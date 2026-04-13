Kolik stojí předčasné důchodce zvýšené krácení? V průměru tisícovku!

Měsíční částka předčasného důchodu závisí, stejně jako u řádného starobního důchodu, na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění, ale navíc při výpočtu předčasného důchodu hraje zásadní roli krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V letošním roce činí standardní krácení 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Před říjnem 2023 to bylo 0,9 % za každý z prvních čtyř intervalů předčasnosti, 1,2 % za pátý až osmý interval předčasnosti a 1,5 % od devátého intervalu předčasnosti.
Jak se zvýšilo krácení za předčasnost?
Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku činí v letošním roce krácení za předčasnost 18 % (12 × 1,5 %), před říjnem 2023 to bylo 14,4 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %). Při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky by bylo krácení kvůli pár dnům ještě o 1,5 % vyšší, proto počítáme s odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (tj. o necelé tři roky dříve).
Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu) a nikoliv až z celkové částky důchodu. Vzhledem k tomu, že výpočtový základ je mezistupeň při výpočtu důchodu a jeho hodnota je vyšší, než následně vypočtená částka důchodu, tak zvýšení sazby krácení má vyšší negativní vliv na výpočet důchodu, než by se mohlo zdát na první pohled. Porovnávací výpočty si provedeme v tabulce níže.
Praktické výpočty předčasného důchodu
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod u vybraných průměrných mezd za odpracované roky (tj. osobních vyměřovacích základů) při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve právě o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, přičemž máme proveden výpočet dle výpočtové formule roku 2026 i dle výpočtové formule v září 2023. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti. Z tabulky názorně vidíme, že finanční rozdíl ve výši předčasného důchodu je značný.
|
Osobní Vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Předčasnost
|
Výpočet 2026
|
Výpočet dle podmínek v září 2023
|
Finanční rozdíl
|
20 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
14 065 Kč
|
14 778 Kč
|
713 Kč
|
30 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
15 791 Kč
|
16 638 Kč
|
847 Kč
|
40 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
16 995 Kč
|
17 936 Kč
|
941 Kč
|
50 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
18 198 Kč
|
19 233 Kč
|
1 035 Kč
|
60 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
19 401 Kč
|
20 529 Kč
|
1 128 Kč
|
70 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
20 605 Kč
|
21 827 Kč
|
1 222 Kč
|
80 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
21 808 Kč
|
23 123 Kč
|
1 315 Kč
|
100 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
24 215 Kč
|
25 718 Kč
|
1 503 Kč
|
130 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
27 825 Kč
|
29 608 Kč
|
1 783 Kč
|
160 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
31 435 Kč
|
33 499 Kč
|
2 064 Kč
|
200 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
35 753 Kč
|
38 152 Kč
|
2 399 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
V tabulce jsme si názorně vypočítali, že zvýšení krácení u předčasného důchodu stojí zájemce o odchod do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky v rozmezí od 713 Kč po 2 399 Kč v závislosti na výši příjmů. U průměrné mzdy je to přibližně tisícovka. Za celý rok tedy již 12 000 Kč a během let se bude tento finanční rozdíl z důvodu valorizace ještě zvyšovat.
Vzhledem k tomu, že budoucí žadatelé o předčasný důchod budou mít vyšší osobní vyměřovací základ, neboť přepočítací koeficienty jsou kvůli inflaci každoročně vyšší, tak se rozdíl v korunovém vyjádření bude stále zvyšovat. Zvýšení krácení za předčasnost tak má větší vliv na výši státního důchodu, než by se mohlo na první pohled zdát.
Na nižší krácení málokdo dosáhne
Aktuální podmínky pro předčasné důchodce jsou tedy významně přísnější, než tomu bylo ještě v září 2023. Od letošního roku je sice legislativou stanoveno poloviční krácení pro předčasné důchodce splňující zákonné podmínky, ty jsou však přísné, že na ně většina žadatelů o předčasný důchod nedosáhne.
Na poloviční krácení u předčasného důchodu mají totiž nárok pouze žadatelé, kteří získali vysokou dobu pojištění alespoň v rozsahu 45 let, přičemž se však pro splnění této kvóty nepočítá většina náhradních dob pojištění (např. studium nebo evidence na úřadu práce). V praxi tak mohou splnit podmínku pro poloviční krácení pouze lidé, kteří začali velmi brzy pracovat a pracovali celý život. I z tohoto důvodu je v tabulce výše počítáno pouze se standardním krácením u předčasného důchodu.
Závěrem: vliv předčasnosti se bude dále prohlubovat
Podmínky pro výpočet předčasného důchodu se od října 2023 poměrně značně zhoršily, jak jsme si názorně vypočítali. V příštích letech se v korunovém vyjádření tento vliv ještě více prohloubí, protože žadatelé o předčasný důchod budou mít vyšší osobní vyměřovací základ, než je tomu v současnosti.