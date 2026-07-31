Odchod do předdůchodu a daňový přeplatek

V předdůchodu se čerpají vlastní naspořené úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, přičemž do předdůchodu lze odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Pro využití všech výhod předdůchodu se musí předdůchod čerpat nejméně dva roky a měsíční částka musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Hlavním motivem čerpání předdůchodu je možnost přestat dříve pracovat, nebýt bez peněz a přitom se vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu.
Co se dozvíte v článku
Možnost volby předdůchodu není pro každého
Dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření jsou nutností pro možnost čerpání předdůchodu. Hlavními výhodami čerpání předdůchodu oproti čerpání peněz z jiných finančních produktů je vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny, neboť předdůchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci a současně hodnocení daného období pro výpočet starobního důchodu jako vyloučené doby pojištění, kdy nedochází ze snížení (rozmělnění) osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy), ze které se starobní důchod vypočítává.
Důvod daňového přeplatku
Při odchodu do předdůchodu v průběhu roku vzniká nárok na daňový přeplatek, jestliže již v následujících měsících není uplatňována měsíční sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč a během roku byla až do odchodu do předdůchodu zaplacena nějaká zálohová daň z příjmu. Nevyužití slevy na poplatníka během roku v plném rozsahu je důvodem, proč je roční daň z příjmu nižší než zaplacené daňové zálohy a vzniká nárok na daňový přeplatek právě ve výši rozdílu mezi měsíčními daňovými zálohami a roční daní z příjmů. Daňový přeplatek nemůže být vyšší než zaplacená částka daňových záloh během roku (až na situaci při čerpání daňového zvýhodnění na děti a nároku na roční daňový bonus).
Praktický příklad – nárok daňový přeplatek
Pan Tomáš pracoval během roku od ledna do července 2026, od srpna do prosince 2026 bude pobírat pouze předdůchod a nebude mít žádné zdanitelné příjmy. Během ledna až července zaplatil na dani z příjmu částku 31 100 Kč. V daňovém přiznání za rok 2026 uplatní pan Tomáš roční slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. Z tohoto titulu vznikne panu Tomášovi nárok na daňový přeplatek ve výši 12 850 Kč (2 570 Kč x 5 měsíců).
Praktický příklad – odchod do předdůchodu bez daňového přeplatku
Paní Tereza odešla v červenci do předdůchodu. V lednu až červenci pracovala na plný úvazek s nadprůměrnou mzdou. Od srpna bude pobírat předdůchod a současně bude vykonávat jiné zaměstnání (z jejího pohledu jednodušší a zajímavější) pouze na zkrácený úvazek. Předdůchodem si chce paní Tereza kompenzovat citelnější propad příjmů.
V předdůchodu je možné mít libovolné příjmy. Výdělečná činnost předdůchodců není nikterak omezena. Příjmová omezení se vztahují pouze na předčasné důchodce. Paní Tereza tedy může pobírat předdůchod a mzdu ze zkráceného úvazku. Vzhledem k tomu, že měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč bude paní Tereza uplatňovat při výpočtu čisté měsíční mzdy po celý kalendářní rok 2026, tak ji z důvodu odchodu do předdůchodu nárok na daňový přeplatek nevznikne.
Kdy se daňový přeplatek obdrží?
Roční daňový přeplatek lze obdržet pouze na základě provedeného ročního zúčtování daně, nebo na základě odevzdaného daňového přiznání. Nárok na daňový přeplatek je potřeba si pohlídat. V průběhu roku nelze daňový přeplatek dostat. O roční zúčtování daně lze požádat i bývalého zaměstnavatele, pouze však za předpokladu, že nemá daňový poplatník povinnost si sám podat daňové přiznání.