Finance.cz  »  Daně a mzdy

Konec v zaměstnání a nemoc, co je dobré vědět?

Zaměstnanci mají nárok na nemocenskou i po skončení zaměstnání, jestliže dojde k pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě. Jaký vliv má způsob ukončení zaměstnání? Jak se nemocenská vypočítává?
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění je sedmidenní. Při pozdější pracovní neschopnosti již z tohoto bývalého zaměstnání nemocenská nenáleží. Nemocenská náleží vždy až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, v prvních dvou týdnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel.

Co se dozvíte v článku
  1. Způsob ukončení zaměstnání nerozhoduje
  2. Standardní výpočet nemocenské
  3. Pro důchodce ochranná lhůta neplatí
  4. Nemoc po skončení zaměstnání a důchod

Náhrada mzdy, na rozdíl od nemocenské, náleží vždy pouze za dobu trvání pracovního poměru. Nemoc v ochranné lhůtě tak nárok na náhradu mzdy nezakládá. Nemocenskou nelze současně pobírat s podporou v nezaměstnanosti. V praxi tak nemocenská odkládá výplatu podpory v nezaměstnanosti, celková podpůrčí doba se však u podpory v nezaměstnanosti z tohoto důvodu nesnižuje.

Způsob ukončení zaměstnání nerozhoduje

Pro nárok na sedmidenní ochrannou lhůta pro nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání není rozhodující, jakým způsobem došlo k ukončení zaměstnání. V praxi může být pracovní poměr ukončen např. výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem, vzájemnou dohodou, uplynutím sjednané doby v pracovní smlouvě, všechny tyto důvody zakládají nárok na nemocenskou při splnění ochranné lhůty. 

Příklad – DPP a nemocenská

Student vysoké školy Radim si dlouhodobě přivydělával na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění, v roce 2026 to je 11 999 Kč a méně. Takový příjem nezakládal účast na nemocenském pojištění, takže po skončení zaměstnání na dohodu o provedení práce nemá pan Radim nárok na nemocenskou.

Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změní limity a zdanění práce na dohodu? Přečtěte si také:

Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změní limity a zdanění práce na dohodu?

Příklad – Zkrácený úvazek nevadí

Slečna Kristýna pracovala na zkrácený úvazek na dobu určitou. Po skončení pracovní poměru v sedmidenní ochranné lhůtě onemocní. Slečna Kristýna bude mít nárok na nemocenskou, i když nedostala klasickou výpověď a pracovala pouze na zkrácený úvazek. Ze zkráceného úvazku se totiž vždy odvádí sociální pojištění a je splněna podmínka pojištění, samotná částka nemocenské však odpovídá dosahované mzdě a bude tedy nižší, než by byla v případě práce na plný úvazek.

Standardní výpočet nemocenské

Na samotný výpočet nemocenské nemá vliv, zdali se čerpá nemocenská ještě během trvání pracovního poměru, nebo během ochranné lhůty po skončení zaměstnání. Všechny parametry výpočtu nemocenské jsou stejné. Nedochází k žádnému znevýhodnění při výpočtu nemocenské. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu nemocenskou za 30 dní (od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) v roce 2026 u vybraných hrubých mezd.

Hrubá mzda

Měsíční nemocenská

Hrubá mzda

Měsíční nemocenská

20 000 Kč

11 170 Kč

80 000 Kč

37 964 Kč

30 000 Kč

16 746 Kč

90 000 Kč

39 818 Kč

40 000 Kč

22 324 Kč

100 000 Kč

41 672 Kč

50 000 Kč

27 842 Kč

120 000 Kč

45 396 Kč

60 000 Kč

31 550 Kč

140 000 Kč

49 104 Kč

70 000 Kč

35 258 Kč

170 000 Kč

50 778 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kalkulačka nemocenské

MM26_NL

nápověda
Průměr hrubých měsíčních příjmů za posledních 12 měsíců před pracovní neschopností.
nápověda
Uveďte počet kalendářních dnů od 1. dne pracovní neschopnosti (karantény).

Pro důchodce ochranná lhůta neplatí

V § 28 zákona o nemocenském pojištění je uvedeno, že nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání nemají starobní důchodci. Zatímco během trvání pracovního poměru mají na nemocenskou nárok i zaměstnanci v řádném starobním důchodu, tak po skončení zaměstnání již nikoliv. Během trvání pracovního poměru mohou starobní důchodci pobírat nemocenskou maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní.

Čerpali jste někdy jako zaměstnanec nebo OSVČ nemocenskou?

Zobraz výsledek

Nemoc po skončení zaměstnání a důchod

Pobírání nemocenské v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání nemá negativní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu, protože pro důchodové účely se toto období hodnotí jako náhradní doba pojištění i jako vyloučená doba pojištění. To zjednodušeně řečeno znamená, že toto období zvyšuje dobu pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu a současně se toto období vyloučí při výpočtu průměrné důchodové mzdy (osobního vyměřovacího základu), takže nedojde z důvodu čerpání nemocenské v ochranné lhůtě ke snížení základního příjmového údaje pro výpočet starobního důchodu.

Nemocenská v důchodu, kdy je to možné? Příklady napoví Přečtěte si také:

Nemocenská v důchodu, kdy je to možné? Příklady napoví

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Sedm trendů, které změní podobu datových center

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí