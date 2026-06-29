Práce za nižší mzdu nebo odchod do předdůchodu?

Přijít o zaměstnání v předdůchodovém věku není jednoduché. Mnohdy se podaří najít ihned nové zaměstnání, ale pouze za nižší mzdu. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je však lepší pracovat až do dosažení řádného důchodového věku i za cenu hůře placeného zaměstnání než čerpání předdůchodu, kdy jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.
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Snížení mzdy v předdůchodovém věku tolik nevadí
Přestože se z důvodu nižší mzdy sníží celková průměrná důchodová mzda, ze které se starobní důchod vypočítává, tak se zvýší doba pojištění, což je velmi důležité. Samotné období pobírání předdůchodu totiž není náhradní dobou pojištění. I když období čerpání předdůchodu chrání osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu), protože se dané období hodnotí jako vyloučená doba pojištění, tak je měsíční důchod nižší.
Navíc se při čerpání předdůchodu vyčerpají naspořené finanční prostředky ještě před odchodem do důchodu, přičemž primárním cílem spoření v doplňkovém penzijním spoření bylo zvýšení životní úrovně až v řádném důchodovém věku, kdy z důvodu odchodu do státního důchodu klesá životní úroveň.
a) Nižší příjmy poslední tři roky
Pan Pavel odešel v roce 2026 do řádného starobního důchodu. V letech 1986 až 2022 měl průměrnou měsíční mzdu po přepočtu na současnou hodnotu 52 000 Kč a v letech 2023, 2024 a 2025 měl průměrnou mzdu po přepočtu na současnou hodnotu 26 000 Kč, tedy polovinu.
Osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu) měl tak pan Pavel ve výši 50 016 Kč, z důvodu práce za nízkou mzdu v posledních třech letech před odchodem do důchodu osobní vyměřovací základ pochopitelně poklesl. Rozdíl je však nižší, než by se mohlo zdát na první pohled.
Při získání doby pojištění v rozsahu 47 let byl panu Pavlovi přiznán řádný měsíční starobní důchod ve výši 25 090 Kč.
b) Čerpání předdůchodu
Pan Ondřej odešel v roce 2026 do řádného důchodu, přičemž v posledních třech letech čerpal předdůchod, který jako vyloučená doba pojištění zabránil snížení osobního vyměřovacího základu. V letech 1986 až 2022 měl pan Ondřej stejné příjmy jako pan Pavel v předchozím příkladě. Pan Ondřej tak měl osobní vyměřovací základ 51 962 Kč (z důvodu přestupných let to není přesně 52 000 Kč).
Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let (předdůchod není náhradní dobou pojištění) byl panu Ondřejovi přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 134 Kč.
Pan Ondřej tak má řádný starobní důchod nižší o 956 Kč než pan Pavel, který poslední tři roky před odchodem do důchodu pracoval za podprůměrnou mzdu. Předdůchod sice panu Ondřejovi ochránil osobní vyměřovací základ, ale nezvyšoval mu dobu pojištění, která hraje při výpočtu starobního důchodu značnou roli.
Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že pan Pavel musel ještě tři roky pracovat, zatímco pan Ondřej se již mohl věnovat svým koníčkům. Pan Pavel však bude mít vyšší řádný starobní důchod a prozatím si nikterak nesnížil své našetřené úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.
Závěrem: předdůchod či práce za podprůměrnou mzdu
Na praktickém příkladu jsme si vypočítali, že s ohledem na měsíční částku starobního důchodu je výhodnější pracovat poslední roky před odchodem za podprůměrnou mzdu než odejít do předdůchodu. Hodnocení těchto dvou variant samozřejmě porovnává pouze vliv na měsíční částku starobního důchodu. Předdůchod totiž umožňuje přestat dříve pracovat, což je velmi významný benefit. Vzhledem k tomu, že v předdůchodu se nečerpá státní důchod, tak je možné současně pobírat předdůchod a podporu v nezaměstnanosti, na což je třeba pamatovat. V praxi většina lidí volí předdůchod právě až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, aby se vyčerpala nižší částka naspořených peněz.
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