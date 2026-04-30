Nejvyšší mzdy jsou ve Švýcarsku, které země Evropy jsou před Českem?

Přestože jsou všechny členské země OECD při celosvětovém srovnání vyspělé, tak jsou mezi nimi značné ekonomické rozdíly, vždyť ve Švýcarsku je průměrná hrubá mzda vyšší 14,5krát než v Kolumbii. Hned v 19 členských zemích OECD byla za rok 2025 průměrná roční mzda vyšší než milión korun. Jak vysoké jsou mzdy v Česku?
Petr Gola
Dnes

Průměrná roční hrubá mzda dle databáze OECD se za rok 2025 pohybovala v členských zemích OECD od cca 184 tisíc Kč v Kolumbii po téměř 2,67 mil. Kč ve Švýcarsku. V osmi členských zemích OECD byla průměrná mzda nižší než v Česku. Pouze mírně vyšší než v Česku byla průměrná mzda v Portugalsku, v Polsku, v Estonsku a v Řecku. Pro všechny členské země OECD platí, že většina zaměstnanců má svoji roční hrubou mzdu nižší, než je průměrná mzda, protože na průměrnou mzdu většina zaměstnanců nedosáhne.

Co se dozvíte v článku
  1. Vyšší mzdové rozdíly v mimoevropských zemích
  2. Švýcarské mzdy hrají prim
  3. Porovnání mezd v Česku
  4. Důležitost hrubé mzdy
  5. Kde stouply reálné mzdy nejvíce?

Vyšší mzdové rozdíly v mimoevropských zemích

Nejvíce v členských zemích OECD stoupají mzdy zaměstnancům s nejvyššími mzdami, které pochopitelně zvyšují hodnotu průměrné mzdy, která se tak vztahuje představě běžné mzdy. V mimoevropských zemích OECD jsou přitom mzdové rozdíly vyšší než v členských zemích OECD, to znamená, že na průměrnou a vyšší mzdu pobírá v těchto zemích ještě méně zaměstnanců než v evropských zemích. Česko patří mezi členské země EU a samozřejmě i OECD s nejnižšími mzdovými rozdíly.

Švýcarské mzdy hrají prim

V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou roční hrubou mzdu v členských zemích OECD za rok 2025. Částky hrubé mzdy jsou tedy před zdaněním. Údaje máme uvedeny v národní měně i v českých korunách. Přepočet na české koruny je ovlivněn aktuálním směnným kurzem a každý den by byla hodnota v českých korunách v tabulce odlišná. Z tabulky názorně vidíme, že s výrazným náskokem je průměrná mzda nejvyšší ve Švýcarsku. Následuje Island, Lucembursku, Norsko, Dánsko, Nizozemí a Německo. Nejnižší průměrná hrubá roční mzda za loňský rok byla v Kolumbii, v Mexiku, v Chile, v Turecku a v Kostarice. 

Jak vypadalo srovnání průměrných mezd v roce 2024?

Kde dostanou zaměstnanci nejvíc? Jednoznačně ve Švýcarsku Přečtěte si také:

Kde dostanou zaměstnanci nejvíc? Jednoznačně ve Švýcarsku

Porovnání mezd v Česku

Hned v osmi členských zemích OECD činila za loňský rok průměrná roční hrubá mzda od 500 tisíc do 700 tisíc korun. V Česku byla za rok 2025 průměrná roční hrubá mzda zveřejněna v publikaci „OECD -Taxing Wages 2026“ ve výši 584 744 Kč. Mzdové rozdíly v Lotyšsku, v Maďarsku, v Česku, v Portugalsku, v Polsku, v Estonsku, v Řecku a v Litvě však nejsou velké a případné výraznější změny měnového kurzu mohou pořadí těchto zemí změnit. 

Důležitost hrubé mzdy

Pro většinu zaměstnanců je nejdůležitějším údajem jejich čistá mzda, tedy částka, kterou dostávají od zaměstnavatele na bankovní účet. Statistické úřady a mezinárodní instituce však publikují primárně průměrnou hrubou mzdu, protože zdanění dvou zaměstnanců se stejnou hrubou mzdou může být odlišné. Např. v Česku celkové zdanění výrazně ovlivňuje daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na dítě (děti) má svoji čistou mzdu značně vyšší než bezdětný kolega se stejnou mzdou. Hrubá mzda v Česku i vstupuje do výpočtu státního důchodu (starobního i invalidního) nebo nemocenských dávek.

Kde stouply reálné mzdy nejvíce?

Meziročně stoupla nominální průměrná mzda ve všech členských zemích OECD. Při zohlednění inflace, která snižuje kupní sílu mezd zaměstnanců, stoupla reálná průměrná mzda nejvíce v Litvě (o 5,8 %), v Polsku (5,7 %), v Kostarice (o 4,9 %), v Maďarsku (o 4,3 %), ve Slovinsku (o 4,1 %) a v Turecku (o 4,0 %). 

Průměrná roční hrubá mzda v zemích OECD za rok 2025

mzda v zemích OECD za rok 2025

Stát

Průměrná roční hrubá mzda

v národní měně

v českých korunách

Švýcarsko

100 715 CHF

2 670 398 Kč

Island

12 433 527 ISK

2 101 390 Kč

Lucembursko

77 844 EUR

1 895 906 Kč

Norsko

801 695 NOK

1 790 393 Kč

Dánsko

537 071 DKK

1 750 116 Kč

Nizozemí

69 028 EUR

1 681 191 Kč

Německo

66 700 EUR

1 624 492 Kč

Austrálie

108 674 AUD

1 616 863 Kč

Velká Británie

55 983 GBP

1 572 221 Kč

Rakousko

63 054 EUR

1 535 693 Kč

USA

73 520 USD

1 530 980 Kč

Belgie

62 348 EUR

1 518 498 Kč

Irsko

60 258 EUR

1 467 596 Kč

Izrael

209 735 ILS

1 454 917 Kč

Kanada

92 401 CAD

1 406 362 Kč

Finsko

55 462 EUR

1 350 788 Kč

Švédsko

557 053 SEK

1 255 497 Kč

Francie

45 964 EUR

1 119 462 Kč

Nový Zéland

83 073 NZD

1 016 564 Kč

Itálie

36 594 EUR

891 254 Kč

Španělsko

32 678 EUR

795 879 Kč

Korea

56 479 797 WON

793 592 Kč

Japonsko

5 703 038 JPY

744 104 Kč

Slovinsko

30 135 EUR

733 944 Kč

Litva

28 474 EUR

693 490 Kč

Řecko

26 563 EUR

646 947 Kč

Estonsko

25 603 EUR

623 566 Kč

Polsko

105 738 PLN

606 534 Kč

Portugalsko

24 254 EUR

590 711 Kč

Česko

584 744 CZK

584 744 Kč

Maďarsko

8 455 487 HUF

562 788 Kč

Lotyšsko

21 321 EUR

519 277 Kč

Slovensko

19 590 EUR

477 118 Kč

Kostarika

10 340 494 CRC

465 560 Kč

Turecko

833 120 TRY

386 138 Kč

Chile

14 201 852 CLP

331 464 Kč

Mexiko

219 608 MXN

263 077 Kč

Kolumbie

31 542 293 COP

183 862 Kč

Zdroj: OECD, OECD Tax Database, Taxing Wages 2026

Každý desátý Němec vydělává více než 100 tisíc euro ročně Přečtěte si také:

Každý desátý Němec vydělává více než 100 tisíc euro ročně

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Nejnovější články

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví