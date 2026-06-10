Komu se důchody liší nejméně? Ženám s více dětmi

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu je stejně vysoká bez ohledu na průběh pojištění a v roce 2026 činí 4 900 Kč u všech starobních důchodů, tedy i předčasných. Procentní výměru důchodu ovlivňují dosahované rozhodné příjmy a získaná doba pojištění.
Co se dozvíte v článku
Výchovné k důchodu je stanoveno pevnou částkou
Vzhledem k tomu, že je základní výměra důchodu stejně vysoká, tak plní důležitou solidární funkci. Stejně to je však i u výchovného k důchodu, které činí 500 Kč na každé dítě. Dosahovaný příjem nemá na výchovné k důchodu vliv. Ani u výchovného se nesleduje průběh pojištění (u matky ani u dítěte). Nárok na výchovné k důchodu má pouze jeden z rodičů, zpravidla matka dítěte. Zavedením výchovného k důchodu se poměrně značně snížil rozdíl ve výši průměrného důchodu mužů a žen. Výchovné k důchodu náleží pouze ke státnímu starobnímu důchodu, k předdůchodu výchovné nenáleží. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření.
Výchova dvou dětí a částka důchodu
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u doby pojištění v rozsahu 45 let při uplatnění výchovného k důchodu na dvě děti u různých průměrných důchodových mezd. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2026. V posledním sloupci je vypočítán hrubý náhradový poměr (v procentech), tedy porovnání vypočteného důchodu vůči průměrné hrubé mzdě za odpracované roky (osobnímu vyměřovacímu základu). Z tabulky názorně vidíme, že náhradový poměr s rostoucí mzdou výrazně klesá. Při čerpání výchovného na dvě děti je však pokles mírně nižší, než je tomu v případech bez nároku na výchovné k důchodu.
|
Průměrná mzda
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
Náhradový poměr
|
25 000 Kč
|
45 let
|
20 855 Kč
|
83,4 %
|
35 000 Kč
|
45 let
|
22 604 Kč
|
64,6 %
|
45 000 Kč
|
45 let
|
24 353 Kč
|
54,1 %
|
55 000 Kč
|
45 let
|
26 103 Kč
|
47,5 %
|
65 000 Kč
|
45 let
|
27 852 Kč
|
42,8 %
|
75 000 Kč
|
45 let
|
29 601 Kč
|
39,5 %
|
100 000 Kč
|
45 let
|
33 974 Kč
|
34,0 %
|
125 000 Kč
|
45 let
|
38 347 Kč
|
30,7 %
|
150 000 Kč
|
45 let
|
42 719 Kč
|
28,5 %
|
200 000 Kč
|
45 let
|
50 743 Kč
|
25,4 %
vlastní výpočet autora
Bez uplatnění výchovného na dvě děti by byl starobní důchod při stejných příjmech a stejné době pojištění o tisícikorunu nižší než je vypočteno v tabulce. U hrubé mzdy 25 000 Kč by tak byl náhradový poměr 79,4 % (19 855 Kč: 25 000 Kč) a u hrubé mzdy 200 000 Kč by byl náhradový poměr 24,9 % (49 743 Kč: 200 000 Kč). V procentním vyjádření zvyšuje výchovné k důchodu státní starobní důchod více při nízkých příjmech.
U hrubé mzdy ve výši 25 000 Kč je náhradový poměr při uplatnění výchovného k důchodu na dvě děti vyšší o 4 % (83,4 % – 79,4 %), u hrubé mzdy ve výši 200 000 Kč pouze o 0,5 % (25,4 % – 24,9 %).
Při uplatnění výchovného na tři a více dětí a byl procentní rozdíl ještě vyšší, protože celková částka výchovného by byla 1 500 Kč. Součet základní výměry důchodu a výchovného na dvě děti činí 5 900 Kč (4 900 Kč + 1 000 Kč) a přesně tato částka je při výpočtu starobního důchodu zohledněna ve všech uvedených variantách v tabulce výše.
Kalkulačka výpočtu starobního důchodu
Co vědět dále o výchovném k důchodu?
Z důvodu odchodu do předčasného důchodu nedochází ke krácení výchovného na děti, které stále činí 500 Kč na každé dítě. Platby na sociálním pojištění nebo počet odpracovaných let vychovaným dítětem nemají na výchovné k důchodu vliv. Výchovné k důchodu však náleží pouze ke starobnímu důchodu (řádnému i předčasnému). Přiznání vdovského důchodu ani invalidního důchodu není důvodem pro nárok na výchovné k důchodu. Pro přiznání výchovného k důchodu může být osobní vyměřovací základ pod úrovní minimální mzdy (což je v praxi záležitost OSVČ platících minimální sociální pojištění), není stanoven příjmový limit.