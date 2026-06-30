Finance.cz  »  Daně a mzdy

Konec snížení spotřební daně na naftu? Možná už 20. července, o kolik zdraží nafta?

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Ceny pohonných hmot se stabilizovaly, ministerstvo financí proto uvažuje, že ukončí dočasné prominutí části spotřební daně na naftu i zruší cenové stropy na pohonné hmoty. Jaký to bude mít dopad na ceny nafty?
Spotřební daň
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Ministerstvo financí reaguje na postupně se lepšící situaci na trhu s pohonnými hmotami a předložilo vládě návrh na ukončení mimořádných opatření k datu 19. července 2026.

Co se dozvíte v článku
  1. MF: Situace na trhu ropy se stabilizovala. Skončit může regulace cen i snížení spotřební daně
  2. Ministryně Schillerová: Ukončení regulace je logickým krokem, nižší spotřební daň má rozpočtový dopad miliardu měsíčně
  3. Od 20. července by se mohl zrušit cenový strop, nafta zdraží
  4. Jaké je zdanění pohonných hmot?
  5. Cenové stropy na benzin a naftu

MF: Situace na trhu ropy se stabilizovala. Skončit může regulace cen i snížení spotřební daně

Pokles volatility cen ropy na světových trzích dává naději na brzkou stabilizaci domácího trhu, což by mělo vládě umožnit ukončit jak regulaci marží provozovatelů čerpacích stanic, tak mimořádné prominutí spotřební daně ve výši 1,939 Kč na litr.

Zruší se rovněž omezení maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dle ministerstva financí dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč.

Ministryně Schillerová: Ukončení regulace je logickým krokem, nižší spotřební daň má rozpočtový dopad miliardu měsíčně

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) k ukončení mimořádných opatření dodala: „Pokud v následujících dnech nedojde k výrazným cenovým výkyvům či zhoršení situace na Blízkém východě, je ukončení regulace logickým krokem. Je to také rozpočtově odpovědné řešení, protože rozpočtový dopad nižší spotřební daně je miliarda korun měsíčně.“

Od 20. července by se mohl zrušit cenový strop, nafta zdraží

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že ministerstvo počítá ke zrušení mimořádných opatření k 20. červenci 2026, o čemž by měla rozhodnout vláda: „Jsem optimistkou a věřím, že od 20. července již budeme moci fungovat ve standardním módu. Zároveň ale platí, že Ministerstvo financí bude i nadále situaci intenzivně sledovat a v případě potřeby budeme připraveni mix osvědčených opatření operativně obnoví.“

Po navrácení spotřební daně na naftu na původní hodnotu ve výši 9,95 Kč na litr se dá očekávat zdražení o 2,35 Kč na litr nafty.

Alena Schillerová tají výsledky kontrol marží u čerpacích stanic. Minulá vláda je zveřejňovala pravidelně Přečtěte si také:

Alena Schillerová tají výsledky kontrol marží u čerpacích stanic. Minulá vláda je zveřejňovala pravidelně

Jaké je zdanění pohonných hmot?

Vláda přechodně snížila spotřební daň na naftu z 9,95 Kč za litr na 8,01 Kč za litr. U benzinu zůstala spotřební daň nezměněná na 12,84 Kč za litr.

V tabulce se podívejte, kolik na daních řidiči odvádí u stanoveného cenového stropu k 30. červnu 2026, kdy je maximální přípustná cena benzinu 40,47 Kč za litr, u nafty pak 36,47 Kč za litr.

Zdanění maximální přípustné ceny nafty a benzinu
Typ paliva Benzin Nafta
Maximální přípustná cena 40,47 Kč 36,47 Kč
Spotřební daň 12,84 Kč 8,01 Kč*
DPH 7,02 Kč 6,33 Kč
Daně celkem 19,86 Kč 14,34 Kč
Cena bez daně 20,61 Kč 22,13 Kč
Míra zdanění 49,08 % 39,32 %

*Dočasně prominutá část spotřební daně
Zdroj: Vlastní výpočet autora

Přechodné prominutí části spotřební daně z 9,95 Kč na 8,011 Kč mělo mít za následek snížení ceny nafty i se započtením vlivu z DPH přibližně o 2,35 Kč/l. Litr nafty by tedy při dnešních cenách stál přibližně 38 Kč až 39 Kč.

Kalkulačka zdanění pohonných hmot

Cenové stropy na benzin a naftu

Cenové stropy stanovené ministerstvem financí postupně klesají a od poloviny června se benzin pohybuje kolem 40 Kč za litr, nafta pak kolem 37 Kč za litr, o čemž se můžete přesvědčit v tabulce:

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

30. 6. 2026 

 40,47

 36,47

71/2026

27. - 29. 6. 2026 

 40,46

 36,40

70/2026

26. 6. 2026 

 40,42

 36,22

69/2026

25. 6. 2026 

 40,54

 36,31

68/2026

24. 6. 2026 

 40,55

 36,36

67/2026

23. 6. 2026 

 40,50

 36,54

66/2026

20. - 22. 6. 2026 

 40,41

 36,61

64/2026

19. 6. 2026 

 40,52

 37,04

63/2026

18. 6. 2026 

 40,84

 37,55

62/2026

17. 6. 2026 

 41,26

 38,35

61/2026

16. 6. 2026 

 41,51

 38,92

60/2026

13. - 15. 6. 2026 

 41,49

 39,29

59/2026

12. 6. 2026 

 41,44

 39,59

58/2026

11. 6. 2026 

 41,36

 39,69

57/2026

10. 6. 2026 

 41,40

 39,91

54/2026

9. 6. 2026 

 41,50

 40,05

53/2026

6. - 8. 6. 2026 

 41,64

 40,04

52/2026

5. 6. 2026 

 41,89

 39,97

51/2026

4. 6. 2026 

 41,98

 39,51

50/2026

3. 6. 2026 

 42,25

 39,44

49/2026

2. 6. 2026 

 42,46

 39,35

48/2026

Zdroj: MFČR

Jaký byl vývoj cen v květnu a dubnu? Přehled dubnových a květnových stropů PHM.

Nezapomeňte si od 1. července snížit zálohu na sociální pojištění. Kromě tohoto se u OSVČ snižuje i paušální daň Přečtěte si také:

Nezapomeňte si od 1. července snížit zálohu na sociální pojištění. Kromě tohoto se u OSVČ snižuje i paušální daň

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více