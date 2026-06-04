Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2026 překonala hranici 50 tisíc korun, rostla však i reálně?

Český statistický úřad (ČSÚ) oznámil, že v 1. čtvrtletí 2026 činila průměrná hrubá měsíční v národním hospodářství celkem 50 282 Kč.
Průměrná mzda vzrostla meziročně reálně o 6,4 %
Nominálně meziročně vzrostla o 3 789 Kč (8,1 %), spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,6 %, reálně tak průměrná mzda vzrostla o 6,4 %. Objem mezd se zvýšil o 8,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 %.
To komentovala Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ takto: „Průměrná reálná mzda vzrostla v 1. čtvrtletí 2026 o 6,4 %, nominálně pak o 8,1 % na 50 282 Kč. Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem.“
Jaký je růst ve srovnání s koncem roku 2025?
Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2026 po očištění od sezónních vlivů 2,0 %.
Kalkulačka čisté mzdy
V jakých odvětvích rostla hrubá mzda nejvíce?
V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2025 zaznamenán v odvětvích činnosti v oblasti nemovitostí (22,1 %), administrativní a podpůrné činnosti (18,8 %) a ve stavebnictví (12,6 %). K nejnižšímu růstu došlo ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (2,1 %).