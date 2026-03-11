Pracující důchodce odvádí pojištění vždy, i když má na důchodové slevu. Podnikatel za to nemusí pojištění na důchod odvést vůbec

Starobní důchody, ale i ty invalidní anebo pozůstalostní se sice každý rok zvyšují, v mnoha případech ale důchodci nepobírají tolik, aby jim to pokrylo náklady na důstojný život. Mnozí z nich se proto rozhodli zůstat v práci, podnikat anebo si alespoň přivydělávat. Jak to ale mají se sociálním nebo zdravotním pojištěním?
Poživatelé důchodů jsou vždy státními pojištěnci
Osoby ve starobním důchodu jsou vždy státními pojištěnci bez ohledu na to, zda se jedná o důchod řádný anebo ten předčasný. To stejné platí pro poživatele důchodu invalidního bez ohledu na stupeň invalidity. Za ty, kteří pobírají penze pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) také platí zdravotní pojištění stát.
Pozice státního pojištěnce je vždy výhodná, a to i když důchodce pracuje a ze mzdy nebo podnikání odvádí pojištění navíc. Zdravotní pojištění totiž musí být odvedeno alespoň v minimální výši, což činí 13,5 % z minimální mzdy platné pro daný rok.
Minimální mzda v roce 2026 činí 22 400 Kč, což znamená, že minimální zdravotní pojištění činí 3024 Kč a musí být tedy měsíčně uhrazeno alespoň v této minimální částce. K tomu však samozřejmě nedojde, pokud má zaměstnanec nižší mzdu nebo odměnu, než je minimální mzda. V takovém případě se mu z vypočtené čisté mzdy ještě navíc strhne doplatek do minima.
To se ale důchodců jakéhokoliv druhu netýká právě proto, že jsou státními pojištěnci a pojistné mají tedy vyřešeno z tohoto titulu.
V zaměstnání se vždy odvádí pojistné
Při práci na klasickou pracovní smlouvu je zaměstnanci sociální (důchodové) a zdravotní pojištění sráženo z hrubé mzdy a nad hrubou mzdu za něj oba druhy pojištění ještě navíc odvádí i zaměstnavatel.
Od roku 2025 funguje sleva na důchodové pojištění ve výši 6,5 %. O tuto slevu však musí zaměstnanci požádat svého zaměstnavatele, nebude jim přiznána automaticky. Týká se to navíc pouze těch osob, které získaly nárok na výplatu řádného starobního důchodu.
Zaměstnanci v invalidním, pozůstalostním, ale i v předčasném důchodu, nárok na uplatnění slevy na důchodové pojištění bohužel nemají.
Podnikající důchodci někdy nemusí platit důchodové pojištění
Podnikající důchodce je bez ohledu na typ přiznané penze považován za OSVČ, která pro účely pojistných odvodů podniká prostřednictvím činnosti vedlejší. To znamená, že pro tento druh živnostníků neplatí povinnost hradit předepsané minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
V případě podnikání na činnosti vedlejší se zdravotní pojištění odvede ze skutečně dosaženého zisku. Pokud podnikatel nevydělá nic, zdravotní pojištění tedy nebude odvedeno vůbec.
Toto pojištění bude podnikající důchodce vypořádávat v přehledu o výši daňového základu, který za zdaňovací období (kalendářní rok) podá u své zdravotní pojišťovny. Na základě těchto výpočtů zdravotní pojišťovna předepíše úměrnou měsíční zálohu na zdravotní pojištění.
Obdobně to platí i u pojištění důchodového. I zde dojde k vypořádání záloh a případnému předepsání dalších až po podání přehledu o příjmech a výdajích sociálce. I v tomto případě má navíc podnikající důchodce nárok na uplatnění slevy ve výši 6,5 % na sociální pojištění.
Pokud bude navíc jeho příjem do limitu, nemusí důchodové pojištění odvést vůbec. U příjmů za rok 2025 je limitem 111 736 Kč. V roce 2026 půjde o částku 117 521 Kč.
Pokud se na vedlejší činnosti dosáhne takového daňového základu, důchodce se může rozhodnout, zda chce mít onen rok důchodově pojištěn či nikoliv. Minimální záloha na důchodové pojištění v roce 2026 činí 1574 Kč.
U práce na dohodu je také rozhodující limit
Mnozí důchodci rádi pracují prostřednictvím dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP), a to zvláště, pokud si pouze přivydělávají pár tisíc k dobru. Zde jsou pak pro pojistné odvody také rozhodující limity.
- U DPČ se sociální ani zdravotní pojištění neodvádí, pokud je měsíční hrubý příjem do 4499 Kč,
- u DPP se sociální ani zdravotní pojištění neodvádí, pokud je měsíční hrubý příjem do 11 999 Kč.
Od výdělku 4500 Kč u DPČ a 12 000 Kč u DPP se již začnou oba druhy pojištění odvádět.
Proč ještě nebyla řeč o osobách v předčasném důchodu?
Odvody zdravotního ani sociálního pojištění se osob v předčasném důchodu nijak netýkají. Předčasní důchodci totiž nemohou vykonávat práci, jejíž výdělek by podléhal odvodům na pojištění, a to až do dosažení řádného důchodového věku. Pracovat tedy mohou např. na pracovní dohody do měsíčních limitů, kde se pojistné neodvádí.
Důchodci budou za práci opět oceňovány
Nová i předchozí vláda se snažily důchodce motivovat k práci. Právě proto byla zavedena sleva na důchodové pojištění z hrubé mzdy, odměny i na základě příjmů z podnikání. Ministr práce a sociálních věcí, Aleš Juchelka, usiluje o obnovu možnosti zvyšování důchodu za další odpracované roky, což fungovalo dříve.
Podle programového prohlášení vlády by se měl důchod pracujícím nebo podnikajícím důchodcům, kteří odvádějí důchodové pojištění, zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých 365 odpracovaných dní. Ke zvýšení penzí bude navíc docházet automaticky bez nutnosti podat o valorizaci žádost.