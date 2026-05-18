Povinná kolaudace i pro byty sloužící jako ubytovací zařízení? Debata o e-Turistovi se vyostřuje

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje podobu systému e-Turista, který má sloužit jako online registr ubytovacích zařízení. Podle aktuálních informací by měl být návrh představen do konce června.
Dne 12. května se v Poslanecké sněmovně konal seminář věnovaný sdílenému ubytování a jeho regulaci. Diskuse se zaměřila na připravovanou podobu registru e-Turista, který má zavést evidenci krátkodobého ubytování v Česku.
Připravovaná legislativa má vymezit podmínky pro fungování platforem typu Airbnb. Zároveň je cílem najít rovnováhu mezi podnikáním a ochranou veřejného prostoru, vymáháním pravidel nebo daňovou spravedlností.
Podobný návrh se objevil už v minulém volebním období, tehdy však nestihl projít celým legislativním procesem. Letos v únoru představila obdobnou úpravu také skupina opozičních poslanců, vláda k ní ale zaujala negativní stanovisko s tím, že systémovou podobu registru má připravit samotné Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
Aplikace e-Turista je už připravená, návrh ale zatím nebyl zveřejněn
Podle zmocněnce pro regionální politiku a cestovní ruch z MMR Stanislava Dvořáka je systém e-Turista už po technické stránce připravený, přestože samotný návrh novely zatím nebyl veřejnosti představen.
Návrh má podle něj reagovat především na evropské požadavky týkající se registrace krátkodobých ubytování a umožnit evidenci ubytovacích jednotek a jejich provozovatelů.
Bez správné kolaudace by registrace neměla být možná
Zástupce Prahy 1 Giancarlo Lamberti během debaty upozorňoval především na otázku kontroly a vymahatelnosti pravidel. Podle něj by mělo být v zákoně jasně určeno, které úřady budou mít k údajům z registru přístup – od stavebních a živnostenských úřadů až po obce a města nebo finanční odbory.
Velkou část svého vystoupení věnoval také tématu kolaudací a podmínek pro vstup do systému. Podle Lambertiho by registrace krátkodobého ubytování neměla být možná bez předchozího ověření, zda daný prostor skutečně splňuje požadavky pro ubytovací služby.
Měla by být správná kolaudace prostoru podmínkou pro ubytování v aplikaci e-Turista?
Stát aktuálně vybírá místní poplatky z nelegální činnosti
Předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký ve svém vystoupení upozornil, že již současná legislativa krátkodobé ubytování v bytech neumožňuje. Hlavní problém vidí v tom, že stavební úřady nesdílejí informace s živnostenskými a dále finanční správa nekomunikuje s těmito dvěma úřady, což vede k tomu, že dovoluje vybírat poplatky z nelegální činnosti (místní poplatek z pobytu). „Pokud chceme efektivně vyřešit Airbnb, stačí vymáhat platné zákony. Pokud k tomu ale není dostatečná ochota, může e-Turista pomoci tím, že poskytne přehled, který dnes kvůli nedostatečné digitalizaci chybí,“ uvedl v diskuzi.
Kriticky se však vymezil vůči tomu, jak je e-Turista aktuálně nastaven. Upozornil, že umožňuje i s registrací bytů, což podle něj neodpovídá evropskému nařízení, které se má týkat pouze vymezených ubytovacích kapacit. Vyzval proto Ministerstvo k úpravě návrhu.
Klíčové instituce mají zůstat mimo přístup k informacím z e-Turisty
Senátorka Hana Kordová Marvanová během debaty upozornila především na to, že návrh podle ní zatím neřeší dostatečně otázku transparentnosti a přístupu k datům. Vadí jí, že informace z registru e-Turista by měly být dostupné jen vybraným institucím, zatímco samosprávy, které podle ní čelí dopadům krátkodobého ubytování nejvíce, by k nim přístup mít neměly. Stejně tak kritizovala, že systém nepočítá s automatickým zapojením stavebních úřadů.
Zdůraznila, že evropská regulace podle ní nebrání tomu, aby Česká republika nastavila přísnější vnitrostátní pravidla, například v oblasti stavebních a živnostenských požadavků. Upozornila také na rozdíl mezi běžným sdíleným ubytováním a situací, kdy jsou byty dlouhodobě využívány jako „hotely v činžáku“.
„Požadujeme, aby byl zákon upraven tak, že pokud si někdo registruje jednotku pro trvalé ubytování turistů, musí už při vstupu do systému doložit, že splňuje podmínky podle stavebních a dalších předpisů. Takové opatření by podle nás pomohlo narovnat trh a zároveň by mohlo vrátit část bytů, které jsou dnes nelegálně využívány k ubytování zpět k jejich původní bytové funkci,“ uvedla senátorka na semináři.
Kolaudace nejsou součástí návrhu e-Turisty, Ministerstvo se obává případných žalob
Stanislav Dvořák za MMR na dotaz ohledně možného sdílení dat z e-Turisty se samosprávami a stavebními úřady uvedl, že evropské nařízení, ze kterého systém vychází, nepočítá s tím, že by podmínkou registrace bylo například doložení kolaudačního rozhodnutí.
Podle něj by propojení registru s dalšími vnitrostátními požadavky mohlo narážet na právní limity a v krajním případě vést i ke sporům či žalobám. Zároveň ale doplnil, že Ministerstvo se nebrání případným úpravám, pokud by se v průběhu legislativního procesu ukázalo, že jsou vhodné.
Registr má být veřejný, bez výjimek
Předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký v reakci zdůraznil, že podle evropského nařízení má být registr e-Turista založen na veřejně dostupném rejstříku registračních čísel, podobně jako například živnostenský rejstřík nebo seznam firem v insolvenčním rejstříku.
Podle něj tak není podle evropských pravidel prostor pro diskusi o tom, které instituce by měly mít k datům přístup, protože rejstřík má být přístupný veřejnosti.
Zároveň zopakoval, že evropská regulace podle něj pracuje s „zařízenými prostory vhodnými k ubytování“, což nejsou v Česku byty, proto by neměly být ani předmětem diskuze.
Kolaudační požadavek by mohl vyřadit část ubytovacích kapacit
Předseda Unie cestovního ruchu Jakub Juračka upozornil, že požadavek na doložení kolaudačního rozhodnutí by mohl mít výrazné dopady na český ubytovací sektor. Podle něj existuje v Česku značná část ubytovacích kapacit, zejména objektů vzniklých ještě v dobách komunismu, které nemají v současné době kolaudační rozhodnutí a v praxi jej ani nemohou dodatečně získat.
Poslanec Robert Králíček (ANO)se vůči argumentům o rekolaudacích vymezil. Uvedl, že pokud objekty nesplňují základní bezpečnostní standardy, měla by mít podle něj přednost ochrana lidí před ekonomickými zájmy provozovatelů.
Samotný návrh má ministerstvo představit do konce června
Debata na semináři ukázala, že kolem připravované regulace krátkodobého ubytování se stále střetávají různé pohledy. Samotný návrh novely, který má Ministerstvo pro místní rozvoj představit v následujících týdnech, tak bude klíčovým momentem pro to, jak moc zasáhne do fungování trhu s krátkodobým ubytováním v Česku.