Finance.cz  »  Důchody a dávky

Kolik stojí předčasné důchodce zvýšené krácení? V průměru tisícovku!

Odchod do předčasného důchodu je od října 2023 poměrně citelně méně výhodný, než tomu bylo před tímto datem. Při stejných zákonných podmínkách by byl předčasný důchod o necelé tři roky dříve přiznaný v letošním roce u průměrné mzdy vyšší o tisícikorunu. Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Měsíční částka předčasného důchodu závisí, stejně jako u řádného starobního důchodu, na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění, ale navíc při výpočtu předčasného důchodu hraje zásadní roli krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V letošním roce činí standardní krácení 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Před říjnem 2023 to bylo 0,9 % za každý z prvních čtyř intervalů předčasnosti, 1,2 % za pátý až osmý interval předčasnosti a 1,5 % od devátého intervalu předčasnosti. 

Co se dozvíte v článku
  1. Jak se zvýšilo krácení za předčasnost?
  2. Praktické výpočty předčasného důchodu
  3. Na nižší krácení málokdo dosáhne
  4. Závěrem: vliv předčasnosti se bude dále prohlubovat

Jak se zvýšilo krácení za předčasnost?

Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku činí v letošním roce krácení za předčasnost 18 % (12 × 1,5 %), před říjnem 2023 to bylo 14,4 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %). Při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky by bylo krácení kvůli pár dnům ještě o 1,5 % vyšší, proto počítáme s odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (tj. o necelé tři roky dříve).

Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu) a nikoliv až z celkové částky důchodu. Vzhledem k tomu, že výpočtový základ je mezistupeň při výpočtu důchodu a jeho hodnota je vyšší, než následně vypočtená částka důchodu, tak zvýšení sazby krácení má vyšší negativní vliv na výpočet důchodu, než by se mohlo zdát na první pohled. Porovnávací výpočty si provedeme v tabulce níže.

Kalkulačka odchodu do důchodu

nápověda
Vaše pohlaví.
nápověda
Datum narození ve formátu DD.MM.RRRR.
nápověda
Vyplňují jen ženy.

Praktické výpočty předčasného důchodu

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod u vybraných průměrných mezd za odpracované roky (tj. osobních vyměřovacích základů) při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve právě o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, přičemž máme proveden výpočet dle výpočtové formule roku 2026 i dle výpočtové formule v září 2023. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti. Z tabulky názorně vidíme, že finanční rozdíl ve výši předčasného důchodu je značný.

Osobní Vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

Výpočet 2026

Výpočet dle podmínek v září 2023

Finanční rozdíl

20 000 Kč

43 let

1080 dní

14 065 Kč

14 778 Kč

713 Kč

30 000 Kč

43 let

1080 dní

15 791 Kč

16 638 Kč

847 Kč

40 000 Kč

43 let

1080 dní

16 995 Kč

17 936 Kč

941 Kč

50 000 Kč

43 let

1080 dní

18 198 Kč

19 233 Kč

1 035 Kč

60 000 Kč

43 let

1080 dní

19 401 Kč

20 529 Kč

1 128 Kč

70 000 Kč

43 let

1080 dní

20 605 Kč

21 827 Kč

1 222 Kč

80 000 Kč

43 let

1080 dní

21 808 Kč

23 123 Kč

1 315 Kč

100 000 Kč

43 let

1080 dní

24 215 Kč

25 718 Kč

1 503 Kč

130 000 Kč

43 let

1080 dní

27 825 Kč

29 608 Kč

1 783 Kč

160 000 Kč

43 let

1080 dní

31 435 Kč

33 499 Kč

2 064 Kč

200 000 Kč

43 let

1080 dní

35 753 Kč

38 152 Kč

2 399 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

V tabulce jsme si názorně vypočítali, že zvýšení krácení u předčasného důchodu stojí zájemce o odchod do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky v rozmezí od 713 Kč po 2 399 Kč v závislosti na výši příjmů. U průměrné mzdy je to přibližně tisícovka. Za celý rok tedy již 12 000 Kč a během let se bude tento finanční rozdíl z důvodu valorizace ještě zvyšovat.

Vzhledem k tomu, že budoucí žadatelé o předčasný důchod budou mít vyšší osobní vyměřovací základ, neboť přepočítací koeficienty jsou kvůli inflaci každoročně vyšší, tak se rozdíl v korunovém vyjádření bude stále zvyšovat. Zvýšení krácení za předčasnost tak má větší vliv na výši státního důchodu, než by se mohlo na první pohled zdát. 

Kalkulačka předčasného důchodu

Na nižší krácení málokdo dosáhne

Aktuální podmínky pro předčasné důchodce jsou tedy významně přísnější, než tomu bylo ještě v září 2023. Od letošního roku je sice legislativou stanoveno poloviční krácení pro předčasné důchodce splňující zákonné podmínky, ty jsou však přísné, že na ně většina žadatelů o předčasný důchod nedosáhne.

Na poloviční krácení u předčasného důchodu mají totiž nárok pouze žadatelé, kteří získali vysokou dobu pojištění alespoň v rozsahu 45 let, přičemž se však pro splnění této kvóty nepočítá většina náhradních dob pojištění (např. studium nebo evidence na úřadu práce). V praxi tak mohou splnit podmínku pro poloviční krácení pouze lidé, kteří začali velmi brzy pracovat a pracovali celý život. I z tohoto důvodu je v tabulce výše počítáno pouze se standardním krácením u předčasného důchodu. 

Závěrem: vliv předčasnosti se bude dále prohlubovat

Podmínky pro výpočet předčasného důchodu se od října 2023 poměrně značně zhoršily, jak jsme si názorně vypočítali. V příštích letech se v korunovém vyjádření tento vliv ještě více prohloubí, protože žadatelé o předčasný důchod budou mít vyšší osobní vyměřovací základ, než je tomu v současnosti.

Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

