Podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod? Je to možné častěji, než si myslíte…

Kdy lze s podprůměrnými příjmy získat nadprůměrný důchod? Příklady ukáží, že to nemusí být až taková vzácnost. Kdy získáte starobní důchod ve výši až 24 000 Kč i při nízkých příjmech?
Michal Bureš
Výši starobního důchodu neovlivňují pouze rozhodné příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění, ale také získaná doba pojištění a u většiny žen rovněž výchovné za vychované děti. Právě ženy s více dětmi a dlouhou dobou pojištění tak mohou v praxi dosáhnout na nadprůměrný důchod, přestože měly během života relativně výrazně podprůměrné příjmy.

  1. Jaký je výpočet důchodu?
  2. Jaká je průměrná výše starobního důchodu v roce 2026?
  3. Nízké příjmy a nadprůměrný důchod? Ano, jde to
  4. Vysoké příjmy nejsou zárukou nadprůměrného důchodu
  5. Starobní důchod 24 000 Kč, příjmy a výchovné
  6. Starobní důchod 21 000 Kč a vysoké příjmy

Jaký je výpočet důchodu?

U výpočtu starobního důchodu se zohledňuje doba pojištění (minimální doba pojištění je 35 let u řádného starobního důchodu, 40 let u předčasného důchodu) a osobní vyměřovací základ, což lze zjednodušeně vyjádřit jako průměrnou mzdu žadatele v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2025.

Do procentní výměry důchodu může vstoupit výchovné ve výši 500 Kč za vychované dítě.

Do doby pojištění je zahrnuta i náhradní doba pojištění, což je například péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Jaká je průměrná výše starobního důchodu v roce 2026?

Průměrná výše důchodu dle MPSV činila v lednu 2026 21 839 Kč.

Praktický příklad: podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod 

Pan Evžen má osobní vyměřovací základ ve výši 33 830 Kč, dosáhl doby pojištění 48 let a vychoval 3 děti.

Panu Evženovi byl přiznán v květnu roku 2026 důchod ve výši 24 000 Kč, a to přestože jeho osobní vyměřovací základ je podprůměrný.

Nízké příjmy a nadprůměrný důchod? Ano, jde to

Nízké příjmy nemusí být překážkou pro nadprůměrný důchod, o čemž se můžete přesvědčit v následující tabulce, kde uvádíme dobu pojištění 48 let až 40 let a potřebný příjem pro získání nadprůměrného důchodu. V tabulce počítáme s výchovným za 2 děti.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

25 000 Kč

48 let

21 852 Kč

27 000 Kč

47 let

21 885 Kč

29 000 Kč

46 let

21 903 Kč

31 000 Kč

45 let

21 905 Kč

33 000 Kč

44 let

21 891 Kč
 

35 000 Kč

43 let

21 862 Kč 
 

38 000 Kč

42 let 

21 980 Kč
 

40 000 Kč

41 let 

21 916 Kč 
 

43 000 Kč

40 let 

21 992 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky je patrné, že lze i při relativně nízkých příjmech dosáhnout na nadprůměrný důchod, nicméně je nutné mít dostatečnou dobu pojištění.

Vysoké příjmy nejsou zárukou nadprůměrného důchodu

Při nižší době pojištění může být starobní důchod podprůměrný, a to i při pobírání nadprůměrné mzdy a při absenci výchovného.

Získaná doba pojištění tak může mít větší vliv na výsledný starobní důchod než by mohli žadatelé o důchod očekávat.

Příklad: Nadprůměrný příjem a doba pojištění 38 let

Paní Ivana má osobní vyměřovací základ ve výši 67 660 Kč, tedy dvojnásobný než pan Evžen z předchozího příkladu. Paní Ivana nemá nárok na výchovné a získala dobu pojištění 38 let.

Paní Ivaně byl v květnu 2026 přiznán starobní důchod ve výši 23 830 Kč. Přestože paní Ivana má vyměřovací základ dvakrát vyšší než pan Evžen, tak její starobní důchod bude nižší o 170 Kč.

Starobní důchod 24 000 Kč, příjmy a výchovné

V případě nízkých příjmů, vede cesta k nadprůměrnému důchodu 24 000 Kč skrze delší dobu pojištění a výchovné.

Paní Barbara by ráda pobírala nadprůměrný důchod ve výši 24 000 Kč, její doba pojištění činí 48 let a má nárok na výchovné za 3 děti. Jaký musí mít vyměřovací základ?

Vyměřovací základ paní Barbary musí přesáhnout 33 833 Kč, aby její důchod činil alespoň 24 000 Kč.

Při době pojištění 47 let by vyměřovací základ paní Barbary musel činit již alespoň 35 840 Kč.

V tabulce si ukážeme, při jakých příjmech lze dosáhnout na starobní důchod ve výši 24 000 Kč, při době pojištění od 48 let do 45 let a s pobíraným výchovným za 3 děti.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

33 833 Kč

48 let

24 000 Kč

35 840 Kč

47 let

24 000 Kč

37 934 Kč

46 let

24 000 Kč

40 118 Kč

45 let

24 000 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Starobní důchod 21 000 Kč a vysoké příjmy

Jak je z příkladu výše patrné, tak ani vyšší příjmy vám nemusí garantovat vyšší důchod. Někdy můžete mít při vysokém příjmu, mít podprůměrný důchod, o čemž se můžete přesvědčit v následující tabulce, kde je počítáno s nadprůměrnými příjmy, ale podprůměrným důchodem. Roli totiž bude hrát kratší doba pojištění a absence výchovného.

Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění minimálně ve výši 35 let, proto počítáme dobu pojištění v rozsahu 35 let až 40 let.

Jako podprůměrný důchod je zde brán důchod v 21 000 Kč.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

57 845 Kč

35 let

21 000 Kč

54 555 Kč

36 let

21 000 Kč

51 450 Kč

37 let

21 000 Kč

48 500 Kč

38 let

21 000 Kč

45 705 Kč

39 let

21 000 Kč

43 050 Kč

40 let

21 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak funguje informativní důchodová aplikace ČSSZ

Zdroj: Youtube.com/Česká správa sociálního zabezpečení

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

