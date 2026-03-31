O kolik méně platíme na dani z příjmu než v minulosti?

Rok 2007 byl posledním rokem, kdy bylo v Česku zavedeno výraznější progresivní zdanění z důvodu existence čtyř daňových sazeb. Od roku 2008 byla zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu. V letech 2008 až 2020 se však u daň z příjmů ze závislé činnosti vypočítávala z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.
Od roku 2013 byla k 15% sazbě daně z příjmu zavedena i 7% solidární daň (platila pro rozhodné zdanitelné příjmy nad limit), která se však počítala z klasického daňového základu a nikoliv ze superhrubé mzdy.
Od roku 2020 jsou v Česku stanoveny dvě daňové sazby (15 % a 23 %). Níže v textu si porovnáme efektivní zdanění za rok 2007 a za rok 2025. Z názorných výpočtů uvidíme, že efektivní zdanění je aktuálně značně nižší.
Efektivní daň z příjmu za rok 2025
Do daňového základu za rok 2025 ve výši 1 676 052 Kč je sazba daně z příjmu 15 % a pro daňový základ nad tuto částka je sazba daně z příjmu 23 %. Průměrná měsíční mzda za rok 2025 činila 49 215 Kč. Níže v tabulce máme vypočtenou roční daň z příjmu za rok 2025 při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč, na kterou má nárok každý daňový poplatník.
Výpočet efektivní daně z příjmu je proveden na roční bázi o podprůměrné mzdy ve výši poloviny průměrné mzdy, u průměrné mzdy, u nadprůměrné mzdy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy a u nadprůměrné mzdy ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Daňový základ je vždy zaokrouhlen na stokoruny dolů.
Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2025
Text
Částka
Daňový základ
295 200 Kč
590 500 Kč
1 181 100 Kč
2 362 300 Kč
První daňové pásmo
44 280 Kč
88 575 Kč
177 165 Kč
251 408 Kč
Druhé daňové pásmo
0 Kč
0 Kč
0 Kč
157 837 Kč
Daň z příjmu celkem
44 280 Kč
88 575 Kč
177 165 Kč
409 245 Kč
Sleva na poplatníka
30 840 Kč
30 840 Kč
30 840 Kč
30 840 Kč
Roční DPFO
13 440 Kč
57 735 Kč
146 325 Kč
378 405 Kč
Efektivní zdanění
4,55 %
9,78 %
12,39 %
16,02 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Efektivní daň z příjmu za rok 2007
V roce 2007 byly v Česku zavedeny čtyři daňové sazby. Do daňového základu ve výši 121 200 Kč byla sazba daně z příjmu 12 %, od daňového základu 121 200 Kč do 218 400 Kč byla sazba daně z příjmu 19 %, od daňového základu 218 400 Kč do 331 200 Kč byla sazba daně z příjmu 25 % a pro daňový základ nad 331 200 Kč byla sazba daně z příjmu 32 %. Sleva na poplatníka v roce 2007 byla 7 200 Kč a snižovala přímo vypočtenou daň z příjmu, tak jako je tomu za rok 2025. Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2007 činila 20 957 Kč.
Výpočet efektivní daně z příjmu za rok 2007 je proveden na roční bázi u podprůměrné mzdy ve výši poloviny průměrné mzdy, u průměrné mzdy, u nadprůměrné mzdy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy a u nadprůměrné mzdy ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Daňový základ je vždy zaokrouhlen na stokoruny dolů
Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2007
Text
Částka
Daňový základ
125 700 Kč
251 400 Kč
502 900 Kč
1 005 900 Kč
První daňové pásmo
14 544 Kč
14 544 Kč
14 544 Kč
14 544 Kč
Druhé daňové pásmo
855 Kč
18 468 Kč
18 468 Kč
18 468 Kč
Třetí daňové pásmo
0 Kč
8 250 Kč
28 200 Kč
28 200 Kč
Čtvrté daňové pásmo
0 Kč
0 Kč
54 944 Kč
215 904 Kč
Daň z příjmu celkem
15 399 Kč
41 262 Kč
116 156 Kč
277 116 Kč
Sleva na poplatníka
7 200 Kč
7 200 Kč
7 200 Kč
7 200 Kč
Roční DPFO
8 199 Kč
34 062 Kč
108 956 Kč
269 916 Kč
Efektivní zdanění
6,52 %
13,55 %
21,67 %
26,83 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem: o kolik méně odvádíme nyní než před 18 lety?
Efektivní sazba daně z příjmu byla v roce 2007 u všech vybraných daňových základů nižší, než je tomu v současnosti. Současně z tabulky názorně vidíme, že čím vyšší daňový základ, tím je efektivní daňová sazba za rok 2025 nižší oproti situaci v roce 2007. Daňoví poplatníci s ročním daňovým základem na úrovni dvojnásobku průměrné mzdy mají efektivní sazbu daně z příjmu nižší o 9,28 %. Současné daňové podmínky jsou oproti situaci v roce 2007 pro daňové poplatníky výhodné, pro lidi s vysokými příjmy přitom ještě výhodnější.