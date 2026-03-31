O kolik méně platíme na dani z příjmu než v minulosti?

Při výpočtu daně z příjmu za rok 2025 platí dvě daňové sazby, vyšší 23% však až pro zdanitelný příjem ve výši 36násobku minimální mzdy. Naposledy v roce 2007 bylo v Česku progresivní zdanění se čtyřmi daňovými sazbami. Na dani z příjmu jsme platili značně více, než je tomu nyní. Podívejme se na praktické výpočty pro nízký, průměrný a nadprůměrný příjem.
Petr Gola
Rok 2007 byl posledním rokem, kdy bylo v Česku zavedeno výraznější progresivní zdanění z důvodu existence čtyř daňových sazeb. Od roku 2008 byla zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu. V letech 2008 až 2020 se však u daň z příjmů ze závislé činnosti vypočítávala z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

Co se dozvíte v článku
  1. Efektivní daň z příjmu za rok 2025
  2. Efektivní daň z příjmu za rok 2007
  3. Závěrem: o kolik méně odvádíme nyní než před 18 lety?

Od roku 2013 byla k 15% sazbě daně z příjmu zavedena i 7% solidární daň (platila pro rozhodné zdanitelné příjmy nad limit), která se však počítala z klasického daňového základu a nikoliv ze superhrubé mzdy. 

Od roku 2020 jsou v Česku stanoveny dvě daňové sazby (15 % a 23 %). Níže v textu si porovnáme efektivní zdanění za rok 2007 a za rok 2025. Z názorných výpočtů uvidíme, že efektivní zdanění je aktuálně značně nižší.

Efektivní daň z příjmu za rok 2025

Do daňového základu za rok 2025 ve výši 1 676 052 Kč je sazba daně z příjmu 15 % a pro daňový základ nad tuto částka je sazba daně z příjmu 23 %. Průměrná měsíční mzda za rok 2025 činila 49 215 Kč. Níže v tabulce máme vypočtenou roční daň z příjmu za rok 2025 při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč, na kterou má nárok každý daňový poplatník.

Výpočet efektivní daně z příjmu je proveden na roční bázi o podprůměrné mzdy ve výši poloviny průměrné mzdy, u průměrné mzdy, u nadprůměrné mzdy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy a u nadprůměrné mzdy ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Daňový základ je vždy zaokrouhlen na stokoruny dolů.

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2025

Text

Částka

Daňový základ

295 200 Kč

590 500 Kč

1 181 100 Kč

2 362 300 Kč

První daňové pásmo

44 280 Kč

88 575 Kč

177 165 Kč

251 408 Kč

Druhé daňové pásmo

0 Kč

0 Kč

0 Kč

157 837 Kč

Daň z příjmu celkem

44 280 Kč

88 575 Kč

177 165 Kč

409 245 Kč

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

30 840 Kč

30 840 Kč

Roční DPFO

13 440 Kč

57 735 Kč

146 325 Kč

378 405 Kč

Efektivní zdanění 

4,55 %

9,78 %

12,39 %

16,02 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Efektivní daň z příjmu za rok 2007

V roce 2007 byly v Česku zavedeny čtyři daňové sazby. Do daňového základu ve výši 121 200 Kč byla sazba daně z příjmu 12 %, od daňového základu 121 200 Kč do 218 400 Kč byla sazba daně z příjmu 19 %, od daňového základu 218 400 Kč do 331 200 Kč byla sazba daně z příjmu 25 % a pro daňový základ nad 331 200 Kč byla sazba daně z příjmu 32 %. Sleva na poplatníka v roce 2007 byla 7 200 Kč a snižovala přímo vypočtenou daň z příjmu, tak jako je tomu za rok 2025. Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2007 činila 20 957 Kč.

Výpočet efektivní daně z příjmu za rok 2007 je proveden na roční bázi u podprůměrné mzdy ve výši poloviny průměrné mzdy, u průměrné mzdy, u nadprůměrné mzdy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy a u nadprůměrné mzdy ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Daňový základ je vždy zaokrouhlen na stokoruny dolů

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2007

Text

Částka

Daňový základ

125 700 Kč

251 400 Kč

502 900 Kč

1 005 900 Kč

První daňové pásmo

14 544 Kč

14 544 Kč

14 544 Kč

14 544 Kč

Druhé daňové pásmo

855 Kč

18 468 Kč

18 468 Kč

18 468 Kč

Třetí daňové pásmo

0 Kč

8 250 Kč

28 200 Kč

28 200 Kč

Čtvrté daňové pásmo

0 Kč

0 Kč

54 944 Kč

215 904 Kč

Daň z příjmu celkem

15 399 Kč

41 262 Kč

116 156 Kč

277 116 Kč

Sleva na poplatníka

7 200 Kč

7 200 Kč

7 200 Kč

7 200 Kč

Roční DPFO

8 199 Kč

34 062 Kč

108 956 Kč

269 916 Kč

Efektivní zdanění 

6,52 %

13,55 %

21,67 %

26,83 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Závěrem: o kolik méně odvádíme nyní než před 18 lety?

Efektivní sazba daně z příjmu byla v roce 2007 u všech vybraných daňových základů nižší, než je tomu v současnosti. Současně z tabulky názorně vidíme, že čím vyšší daňový základ, tím je efektivní daňová sazba za rok 2025 nižší oproti situaci v roce 2007. Daňoví poplatníci s ročním daňovým základem na úrovni dvojnásobku průměrné mzdy mají efektivní sazbu daně z příjmu nižší o 9,28 %. Současné daňové podmínky jsou oproti situaci v roce 2007 pro daňové poplatníky výhodné, pro lidi s vysokými příjmy přitom ještě výhodnější.

Přečtěte si také:

