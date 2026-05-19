Komu zvyšuje důchod další rok pojištění nejvíce?

Pouhé dosažení důchodového věku pro přiznání starobního důchodu nestačí, je nutné získat i minimální dobu pojištění, která u řádného starobního důchodu činí 35 let. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku za předpokladu získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
Jak ovlivňuje doba pojištění důchod?
Měsíční částka důchodu závisí nejenom na dosažené průměrné mzdě za odpracované roky, ale i na získané době pojištění. Každý rok pojištění navíc znamená při výpočtu důchodu v roce 2026 zápočet z výpočtového základu ve výši 1,495 %. Vzhledem k tomu, že se zápočet za získanou dobu pojištění provádí z výpočtového základu (redukované průměrné důchodové mzdě), tak si v korunovém i procentním vyjádření polepší více lidé s vyššími příjmy, jak si vypočítáme v tabulce níže.
Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech
Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech, tj. např. 45 let a 250 dní se počítá jako 45 let. Plánování termínu odchodu do důchodu se vyplatí právě i s ohledem na možnost ukončení dalšího celého roku pojištění.
Příklady vlivu vyšší doby pojištění o rok při výpočtu řádného starobního důchodu
V přiložené tabulce máme vypočten vliv vyšší doby pojištění o jeden rok při výpočtu řádného starobního důchodu v roce 2026 u různých průměrných důchodových mezd. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2026, nepočítáme s výchovným k důchodu. Dobu pojištění uvádíme v rozsahu 45 let a 46 let. Porovnáním máme provedeno nejenom v korunovém vyjádření, ale i v procentním vyjádření (tj. o kolik procent je vyšší důchod při době pojištění 46 let oproti variantě 45 let).
|
Průměrná mzda
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
Finanční rozdíl
|
Procentní rozdíl
|
20 000 Kč
|
45 let
|
18 221 Kč
|
296 Kč
|
1,62 %
|
20 000 Kč
|
46 let
|
18 517 Kč
|
30 000 Kč
|
45 let
|
20 730 Kč
|
351 Kč
|
1,69 %
|
30 000 Kč
|
46 let
|
21 081 Kč
|
40 000 Kč
|
45 let
|
22 479 Kč
|
390 Kč
|
1,73 %
|
40 000 Kč
|
46 let
|
22 869 Kč
|
50 000 Kč
|
45 let
|
24 228 Kč
|
429 Kč
|
1,77 %
|
50 000 Kč
|
46 let
|
24 657 Kč
|
60 000 Kč
|
45 let
|
25 977 Kč
|
468 Kč
|
1,80 %
|
60 000 Kč
|
46 let
|
26 445 Kč
|
70 000 Kč
|
45 let
|
27 726 Kč
|
507 Kč
|
1,83 %
|
70 000 Kč
|
46 let
|
28 233 Kč
|
80 000 Kč
|
45 let
|
29 475 Kč
|
546 Kč
|
1,85 %
|
80 000 Kč
|
46 let
|
30 021 Kč
|
100 000 Kč
|
45 let
|
32 974 Kč
|
624 Kč
|
1,89 %
|
100 000 Kč
|
46 let
|
33 598 Kč
|
130 000 Kč
|
45 let
|
38 221 Kč
|
741 Kč
|
1,94 %
|
130 000 Kč
|
46 let
|
38 962 Kč
|
160 000 Kč
|
45 let
|
43 469 Kč
|
857 Kč
|
1,97 %
|
160 000 Kč
|
46 let
|
44 326 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že u vyšších příjmů znamená rok pojištění navíc ještě vyšší finanční benefit, než je tomu u nižších příjmů. Zatímco žadateli o starobní důchod s průměrnou důchodovou mzdou za odpracované roky ve výši 40 000 Kč znamená rok pojištění navíc vyšší důchod o 390 Kč a o 1,73 %, tak při průměrné důchodové mzdě ve výši 80 000 Kč již o 546 Kč a 1,85 %.
Závěrem: vliv doby pojištění na důchod
Doba pojištění hraje v důchodové legislativě významnou roli. Je základním předpokladem pro přiznání důchodu a současně výrazně ovlivňuje samotnou částku důchodu. Rok pojištění navíc zvyšuje výši důchodu nejvíce lidem s nadprůměrnými příjmy.