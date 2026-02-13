Děti a daně 2025: kdo má nárok na daňové zvýhodnění a jak daňové zvýhodnění vzrostlo?

Od roku 2024 je zrušena sleva na dani „školkovné“, dále byla omezena sleva na dani na manželku/manžela, jejíž podmínkou je péče o dítě do 3 let.
Jaké je daňové zvýhodnění na děti v roce 2025?
Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další děti bylo naposledy zvýšeno od roku 2021, což se dotklo i případů držitelů průkazů ZTP/P.
|
Daňové zvýhodnění na děti 2024, 2025
|
roční
|
měsíční
|
na první dítě
|
15 204 Kč
|
1267 Kč
|
na druhé dítě
|
22 320 Kč
|
1860 Kč
|
na třetí a každé další dítě
|
27 840 Kč
|
2320 Kč
|
na první dítě (pokud má ZTP/P)
|
30 408 Kč
|
2534 Kč
|
na druhé dítě (pokud má ZTP/P)
|
44 640 Kč
|
3720 Kč
|
na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P)
|
55 680 Kč
|
4640 Kč
Pořadí dětí pro účely daňového zvýhodnění se určuje podle věku, přičemž nejstarší dítě je vždy považováno za první. Pokud má některé z dětí průkaz ZTP/P, zvyšuje se u tohoto dítěte částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, pořadí dětí se však nemění.
Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2025
Kdy může daňové zvýhodnění na děti v roce 2026 použít OSVČ
Živnostník může uplatnit daňové zvýhodnění na děti stejně jako zaměstnanec, a to bez ohledu na to, zda uplatňuje paušální nebo skutečné výdaje. Podmínkou je dosažení minimálních zdanitelných příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.
Pro rok 2025 činí tento limit 113 400 Kč (daňové přiznání podávané v roce 2026), pro rok 2026 pak 124 800 Kč (daňové přiznání podávané v roce 2027).
Uplatnit daňové zvýhodnění mohou osoby, které se starají o dítě:
- vlastní,
- osvojené či v náhradní péči,
- druhého z manželů,
- nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by mohli slevu na dani uplatnit.
Kdo dostane daňový bonus?
Daňový bonus jsou peníze, které dostanete od státu, pokud je vaše daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů. Takto získáte peníze navíc při využívání daňového zvýhodnění na děti. Daňový bonus stát vyplácí, pokud jsou příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Na daňový bonus mají nárok zaměstnanci i podnikatelé. OSVČ daňový bonus dostávají vyplacen jednou ročně po podání daňového přiznání, zaměstnanci ho dostávají vyplacen každý měsíc v čisté mzdě.
Pro rok 2025 se změnily podmínky, za kterých vám stát daňový bonus vyplatí. Kvůli růstu minimální mzdy se tak hranice pro vyplácení daňového bonusu váže k výdělku nejméně 113 400 Kč ročně, což představuje 9450 Kč měsíčně. Do této hranice se nezapočítávají příjmy z kapitálu a z pronájmu.
Horní limit pro uplatnění daňového bonusu tedy v roce 2025 ani v roce 2026 není nijak stanoven.
Sleva na dani školkovné byla zrušena, sleva na manželku omezena
Za rok 2025 již není možné uplatnit slevu na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízení, tzv. školkovné.
Rodiče s malými dětmi mohou v mnoha případech využít i slevu na dani na manžela či manželku. Limitem pro uplatnění daňové slevy na druhého z manželů je, že její či jeho příjem nesmí přesáhnout 68 000 Kč. Od roku 2024 navíc platí podmínka, že slevu lze uplatnit pouze v případě, že se takový manžel či manželka stará o dítě do tří let věku.
