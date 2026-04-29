Minimální důstojná mzda byla loni přes 48 000 Kč, ve velkých městech ale daleko více

Projekt minimální důstojná mzda v polovině dubna zveřejnil čísla, na jejíchž základě došlo k výpočtu minimální důstojné mzdy pro rok 2025. Ta mj. zahrnuje náklady na bydlení, dopravu, stravu, oblečení, ale i zdravotní péči, vzdělání, volný čas a další důležité potřeby včetně úspor pro případ nenadálých událostí. Částka má totiž umožnit žít sice poměrně obyčejný, ale zato materiálně důstojný život.
Projekt pak přišel rovnou se dvěma čísly. Jedno stanovuje minimální důstojnou mzdu ve velkých městech jako je Praha a Brno, a to druhé ve zbytku republiky.
Důstojnost si koupíte minimálně za 48 336 korun
Pro rok 2025 byla minimální důstojná mzda stanovena na 48 336 Kč hrubého. V Praze a v moravské metropoli v Brně dosáhla dokonce 56 912 Kč hrubého. Jde přitom o každoročně expertně stanovenou výši odměny za práci na plný úvazek, která má umožnit pokrýt nezbytné náklady na bydlení, potraviny, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a další životní potřeby.
|
Výdaje
|
Praha a Brno
|
Zbylá ČR
|
Bydlení
|
21 392 Kč
|
15 342 Kč
|
Potraviny
|
8 530 Kč
|
8 286 Kč
|
Doprava
|
2 208 Kč
|
2 028 Kč
|
Oblečení a obuv
|
1 247 Kč
|
1 247 Kč
|
Zdraví a hygiena
|
1 730 Kč
|
1 730 Kč
|
Telekomunikace
|
1 378 Kč
|
1 378 Kč
|
Volný čas
|
4 030 Kč
|
4 030 Kč
|
Úspory
|
5 082 Kč
|
5 082 Kč
|
Minimální důstojná mzda v hrubém
|
56 912 Kč
|
48 336 Kč
„Minimální důstojnou mzdu počítáme pro jednu dospělou (pracující) osobu + jednu závislou osobu, za kterou považujeme dítě,“ upřesňuje Jan Bittner z projektu Minimální důstojná mzda.
Méně peněz berou ženy
Řada obyvatel České republiky ovšem na minimální důstojnou mzdu nedosáhne. Podle projektu se jedná o 2,5 milionu pracujících osob. Problémem ovšem je, že na minimální důstojnou mzdu nedosáhnou např. ani čtyři z pěti učitelů a učitelek v Brně a v Praze, a to kvůli vysokým cenám za bydlení. To stejné platí až pro 86 % sociálních pracovníků a prakticky pro 100 % asistentů pedagoga.
Nižší mzdu než důstojné minimum berou téměř tři čtvrtiny žen. Gender pay gap pak není problémem jen u nás, ale v celé EU, kde ženy vydělávají v průměru o 11 % méně než muži. Ke zlepšení má přispět implementace evropské směrnice o transparentnosti odměňování.
Aktuální návrh Ministerstva práce a sociálních věcí nakonec vyškrtl povinnost zaměstnavatelů uvádět platové a mzdové podmínky již do pracovních inzerátů. Uchazeče o zaměstnání však budou muset o výši mzdy nebo platu informovat i tak, a to před pohovorem anebo rovnou v jeho začátku. Mimo to budou mít zaměstnanci také právo znát průměrné mzdy kolegů na obdobné pozici.
Návrh MPSV má začít platit příští rok, s účinností od 1. ledna 2027.
Průměrná mzda v ČR je více než dvojnásobek mzdy minimální
Minimální mzda posledních několik let v podstatě skokově vzrůstá, otázkou na zaměstnance v soukromém sektoru však zůstává, zda to stačí. Měsíčně v hrubém v roce 2026 činí 22 400 Kč, v loňském roce, za který známe číslo MDM, to bylo 20 800 Kč hrubého měsíčně.
Stanovená průměrná mzda je oproti tomu výrazně vyšší, dle dat Českého statistického úřadu ve 4. čtvrtletí 2025 činila 52 283 Kč. Podíl zaměstnanců nedosahujících průměrné mzdy se obecně pohybuje kolem dvou třetin.
Medián mezd, jakožto statistický ukazatel představuje střední hodnotu příjmů, což znamená, že první polovina zaměstnanců má mzdu nižší a druhá vyšší a na rozdíl od průměrné mzdy není zkreslený příliš vysokými výdělky. To znamená, že snáze přibližuje příjem průměrného zaměstnance. Ten odhadem pro rok 2025 činí 41 821 Kč.
Ve všech zmíněných případech se také jedná o práci na plný úvazek s klasickou pracovní dobou 40 hodin týdně.
