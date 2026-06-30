Konec snížení spotřební daně na naftu? Možná už 20. července, o kolik zdraží nafta?

Ministerstvo financí reaguje na postupně se lepšící situaci na trhu s pohonnými hmotami a předložilo vládě návrh na ukončení mimořádných opatření k datu 19. července 2026.
Co se dozvíte v článku
- MF: Situace na trhu ropy se stabilizovala. Skončit může regulace cen i snížení spotřební daně
- Ministryně Schillerová: Ukončení regulace je logickým krokem, nižší spotřební daň má rozpočtový dopad miliardu měsíčně
- Od 20. července by se mohl zrušit cenový strop, nafta zdraží
- Jaké je zdanění pohonných hmot?
- Cenové stropy na benzin a naftu
MF: Situace na trhu ropy se stabilizovala. Skončit může regulace cen i snížení spotřební daně
Pokles volatility cen ropy na světových trzích dává naději na brzkou stabilizaci domácího trhu, což by mělo vládě umožnit ukončit jak regulaci marží provozovatelů čerpacích stanic, tak mimořádné prominutí spotřební daně ve výši 1,939 Kč na litr.
Zruší se rovněž omezení maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dle ministerstva financí dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč.
Ministryně Schillerová: Ukončení regulace je logickým krokem, nižší spotřební daň má rozpočtový dopad miliardu měsíčně
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) k ukončení mimořádných opatření dodala: „Pokud v následujících dnech nedojde k výrazným cenovým výkyvům či zhoršení situace na Blízkém východě, je ukončení regulace logickým krokem. Je to také rozpočtově odpovědné řešení, protože rozpočtový dopad nižší spotřební daně je miliarda korun měsíčně.“
Od 20. července by se mohl zrušit cenový strop, nafta zdraží
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že ministerstvo počítá ke zrušení mimořádných opatření k 20. červenci 2026, o čemž by měla rozhodnout vláda: „Jsem optimistkou a věřím, že od 20. července již budeme moci fungovat ve standardním módu. Zároveň ale platí, že Ministerstvo financí bude i nadále situaci intenzivně sledovat a v případě potřeby budeme připraveni mix osvědčených opatření operativně obnoví.“
Po navrácení spotřební daně na naftu na původní hodnotu ve výši 9,95 Kč na litr se dá očekávat zdražení o 2,35 Kč na litr nafty.
Jaké je zdanění pohonných hmot?
Vláda přechodně snížila spotřební daň na naftu z 9,95 Kč za litr na 8,01 Kč za litr. U benzinu zůstala spotřební daň nezměněná na 12,84 Kč za litr.
V tabulce se podívejte, kolik na daních řidiči odvádí u stanoveného cenového stropu k 30. červnu 2026, kdy je maximální přípustná cena benzinu 40,47 Kč za litr, u nafty pak 36,47 Kč za litr.
|Typ paliva
|Benzin
|Nafta
|Maximální přípustná cena
|40,47 Kč
|36,47 Kč
|Spotřební daň
|12,84 Kč
|8,01 Kč*
|DPH
|7,02 Kč
|6,33 Kč
|Daně celkem
|19,86 Kč
|14,34 Kč
|Cena bez daně
|20,61 Kč
|22,13 Kč
|Míra zdanění
|49,08 %
|39,32 %
*Dočasně prominutá část spotřební daně
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Přechodné prominutí části spotřební daně z 9,95 Kč na 8,011 Kč mělo mít za následek snížení ceny nafty i se započtením vlivu z DPH přibližně o 2,35 Kč/l. Litr nafty by tedy při dnešních cenách stál přibližně 38 Kč až 39 Kč.
Kalkulačka zdanění pohonných hmot
Cenové stropy na benzin a naftu
Cenové stropy stanovené ministerstvem financí postupně klesají a od poloviny června se benzin pohybuje kolem 40 Kč za litr, nafta pak kolem 37 Kč za litr, o čemž se můžete přesvědčit v tabulce:
|
Den platnosti
|
Benzín
|
Nafta
|
Cenový věstník
|
30. 6. 2026
|
40,47
|
36,47
|
27. - 29. 6. 2026
|
40,46
|
36,40
|
26. 6. 2026
|
40,42
|
36,22
|
25. 6. 2026
|
40,54
|
36,31
|
24. 6. 2026
|
40,55
|
36,36
|
23. 6. 2026
|
40,50
|
36,54
|
20. - 22. 6. 2026
|
40,41
|
36,61
|
19. 6. 2026
|
40,52
|
37,04
|
18. 6. 2026
|
40,84
|
37,55
|
17. 6. 2026
|
41,26
|
38,35
|
16. 6. 2026
|
41,51
|
38,92
|
13. - 15. 6. 2026
|
41,49
|
39,29
|
12. 6. 2026
|
41,44
|
39,59
|
11. 6. 2026
|
41,36
|
39,69
|
10. 6. 2026
|
41,40
|
39,91
|
9. 6. 2026
|
41,50
|
40,05
|
6. - 8. 6. 2026
|
41,64
|
40,04
|
5. 6. 2026
|
41,89
|
39,97
|
4. 6. 2026
|
41,98
|
39,51
|
3. 6. 2026
|
42,25
|
39,44
|
2. 6. 2026
|
42,46
|
39,35
Zdroj: MFČR
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