibližně 45,8 % průměrné mzdy. Referenční hranice 47 % tak zůstane zhruba o 1,2 procentního bodu výše.
Česká minimální mzda zůstává v dolní části EU žebříčku
Minimální mzda je v současnosti zákonem stanovena ve 22 z 27 členských států Evropské unie. V některých zemích přímá zákonná minimální mzda neexistuje a její výše je určována především prostřednictvím kolektivního vyjednávání, případně kombinací kolektivních smluv a právních předpisů.
Úrovně minimální mzdy se mezi státy EU výrazně liší. Podle dat Eurostatu k 1. lednu 2026 překračovala minimální mzda hranici 2 000 eur měsíčně v pěti členských státech, zatímco v devíti zemích se pohybovala mezi 1 000 a 2 000 eury. V dalších osmi státech, mezi které patří Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko, Estonsko, Slovensko, Česko a Malta, se minimální mzda pohybovala přibližně v rozmezí 620 až 994 eur.
Česká republika se v tomto srovnání postupně posouvá, a to i díky posledním meziročním zvýšením, která patřila k výraznějším v rámci EU. Přesto zůstává v dolní části evropského žebříčku. Podle Eurostatu činila česká minimální mzda 924 eur měsíčně.
O konečné částce rozhodne srpnová predikce Ministerstva financí
Stanovení minimální mzdy má přesně daný postup. Poté, co vláda tímto nařízením stanoví koeficienty pro roky 2027 a 2028, zveřejní Ministerstvo financí nejpozději do 31. srpna predikci průměrné hrubé mzdy pro následující rok.
Na jejím základě Ministerstvo práce a sociálních věcí vypočítá konkrétní výši minimální mzdy, zaokrouhlí ji na celé stokoruny nahoru a nejpozději do 30. září ji vyhlásí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.