Návštěva porodní asistentky doma je nově hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Potřebujete jen žádanku

Případnou návštěvu a péči porodní asistentky vyjma té, která vede porod v nemocnici, si každá žena v případě zájmu musela až na výjimky hradit z vlastní kapsy. To se však od 1. ledna 2026 mění a maminky získávají i na tento typ péče nárok s tím, že je hrazený z veřejného zdravotního pojištění a pro ně už tedy v některých případech zcela bezplatný. Má to však své podmínky.
Co se dozvíte v článku
Hrazená bude návštěva při poporodní péči
Nastávající maminky mohou služby “vlastní” porodní asistentky využít během porodu, po něm anebo během těhotenství v souvislosti s prevencí a podporou zdravého těhotenství a samozřejmě také přípravou na samotný porod. Péče porodní asistentky, kterou nově hradí zdravotní pojišťovny, se však bude týkat pouze porodní péče v šestinedělí. Nově si bude moci každá žena pozvat porodní asistentku k sobě domů na poporodní kontrolu s tím, že až tři tyto návštěvy v domácím prostředí budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Maminky však budou potřebovat žádanku od lékaře. Tu obdrží každá žena při propuštění z porodnice automaticky společně s propouštěcí zprávou a využít ji bude moci právě během šestinedělí.
Důležité je vědět, že žena není povinna tuto službu využít. Jedná se pouze o možnost, která má sloužit k prevenci a rozpoznání rizika fyzických anebo psychických obtíží a dále také k podpoře kojení.
Návštěva porodní asistentky však musí proběhnout v její pracovní dobu. Pokud by nepracovala např. o víkendu nebo ve svátek, nelze její návštěvu v tyto termíny požadovat. Kdo to však v odůvodněných situacích požadovat může, je gynekolog. Aby pak návštěva mohla proběhnout mimo pracovní dobu asistentky, musí vše uvést v žádance.
Připomeňme pak, že do konce roku 2025 šlo také využít služby porodní asistentky v rámci kontroly v domácím prostředí. I zde byla nutná žádanka. Tu vystavil ošetřující lékař v oboru, resp. tedy gynekolog, jestliže takovou péči vyhodnotil jako potřebnou a především medicínsky odůvodněnou. Od nového roku je však nárok na žádanku automatický.
Jakou máte zdravotní pojišťovnu?
U žen, které porodí jinde, je to trošku složitější
Žádanku, se kterou lze využít tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí, mohou získat i maminky, jejichž porod neproběhnul v prostředí porodnice. Pro ně jsou však pravidla stejná jako do konce roku 2025. Platí tedy, že žádanku na tři návštěvy porodní asistentky hrazené z veřejného zdravotního pojištění může ošetřující gynekolog vydat jedině tehdy, pokud takovou péči vyhodnotí jako medicínsky potřebnou a odůvodněnou.
„Ke změnám došlo od 1. 1. 2026, kdy součástí popisu výkonu porodu (ve zdravotnickém zařízení) je vystavení žádanky, tj. výkon končí lékařskou indikací péče porodní asistentky v rozsahu 3 návštěv, tedy není definováno, že se jedná pouze o péči v šestinedělí (je na dané ženě, zda možno využije, či nikoliv). Porod mimo zdravotnické zařízení nepatří mezi hrazené služby, proto není podmínka indikace 3 návštěv definována,“ upřesňuje Marek Blaho z VZP.
V tomto i předchozím případě přitom platí, že návštěvy porodní asistentky jsou hrazené jedině v situacích, kdy nepůjde o “soukromou” porodní asistentku. Podmínkou tedy je, aby měla smlouvu se zdravotní pojišťovnou ženy.
Kde a jak najít porodní asistentku, která přijde ke mně domů
Porodní asistentku můžete oslovit přímo v porodnici, kde rodíte anebo rodit hodláte, popř. to bude právě porodnice, která vás může odkázat na příslušnou pracovnici. Mimo to může žena také oslovit svého registrujícího gynekologa, zda návštěvy porodní asistentky přímo nabízí. Můžete od něj také obdržet seznam kontaktů na pověřené pracovníky, se kterými se žena sama spojí a domluví na konkrétním termínu.
Dále je také možné využít služby samostatně působí porodní asistentky, která má smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Takovou můžete najít ve smluvním seznamu poskytovatelů, který by měly mít pojišťovny volně dostupné k nahlédnutí a vyhledávání na svých webech.
Tyto samostatně pracující porodní asistentky vždy poskytují zdravotní služby v územních oblastech, pro které mají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Pokud by pak mělo jít o porodní asistentku z porodnice anebo o takovou, která pracuje u ambulantního gynekologa, zdravotní pojišťovna uhradí dopravu do domova ženy do 50 km a to z místa poskytování zdravotních služeb, čili z porodnice nebo ambulance.
„Stanovených 50 km je dojezdová vzdálenost (nikoli „vzdušnou čarou“, ale reálně co je potřeba dojet na návštěvu domů k rodičce), kterou VZP poskytovateli hradí (nad rámec úhrady za samotnou asistenci, tedy za provedení návštěvy/kontroly),“ upřesňuje Marek Blaho z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny.