Na co můžete při změně zdravotní pojišťovny zapomenout?

Každý pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, přičemž termíny pro změnu zdravotní pojišťovny jsou dva, k 1. lednu a k 1. červenci. Zájemci o změnu zdravotní pojišťovny musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně nejpozději tři měsíce před požadovaným termínem. Změnou zdravotní pojišťovny lze docílit nárok na zajímavější bonusy zdravotních pojišťoven, možnosti osobní konzultace na pobočce nebo dostupnosti smluvního lékaře. Co však nikdy změna zdravotní pojišťovny nemůže garantovat?
Nižší sazbu pojistného
Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy, zdravotní pojištění však platí za zaměstnance i zaměstnavatelé, a sice 9 % z hrubé mzdy. OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. OSVČ v paušálním režimu platí zdravotní pojištění v jedné daňové platbě současně s daní z příjmu a sociálním pojištění, přičemž jsou stanovena tři pásma paušální daně v závislosti na výši a struktuře příjmů. Osoby bez zdanitelných příjmů platí na zdravotním pojištění 13,5 % z minimální mzdy, tedy 3 024 Kč. Sazby zdravotního pojištění jsou u všech zdravotních pojišťoven stejné. Případnou změnou zdravotní pojišťovny nemůže na zdravotním pojištění ušetřit zaměstnance, OSVČ ani osoba bez zdanitelných příjmů.
Výhody při výpočtu zdravotního pojištění
Samotný výpočet zdravotního pojištění je u všech zdravotních pojišťoven stejný. Při samotném výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Žádná zdravotní pojišťovna nemůže nabízet nějaké speciální výpočtové zvýhodnění. Detail výpočtu zdravotního pojištění je tak ve všech případech stejný a žádný pojištěnec nemůže docílit změnou zdravotního pojištění nějakého benefitu při samotném výpočtu pojistného.
Ukončení vymáhání od bývalé zdravotní pojišťovny
V praxi často o změně zdravotní pojišťovny uvažují pojištěnci s dluhy na zdravotním pojištění. Změnou zdravotní pojišťovny nelze samozřejmě žádným způsobem nějak snížit nebo prominout dluhy na zdravotním pojištění u staré zdravotní pojišťovny. Dlužníci na zdravotním pojištění musí počítat s tím, že veškeré pravomocné dluhy bude po nich stará zdravotní pojišťovna vymáhat, a to velmi důrazně.
Nižší sankce za neplnění povinností
Všichni pojištěnci si musí plnit své zákonné povinnosti u své zdravotní pojišťovny. Zejména samoplátci (OSVČ a OBZP) mohou obdržet vysoké sankce. Např. za neodevzdání přehledu v zákonném termínu může být uložena pokuta až 50 000 Kč. Za každý den prodlení s úhradou dlužného pojistného běží v informačním systému příslušné zdravotní pojišťovny penále. Samotná sazba penále je stanovena legislativou, takže žádná zdravotní pojišťovna není vstřícnější k dlužníkům na zdravotním pojištění. Neplnění zákonných povinnosti je sankcionováno u všech zdravotních pojišťoven.
Delší zákonné lhůty
Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si musí jako samoplátci platit měsíční zdravotní pojištění vždy do osmého dne následujícího měsíce. Termín pro měsíční platbu je u všech zdravotních pojišťoven stejný, nikdy nelze docílit delší splatnosti. To platí např. i pro termín pro odevzdání přehledu, který musí být odezván do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání.
S čím počítat při změně zdravotní pojišťovny?
Samotná změna zdravotní pojišťovny je jednoduchou administrativní záležitostí, ale tím to samozřejmě nekončí. Zaměstnanci musí změnu zdravotní pojišťovny oznámit mzdové účetní, aby bylo zdravotní pojištění řádně a včas placeno na účet správné zdravotní pojišťovny. Veškeré problémy a sankce vyplývající z nesplnění zákonné oznamovací povinnosti jdou právě za zaměstnancem. OSVČ si musí při změně zdravotní pojišťovny ohlídat změnu trvalého příkazu a OSVČ, které nejsou v paušálním režimu, budou následně za rok 2026 odevzdávat dva přehledy – jeden bývalé zdravotní pojišťovně a jeden současné zdravotní pojišťovně.