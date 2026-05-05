Levnější potraviny a hygiena? Ve hře je výrazné snížení DPH

Opoziční návrh by měl snížit ceny některých základních životních potřeb. Chce zavést novou, druhou sníženou sazbu DPH ve výši 6 %, která by se vztahovala na vybrané zboží. Například na základní potraviny, pitnou vodu, dětskou výživu nebo hygienické potřeby pro děti a ženy.
Cílem je větší dostupnost tohoto nezbytného zboží, a to hlavně v době, kdy ceny dlouhodobě rostou.
Jedna snížená sazba DPH dle opozice nestačí
V současnosti má Česko dvě sazby DPH:
- základní 21 %
- a sníženou 12 %.
Základní sazba platí pro většinu zboží a služeb. Snížená se vztahuje například na potraviny, dopravu nebo některé zdravotnické pomůcky.
Podle autorů návrhu ale toto rozdělení nestačí. Jedna snížená sazba prý nedokáže dobře odlišit běžné zboží od těch nejzákladnějších věcí, které lidé potřebují každý den.
Nová snížená sazba ve výši 6 %
Nová sazba 6 % by neplatila plošně, ale jen pro přesně vybrané položky. Patřit by mezi ně měly například ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, pitná voda, dětská výživa nebo hygienické potřeby.
Smyslem je dle návrhu zlevnit to, co tvoří velkou část výdajů domácností, zejména těch s nižšími a středními příjmy. Návrh dle opozice přichází v době, kdy se očekává další růst cen. Ten může souviset například s dražšími energiemi a dopravou, které ovlivňují i ceny potravin. Nižší DPH má podle předkladatelů pomoct alespoň část tohoto zdražování zmírnit.
Výhodou má být i to, že se změna projeví přímo v obchodech, lidé ji pocítí okamžitě. Podle opozice je snížení DPH efektivnější než například zvyšování sociálních dávek.
Jak moc by výpadek DPH ovlivnil veřejný rozpočet?
Zavedení nové sazby by znamenalo nižší příjmy z DPH. Odhady mluví o výpadku zhruba 6 až 7,5 miliardy korun ročně.
Tento dopad by se rozdělil mezi stát, obce a kraje. Podle autorů návrhu je ale částka „zvládnutelná“ vzhledem k tomu, že jde o cílené opatření.
Opozice chce, aby se návrh projednal co nejrychleji. Argumentuje tím, že lidé čelí rostoucím nákladům na bydlení, energie i běžné výdaje.
Zda se nová šestiprocentní sazba skutečně zavede, ale bude záležet na tom, jestli pro návrh najde podporu v Poslanecké sněmovně.
Seznam zboží, které by podléhalo druhé snížené sazbě daně:
- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
- Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy, čerstvé, chlazené nebo zmrazené.
- Jedlé ovoce, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, a jedlé ořechy.
- Ptačí vejce ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, s výjimkou násadových vajec.
- Luštěniny, sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené.
- Rýže, Proso, Jáhly (loupané proso) a jinak zpracovaná zrna prosa.
- Mlýnské výrobky, a to z brambor, ze sušených luštěnin, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz.
- Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
- Jedlé rostlinné oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené. Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin, jejichž základem jsou mlýnské výrobky, slad, škroby nebo pšeničný lepek .
- Těstoviny, též vařené, nadívané nebo jinak upravené .
- Pitná voda.
- Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, z jakéhokoliv materiálu.
Snížení DPH nemusí znamenat nižší ceny v obchodech, varuje Ministerstvo financí
Ministerstvo financí k návrhu zaujímá spíše kritický postoj. Upozorňuje především na to, že snížení DPH nemusí automaticky znamenat nižší ceny v obchodech.
Podle něj totiž stát nemá jistotu, že obchodníci promítnou nižší daň do cen pro zákazníky. V praxi se podle zkušeností z Česka i zahraničí často stává, že si firmy část úspory ponechají ve svých maržích nebo ji využijí na pokrytí rostoucích nákladů.
Ministerstvo také uvedlo, že základní potřeby, jako jsou potraviny nebo hygienické zboží, lidé nakupují bez ohledu na cenu. I když ceny rostou, musí tyto věci kupovat dál. Právě proto podle něj snížení DPH nemusí mít tak výrazný dopad na jejich dostupnost, jak návrh předpokládá.
Další výhrada směřuje k tomu, že stát už na zdražování reaguje jinými nástroji, například regulací cen pohonných hmot nebo systémem sociálních dávek, které cílí přímo na nízkopříjmové domácnosti.
O návrhu by měla v nejbližších dnech jednat vláda, která k němu zaujme své oficiální stanovisko. Následně se návrh dostane do Poslanecké sněmovny, kde se rozhodne, zda se pro něj najde dostatečná podpora.