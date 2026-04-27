Kde je nejvyšší zdanění práce mezi zeměmi OECD? Jak je na tom Česko?

Celkové daně ze mzdy tvoří rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance obdrženou na bankovní účet. Zdanění mzdy je tak vyšší než zdá na první pohled, když se porovnává pouze hrubá mzda a čistá mzda. Důvodem je právě platba povinného pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance, které zejména ve většině evropských zemích citelně zvyšuje celkové mzdové náklady.
Přímé daně ze mzdy v Česku
U průměrné mzdy činí veškeré přímé daně v Česku daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy), sociální pojištění placené zaměstnancem (7,1 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z hrubé mzdy), sociální pojištění placené zaměstnavatelem (24,8 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy). Vypočtenou daň z příjmu ještě snižuje sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Při výpočtu povinného pojistného se daňové slevy neuplatňují.
Mzdová kalkulačka: jaký je výpočet čisté mzdy?
Praktický výpočet v Česku
Níže v textu bude u všech členských zemí OECD vypočteno celkové zdanění práce u průměrné mzdy dle databáze OECD, aby byla data za všechny členské země OECD snadno porovnatelná. V Česku činila za rok 2025 průměrná roční mzda dle databáze OECD 584 744 Kč. Měsíčně tedy 48 729 Kč. Právě u této hrubé měsíční mzdy si vypočteme celkové zdanění práce v Česku dle legislativy roku 2025 (stejný výpočet by byl však i v roce 2026), přičemž při výpočtu počítáme pouze se základní daňovou slevou na poplatníka.
|
Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
48 729 Kč
|
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (48 729 Kč x 9 %)
|
4 386 Kč
|
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (48 729 Kč x 24,8 %)
|
12 085 Kč
|
Mzdové náklady zaměstnavatele (48 729 Kč + 4 386 Kč + 12 085 Kč)
|
65 200 Kč
|
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (48 729 Kč x 4,5 %)
|
2 193 Kč
|
Sociální pojištění placené zaměstnancem (48 729 Kč x 7,1 %)
|
3 460 Kč
|
Daň z příjmu (48 800 × 15 % – 2 570 Kč)
|
4 750 Kč
|
Čistá mzda na účet (48 729 Kč – 2 193 Kč – 3 460 Kč – 4 750 Kč)
|
38 326 Kč
|
Celkové daně ze mzdy (65 200 Kč – 38 326 Kč)
|
26 874 Kč
|
Zdanění práce (26 874 Kč: 65 200 Kč, v %)
|
41,2 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Zdanění práce v Česku u průměrné mzdy a uplatnění pouze slevy na poplatníka činí za loňský rok 41,2 % z celkových mzdových nákladů. Z členských zemí OECD je vyšší zdanění v deseti zemích, všechno jsou to přitom členské země EU. Zdanění práce ve vyspělých mimoevropských zemích je u průměrné mzdy výrazně nižší, hlavním důvodem jsou nižší odvody zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném.
Zdanění práce v zemích OECD za rok 2025
Ve většině členských zemí OECD zdanění práce u průměrné mzdy meziročně mírně stouplo. Např. v Česku je důvodem růst průměrné mzdy a stejná částka slevy na poplatníka, takže při stejné sazbě daně z příjmu (15 %) se zaplatí na dani z příjmu efektivně mírně více. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění je efektivní sazba stále stejná, protože se neuplatňují při výpočtu pojistného žádné slevy. Obdobná situace byla ve více členských zemí OECD.
Dle celkového zdanění práce u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy nebo základní nezdanitelné položky můžeme členské země OECD dle údajů za rok 2025 rozdělit do čtyř skupin:
Zdanění práce vyšší než 45 %
V šesti členských zemích OECD je zdanění práce za loňský rok vyšší než 45 %, a sice v Belgii (52,5 %), v Německu (49,3 %), ve Francii (47,2 %), v Rakousku (47,1 %), v Itálii (45,8 %) a ve Slovinsku (45,3 %).
Zdanění práce od 40 % do 45 %
V deseti členský zemích OECD se celkové zdanění práce u průměrné mzdy pohybovalo od 40 % po 45 %, jedná se o tyto země: Slovensko (42,7 %), Estonsko (42,6 %), Finsko (42,5 %), Španělsko (41,4 %), Česko (41,2 %), Maďarsko (41,2 %), Švédsko (41,1 %), Turecko (40,3 %), Lucembursko (40,2 %) a Lotyšsko (40,1 %).
Zdanění práce od 30 % do 40 %
Hned ve třinácti členských zemích OECD je zdanění práce za rok 2025 v rozmezí 30 % až 40 %. Těmito zeměmi jsou: Litva (39,8 %), Portugalsko (39,3 %), Řecko (39,3 %), Norsko (36,4 %), Nizozemí (35,9 %), Dánsko (35,8 %), Polsko (35,0 %), Japonsko (33,1 %), Irsko (32,6 %), Velká Británie (32,4 %), Kanada (32,1 %), Island (31,5 %) a USA (30,0 %).
Zdanění práce méně než 30 %
Nižší zdanění práce než 30 % bylo pouze v osmi členských zemích OECD, přičemž ani jedna z nich není současně členem EU. Nejnižší zdanění práce bylo v Austrálii (27,9 %), v Kostarice (27,7 %), v Izraeli (26,1 %), v Koreji (24,8 %), ve Švýcarsku (23,0 %), v Mexiku (21,7 %) na Novém Zélandu (20,8 %) a v Chile (7,5 %).
Pramen: OECD – Taxing Wages 2026