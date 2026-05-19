Finance.cz  »  Důchody a dávky

Komu zvyšuje důchod další rok pojištění nejvíce?

Získaná doba pojištění zásadně ovlivňuje důchodové nároky. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán a při samotném výpočtu důchodu zvyšuje každý rok pojištění významně měsíční částku důchodu. Vyšší doba pojištění o rok zvyšuje důchod i o více než 500 Kč měsíčně, podívejme se na praktické výpočty.
Starý člověk v důchodu
Autor: ChatGPT
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Pouhé dosažení důchodového věku pro přiznání starobního důchodu nestačí, je nutné získat i minimální dobu pojištění, která u řádného starobního důchodu činí 35 let. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku za předpokladu získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak ovlivňuje doba pojištění důchod?
  2. Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech
  3. Příklady vlivu vyšší doby pojištění o rok při výpočtu řádného starobního důchodu
  4. Závěrem: vliv doby pojištění na důchod

Jak ovlivňuje doba pojištění důchod?

Měsíční částka důchodu závisí nejenom na dosažené průměrné mzdě za odpracované roky, ale i na získané době pojištění. Každý rok pojištění navíc znamená při výpočtu důchodu v roce 2026 zápočet z výpočtového základu ve výši 1,495 %. Vzhledem k tomu, že se zápočet za získanou dobu pojištění provádí z výpočtového základu (redukované průměrné důchodové mzdě), tak si v korunovém i procentním vyjádření polepší více lidé s vyššími příjmy, jak si vypočítáme v tabulce níže.

Důchodová kalkulačka 2026
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech

Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech, tj. např. 45 let a 250 dní se počítá jako 45 let. Plánování termínu odchodu do důchodu se vyplatí právě i s ohledem na možnost ukončení dalšího celého roku pojištění.

Příklady vlivu vyšší doby pojištění o rok při výpočtu řádného starobního důchodu

V přiložené tabulce máme vypočten vliv vyšší doby pojištění o jeden rok při výpočtu řádného starobního důchodu v roce 2026 u různých průměrných důchodových mezd. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2026, nepočítáme s výchovným k důchodu. Dobu pojištění uvádíme v rozsahu 45 let a 46 let. Porovnáním máme provedeno nejenom v korunovém vyjádření, ale i v procentním vyjádření (tj. o kolik procent je vyšší důchod při době pojištění 46 let oproti variantě 45 let).

Průměrná mzda

Doba pojištění

Starobní důchod

Finanční rozdíl

Procentní rozdíl

20 000 Kč

45 let

18 221 Kč

296 Kč

1,62 %

20 000 Kč

46 let

18 517 Kč

30 000 Kč

45 let

20 730 Kč

351 Kč

1,69 %

30 000 Kč

46 let

21 081 Kč

40 000 Kč

45 let

22 479 Kč

390 Kč

1,73 %

40 000 Kč

46 let

22 869 Kč

50 000 Kč

45 let

24 228 Kč

429 Kč

1,77 %

50 000 Kč

46 let

24 657 Kč

60 000 Kč

45 let

25 977 Kč

468 Kč

1,80 %

60 000 Kč

46 let

26 445 Kč

70 000 Kč

45 let

27 726 Kč

507 Kč

1,83 %

70 000 Kč

46 let

28 233 Kč

80 000 Kč

45 let

29 475 Kč

546 Kč

1,85 %

80 000 Kč

46 let

30 021 Kč

100 000 Kč

45 let

32 974 Kč

624 Kč

1,89 %

100 000 Kč

46 let

33 598 Kč

130 000 Kč

45 let

38 221 Kč

741 Kč

1,94 %

130 000 Kč

46 let

38 962 Kč

160 000 Kč

45 let

43 469 Kč

857 Kč

1,97 %

160 000 Kč

46 let

44 326 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

MM26_NL

Z tabulky názorně vidíme, že u vyšších příjmů znamená rok pojištění navíc ještě vyšší finanční benefit, než je tomu u nižších příjmů. Zatímco žadateli o starobní důchod s průměrnou důchodovou mzdou za odpracované roky ve výši 40 000 Kč znamená rok pojištění navíc vyšší důchod o 390 Kč a o 1,73 %, tak při průměrné důchodové mzdě ve výši 80 000 Kč již o 546 Kč a 1,85 %. 

Kolik a jak dlouho musíte vydělávat na předčasný důchod 20 000 Kč? Příklady napoví Přečtěte si také:

Kolik a jak dlouho musíte vydělávat na předčasný důchod 20 000 Kč? Příklady napoví

Závěrem: vliv doby pojištění na důchod

Doba pojištění hraje v důchodové legislativě významnou roli. Je základním předpokladem pro přiznání důchodu a současně výrazně ovlivňuje samotnou částku důchodu. Rok pojištění navíc zvyšuje výši důchodu nejvíce lidem s nadprůměrnými příjmy.

Podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod? Je to možné častěji, než si myslíte… Přečtěte si také:

Podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod? Je to možné častěji, než si myslíte…

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Think tank Europarlamentu varuje před VPN