Ze slevy na poplatníka by nově mohl vzniknout daňový bonus, ale jen pro zaměstnance

Návrh, který předložili poslanci za hnutí STAN, by nově umožnil získat daňový bonus ze základní slevy na poplatníka. Doposud je možné získat daňový bonus pouze u daňového zvýhodnění na dítě.
Co se dozvíte v článku
Sleva na poplatníka by nově fungovala jako daňové zvýhodnění
Cílem je především odstranit situaci, kdy lidé s nízkými příjmy nemohou tuto slevu plně využít. Nově by se mělo změnit její fungování. Místo klasické slevy na dani by se proměnila v daňové zvýhodnění, které by bylo možné vyplácet i formou bonusu. Výše samotné slevy na poplatníka se nezvyšuje.
V současnosti má každý poplatník nárok na základní slevu na dani ve výši 30 840 korun ročně (měsíčně 2 570 Kč). Tato sleva je ale nevratitelná, což znamená, že ji lze uplatnit pouze do výše vypočtené daně, tedy do nuly. Pokud tedy někdo vydělává méně a jeho daňová povinnost je nižší než samotná sleva, část z ní nemůže využít.
Tedy pokud jde o poplatníka, který má nárok pouze na slevu na poplatníka a jeho daňová povinnost je například 25 000 Kč, tak si tuto daň může snížit maximálně o 25 000 Kč, přestože sleva na poplatníka činí 30 840 Kč.
Pokud by se nově jednalo o daňové zvýhodnění, bude se od 25 000 Kč odečítat celá částka slevy, tedy 30 840 Kč. Na základě toho by vznikl daňový bonus ve výši 5 840 Kč. Tuto částku by následně poplatník mohl získat nazpět od finančního úřadu, stejně jako je to nyní u daňového zvýhodnění na děti.
Bonus bude navázán na zaplacené pojistné
Daňový bonus bude možné čerpat pouze do výše zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění. Tím se má dle návrhu zabránit situaci, kdy by vznikala takzvaná záporná daň. Tedy stav, kdy by stát vyplácel lidem peníze, i když do veřejných rozpočtů prakticky nic neodvedli.
Cílem novely však není vytvářet univerzální dávku, ale podporovat práci a účast na systému sociálního a zdravotního pojištění.
Výhodu využijí pouze zaměstnanci
Navrhovaná úprava zároveň počítá s tím, že možnost čerpat daňové zvýhodnění na poplatníka formou bonusu bude dostupná pouze pro zaměstnance, tedy pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti. Tedy pro ty, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů. Typicky jde o zaměstnance pracující na pracovní smlouvu nebo na dohodu, z jejichž příjmů se odvádí sociální a zdravotní pojištění.
Naopak osoby samostatně výdělečně činné nebudou moci bonus na poplatníka uplatnit. V jejich případě tak zůstane systém bez této nové možnosti. OSVČ však budou i nadále moci čerpat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, pokud splní zákonné podmínky a z jejich příjmů bylo odvedeno příslušné pojistné.
Jakým způsobem letos odevzdáte přiznání k dani z příjmů fyzických osob?
Jak změna ovlivní státní rozpočet?
Celkový dopad změny na veřejné rozpočty se odhaduje přibližně na minus 0,5 miliardy korun ročně. Největší část výpadku souvisí se snížením výběru daně z příjmů u zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, kde by stát vybral asi o 0,6 miliardy korun méně.
Pokud opoziční návrh projde celým legislativním procesem, měl by vejít v účinnost od 1. ledna 2027.