Kolik tratí předčasní důchodci díky valorizaci?

Předčasní důchodci, kteří odešli do předčasného důchodu po 30. září, 2023 mají až do dosažení řádného důchodového věku nárok na valorizaci pouze základní výměry důchodu. Sice to na první pohled tak nevypadá, ale důchod se tak z důvodu valorizace zvyšuje značně méně, jak si spočítáme na praktickém příkladu.
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Praktický příklad: předčasný důchod
Pan Marek odešel koncem listopadu 2023 do předčasného důchodu o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (o necelé tři roky dříve). Panu Markovi byl přiznán předčasný důchod ve výši 18 200 Kč (základní výměra 4 040 Kč + procentní výměra 14 160 Kč).
V lednu 2024, 2025 a 2026 proběhla valorizace státních důchodů. Vzhledem k tomu, že pan Marek odešel do předčasného důchodu až po legislativních změnách zpřísňujících podmínky pro výplatu předčasného důchodu a řádného důchodového věku dosáhl začátkem listopadu 2026, tak měl v uplynulých letech nárok vždy pouze na zvýšení základní výměry důchodu.
V první přiložené tabulce máme vypočteno, jak se postupně panu Markovi zvyšoval předčasný důchod z důvodu valorizace.
|
Období
|
Částka důchodu
|
do konce roku 2023
|
18 200 Kč
|
v roce 2024
|
18 560 Kč
|
v roce 2025
|
18 820 Kč
|
v roce 2026
|
19 060 Kč
vlastní výpočet autora
Ve druhé tabulce máme spočítáno, jak by se postupně panu Markovi zvyšoval důchod, kdyby pro něj platila plná valorizace, tak jako pro řádné starobní důchodce.
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v roce 2024 se zvyšovala pouze základní výměra důchodu o 360 Kč
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v roce 2025 se zvyšovala základní výměra důchodu o 260 Kč a procentní výměra důchodu o 0,6 %
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v roce 2026 se zvyšovala základní výměra důchodu o 240 Kč a procentní výměra důchodu o 2,6 %
|
Období
|
Částka důchodu
|
do konce roku 2023
|
18 200 Kč
|
v roce 2024
|
18 560 Kč
|
v roce 2025
|
18 905 Kč
|
v roce 2026
|
19 516 Kč
vlastní výpočet autora
Z důvodu omezené valorizace má pan Marek v roce 2026 měsíční důchod nižší o 456 Kč, než by měl v případě, že by měl nárok na plnou valorizaci. Vzhledem k tomu, že během roku 2026 dosáhl již řádného důchodového věku, tak bude mít od roku 2027 nárok na plné zvýšení svého měsíčního důchodu, tak jako řádní starobní důchodci. Valorizace důchodu pana Marka od ledna 2027 proběhne standardním způsobem v plném rozsahu.
Kalkulačka starobního důchodu
Finanční rozdíl může být vyšší
U vyšších předčasných důchodů může být finanční ztráta z důvodu omezené valorizace až do dosažení řádného důchodového věku vyšší než v případě pana Marka. V posledních letech se navíc procentní výměra důchodu příliš nezvyšovala. Pokud by však byla valorizace procentní výměry vyšší, tak by se rovněž zvyšoval finanční rozdíl mezi valorizací v plném rozsahu a omezenou valorizací. V minulosti přitom bývaly i vyšší valorizace procentní výměry než 2,6 %, jako tomu bylo pro rok 2026.
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Finanční plánování odchodu do důchodu
Předčasný důchod není v konečném důsledku nižší oproti případnému řádnému starobnímu důchodu pouze z důvodu krácení za předčasnost a z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do řádného důchodového věku, ale i vlivem omezené valorizace. Do rozhodování o důchodovém termínu, tedy zdali odejít až do řádného starobního důchodu nebo do předčasného důchodu je vhodné zohlednit i právě omezenou valorizaci pro předčasné důchody. Finanční rozdíl může být v příštích letech vyšší, než tomu bylo v minulých letech. Rovněž je vhodné zohlednit i omezenou možnost přivýdělku, když předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění.