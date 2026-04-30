Nejvyšší mzdy jsou ve Švýcarsku, které země Evropy jsou před Českem?

Průměrná roční hrubá mzda dle databáze OECD se za rok 2025 pohybovala v členských zemích OECD od cca 184 tisíc Kč v Kolumbii po téměř 2,67 mil. Kč ve Švýcarsku. V osmi členských zemích OECD byla průměrná mzda nižší než v Česku. Pouze mírně vyšší než v Česku byla průměrná mzda v Portugalsku, v Polsku, v Estonsku a v Řecku. Pro všechny členské země OECD platí, že většina zaměstnanců má svoji roční hrubou mzdu nižší, než je průměrná mzda, protože na průměrnou mzdu většina zaměstnanců nedosáhne.
Vyšší mzdové rozdíly v mimoevropských zemích
Nejvíce v členských zemích OECD stoupají mzdy zaměstnancům s nejvyššími mzdami, které pochopitelně zvyšují hodnotu průměrné mzdy, která se tak vztahuje představě běžné mzdy. V mimoevropských zemích OECD jsou přitom mzdové rozdíly vyšší než v členských zemích OECD, to znamená, že na průměrnou a vyšší mzdu pobírá v těchto zemích ještě méně zaměstnanců než v evropských zemích. Česko patří mezi členské země EU a samozřejmě i OECD s nejnižšími mzdovými rozdíly.
Švýcarské mzdy hrají prim
V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou roční hrubou mzdu v členských zemích OECD za rok 2025. Částky hrubé mzdy jsou tedy před zdaněním. Údaje máme uvedeny v národní měně i v českých korunách. Přepočet na české koruny je ovlivněn aktuálním směnným kurzem a každý den by byla hodnota v českých korunách v tabulce odlišná. Z tabulky názorně vidíme, že s výrazným náskokem je průměrná mzda nejvyšší ve Švýcarsku. Následuje Island, Lucembursku, Norsko, Dánsko, Nizozemí a Německo. Nejnižší průměrná hrubá roční mzda za loňský rok byla v Kolumbii, v Mexiku, v Chile, v Turecku a v Kostarice.
Porovnání mezd v Česku
Hned v osmi členských zemích OECD činila za loňský rok průměrná roční hrubá mzda od 500 tisíc do 700 tisíc korun. V Česku byla za rok 2025 průměrná roční hrubá mzda zveřejněna v publikaci „OECD -Taxing Wages 2026“ ve výši 584 744 Kč. Mzdové rozdíly v Lotyšsku, v Maďarsku, v Česku, v Portugalsku, v Polsku, v Estonsku, v Řecku a v Litvě však nejsou velké a případné výraznější změny měnového kurzu mohou pořadí těchto zemí změnit.
Důležitost hrubé mzdy
Pro většinu zaměstnanců je nejdůležitějším údajem jejich čistá mzda, tedy částka, kterou dostávají od zaměstnavatele na bankovní účet. Statistické úřady a mezinárodní instituce však publikují primárně průměrnou hrubou mzdu, protože zdanění dvou zaměstnanců se stejnou hrubou mzdou může být odlišné. Např. v Česku celkové zdanění výrazně ovlivňuje daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na dítě (děti) má svoji čistou mzdu značně vyšší než bezdětný kolega se stejnou mzdou. Hrubá mzda v Česku i vstupuje do výpočtu státního důchodu (starobního i invalidního) nebo nemocenských dávek.
Kde stouply reálné mzdy nejvíce?
Meziročně stoupla nominální průměrná mzda ve všech členských zemích OECD. Při zohlednění inflace, která snižuje kupní sílu mezd zaměstnanců, stoupla reálná průměrná mzda nejvíce v Litvě (o 5,8 %), v Polsku (5,7 %), v Kostarice (o 4,9 %), v Maďarsku (o 4,3 %), ve Slovinsku (o 4,1 %) a v Turecku (o 4,0 %).
Průměrná roční hrubá mzda v zemích OECD za rok 2025
|
Stát
|
Průměrná roční hrubá mzda
|
v národní měně
|
v českých korunách
|
Švýcarsko
|
100 715 CHF
|
2 670 398 Kč
|
Island
|
12 433 527 ISK
|
2 101 390 Kč
|
Lucembursko
|
77 844 EUR
|
1 895 906 Kč
|
Norsko
|
801 695 NOK
|
1 790 393 Kč
|
Dánsko
|
537 071 DKK
|
1 750 116 Kč
|
Nizozemí
|
69 028 EUR
|
1 681 191 Kč
|
Německo
|
66 700 EUR
|
1 624 492 Kč
|
Austrálie
|
108 674 AUD
|
1 616 863 Kč
|
Velká Británie
|
55 983 GBP
|
1 572 221 Kč
|
Rakousko
|
63 054 EUR
|
1 535 693 Kč
|
USA
|
73 520 USD
|
1 530 980 Kč
|
Belgie
|
62 348 EUR
|
1 518 498 Kč
|
Irsko
|
60 258 EUR
|
1 467 596 Kč
|
Izrael
|
209 735 ILS
|
1 454 917 Kč
|
Kanada
|
92 401 CAD
|
1 406 362 Kč
|
Finsko
|
55 462 EUR
|
1 350 788 Kč
|
Švédsko
|
557 053 SEK
|
1 255 497 Kč
|
Francie
|
45 964 EUR
|
1 119 462 Kč
|
Nový Zéland
|
83 073 NZD
|
1 016 564 Kč
|
Itálie
|
36 594 EUR
|
891 254 Kč
|
Španělsko
|
32 678 EUR
|
795 879 Kč
|
Korea
|
56 479 797 WON
|
793 592 Kč
|
Japonsko
|
5 703 038 JPY
|
744 104 Kč
|
Slovinsko
|
30 135 EUR
|
733 944 Kč
|
Litva
|
28 474 EUR
|
693 490 Kč
|
Řecko
|
26 563 EUR
|
646 947 Kč
|
Estonsko
|
25 603 EUR
|
623 566 Kč
|
Polsko
|
105 738 PLN
|
606 534 Kč
|
Portugalsko
|
24 254 EUR
|
590 711 Kč
|
Česko
|
584 744 CZK
|
584 744 Kč
|
Maďarsko
|
8 455 487 HUF
|
562 788 Kč
|
Lotyšsko
|
21 321 EUR
|
519 277 Kč
|
Slovensko
|
19 590 EUR
|
477 118 Kč
|
Kostarika
|
10 340 494 CRC
|
465 560 Kč
|
Turecko
|
833 120 TRY
|
386 138 Kč
|
Chile
|
14 201 852 CLP
|
331 464 Kč
|
Mexiko
|
219 608 MXN
|
263 077 Kč
|
Kolumbie
|
31 542 293 COP
|
183 862 Kč
Zdroj: OECD, OECD Tax Database, Taxing Wages 2026