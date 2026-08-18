Němci pracují méně, mýtus, či realita? Jak dlouho ve skutečnosti pracují Němci?

Za nadměrně dlouhou pracovní dobu je považováno 49 hodin týdně a déle. Takto dlouho pracuje téměř 45 % Němců, kteří zaměstnávají další lidi. Nadměrně dlouho pak pracuje 23 % OSVČ bez zaměstnanců a více než 4 % zaměstnanců na plný úvazek. Nejčastěji pak v Německu nadměrně pracují muži v předdůchodovém věku (55 až 64 let), jelikož ti obvykle zastávají manažerské posty spojené s velkým množstvím přesčasových hodin. Kromě manažerů nejčastěji nadměrně dlouho pracují zemědělci a akademici, naopak nejméně přesčasů odpracují administrativní pracovníci.
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Někteří Němci by rádi pracovali více
Zaměstnanci na zkrácený úvazek se nacházejí v naprosto odlišné situaci než ti, kteří pracují nadměrně dlouhou dobu. Většině z nich kratší pracovní doba vyhovuje, např. maminky s malými dětmi mají více času na rodinu a péči o domácnost, penzisté mohou zůstat pracovně aktivní bez nutnosti trávit v zaměstnání každý den. Německo přitom patří mezi členské země Evropské unie, kde je práce na zkrácený úvazek nejvíce oblíbena a zaměstnavateli častěji nabízena. Pracovat méně hodin v práci by chtěla většina Evropanů, ale mnozí z nich si to z finančních důvodů nemohou dovolit. Rozšířenost zkrácených úvazků tak můžeme rovněž chápat jako jeden z indikátorů ekonomické vyspělosti. Téměř 5 % Němců pracujících na zkrácený úvazek by však uvítalo přechod na plný úvazek, a to za účelem zvýšení svého příjmu. Práce na zkrácený úvazek je pro ně tedy jen krátkodobým řešením, než najdou práci na plný úvazek.
Očekává se, že Němci budou pracovně aktivní 40 let
V Německu dosahuje očekávaná délka pracovně aktivní části života 40 let. Pro srovnání, v Česku přesahuje 38 let, ze všech členských zemí Evropské unie je nejdelší v Nizozemí (44 let) a nejkratší v Rumunsku (necelých 33 let). Přestože by se mohlo zdát, že očekávaná délka pracovně aktivní části života je rovna rozdílu mezi obvyklým věkem odchodu do starobního důchodu a průměrným věkem ukončení studia v daném státě, není tomu tak. Jedná se o hodnotu určovanou z vývoje pracovního trhu, očekávané délky života a zastoupení jednotlivých věkových skupin na pracovním trhu v dané zemi.
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61 % Němců pracuje pro současného zaměstnavatele déle než 5 let
Pokud lidé pracují dlouhodobě pro stejného zaměstnavatele, může to značit jejich spokojenost v práci. Pochopitelně ani zaměstnavatelé nemají zájem na vyšší fluktuaci zaměstnanců, protože výběrové řízení a přijímací proces stojí nemalé peníze, do nástupu nového koly jsou stávající zaměstnanci přetěžování a zaškolení nového zaměstnance taky nějakou dobu trvá. Pokud se nový zaměstnanec neosvědčí, tak je potřeba výběrové řízení znovu opakovat, a to se všemi finančními důsledky. Častější personální výměny jsou tedy pro zaměstnavatele finančně nákladné.
Nespokojení zaměstnanci častěji mění zaměstnaní ve snaze najít takové, které bude lépe vyhovovat jejich očekáváním. V Německu přitom pro současného zaměstnavatele pracuje 10 a více let 41 % všech zaměstnanců, v rozmezí 5 až 10 let pak 20 %. Téměř 13 % všech zaměstnanců pak pracuje pro současného zaměstnavatele mezi 3 až 5 lety, 14 % mezi 1 až 3 lety a necelých 12 % všech zaměstnanců v Německu pracuje pro svého současného zaměstnavatele méně než 1 rok. Naprostá většina zaměstnanců pracujících dlouhodobě pro stejného zaměstnavatele přitom má smlouvu na dobu neurčitou, což snižuje nejistotu týkající se jejich pracovní budoucnosti. Téměř 93 % zaměstnanců starších 25 let má přitom v Německu smlouvu na dobu neurčitou, více než polovina Němců zaměstnaných na dobu určitou však má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu kratší než jeden rok.
Více než dvě třetiny vedoucích pozic v Německu zastávají muži
Po přepočtení na hodinu práce vydělávají v Německu muži průměrně o necelých 16 % více než ženy (pro srovnání, v Česku vydělávají muži o skoro 19 % více než ženy, průměrná hodnota za celou EU je 11 %). K tomu výrazně přispívá skutečnost, že vedoucí pozice, které patří mezi nejlépe placené, v Německu zastávají z téměř 70 % muži. Výrazně menší rozdíly v příjmech mužů a žen pak jsou ve východních spolkových zemích, a to pouhých 5 %. Za zmínku také stojí, že očekávaná délka pracovně aktivní části života je v Německu u mužů o více než tři roky delší než u žen, v Česku je potom tento rozdíl ještě výraznější (a to skoro čtyři a půl roku).
Vnímáte, že jsou ženy v Česku za svou práci hůře ohodnoceny než muži?
Zdroje:
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Destatis (Statistisches Bundesamt Deutschland) – Pressemitteilung Nr. 263 vom 23. Juli 2026 „7 % aller Vollzeiterwerbstätigen arbeiteten 2025 mindestens 49 Stunden pro Woche“
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Eurostat: News Articles from16. July 2026 – „Duration of working life reached 37.5 years in 2025“
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Eurostat – Key Figures on Europe 2026 Edition