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Předčasný důchod, odejít dříve o rok, o dva nebo o tři roky?

Petr Gola
Dnes

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Termín odchodu do předčasného důchodu hraje při výpočtu měsíční částky důchodu zásadní roli. Jak se liší předčasný důchod? O kolik musíte mít vyšší příjmy, abyste mohli odejít do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve a přitom měli měsíční důchod stejně vysoký jako občané odcházející do řádného důchodu? Podívejme se na praktické výpočty.
Důchody v Česku
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z tohoto důvodu je vhodné odejít do předčasného důchodu dříve např. o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku než přesně o rok nebo o 720 dní dříve než přesně o dva roky nebo o 1080 dní dříve než přesně o tři roky.

Co se dozvíte v článku
  1. Důvody nižšího důchodu
  2. Praktické výpočty krácení předčasného důchodu
  3. Jak stoupají nároky na příjmy? 
  4. Závěrem: předčasný důchodce musí počítat s nižší valorizací

Důvody nižšího důchodu

Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím je měsíční částka důchodu nižší. Prvním důvodem je vyšší krácení za předčasnost a druhým důvodem je získání nižší doby pojištění. Klasické krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let je krácení poloviční, do potřebné doby pojištění pro nárok na nižší krácení se však nezapočítávají všechny náhradní doby pojištění (např. studium). Dosáhnout na poloviční krácení tedy není snadné. 

Praktické výpočty krácení předčasného důchodu

V první tabulce máme vypočten řádný starobní důchod a předčasné důchody u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých měsíčních mezd v současné hodnotě za odpracované roky). U řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 45 let. 

U předčasných důchodů počítáme s dobou pojištění v rozsahu 44 let, 43 let a 42 let, vždy v závislosti na termínu odchodu do předčasného důchodu. V prvním případě činí předčasnost 360 dní, ve druhém případě 720 dní a ve třetím případě 1080 dní. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2026 a nepočítáme s výchovným na děti, částky jsou uvedeny v korunách. 

Osobní vyměřovací základ

Řádný důchod
(45 let)

Předčasný důchod

Předčasnost 360 dní
(44 let)

Předčasnost 720 dní
(43 let)

Předčasnost 1080 dní
(42 let)

25 000 Kč

19 855 Kč

18 190 Kč

16 523 Kč

14 857 Kč

35 000 Kč

21 604 Kč

19 744 Kč

17 883 Kč

16 022 Kč

45 000 Kč

23 353 Kč

21 298 Kč

19 242 Kč

17 186 Kč

55 000 Kč

25 103 Kč

22 853 Kč

20 602 Kč

18 351 Kč

65 000 Kč

26 852 Kč

24 407 Kč

21 961 Kč

19 515 Kč

75 000 Kč

28 601 Kč

25 961 Kč

23 320 Kč

20 680 Kč

85 000 Kč

30 350 Kč

27 515 Kč

24 680 Kč

21 844 Kč

100 000 Kč

32 974 Kč

29 847 Kč 

26 719 Kč

23 591 Kč

125 000 Kč

37 347 Kč

33 733 Kč

30 118 Kč

26 502 Kč

150 000 Kč

41 719 Kč

37 618 Kč

33 516 Kč

29 414 Kč

175 000 Kč

46 092 Kč

41 504 Kč

36 915 Kč

32 325 Kč

vlastní výpočet autora

Z tabulky názorně vidíme, že při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve je již nutné počítat s výrazně nižším důchodem, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku, např. u hrubé mzdy ve výši 55 000 Kč činí v takovém případě rozdíl ve výši důchodu 6 752 Kč (25 103 Kč – 18 351 Kč).

Kalkulačka předčasného důchodu, jak se snižuje důchod?

Jak stoupají nároky na příjmy? 

Ve druhé tabulce máme pro názornost vypočteno, jak v jednotlivých variantách musí být vysoký osobní vyměřovací základ, aby měsíční starobní důchod činil 22 000 Kč. 

Řádný důchod
(45 let)

Předčasný důchod

Předčasnost 360 dní
(44 let)

Předčasnost 720 dní
(43 let)

Předčasnost 1080 dní
(42 let)

37 265 Kč

49 520 Kč

65 290 Kč

86 330 Kč

vlastní výpočet autora

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Zatímco na řádný starobní důchod ve výši 22 000 Kč dosáhne občan s průměrnou hrubou mzdou za odpracované roky ve výši 37 265 Kč (s dobou pojištění 45 let), tak při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve a při získání doby pojištění o tři roky nižší je nutné mít průměrnou mzdu 86 330 Kč. 

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Závěrem: předčasný důchodce musí počítat s nižší valorizací

Pro některé žadatele o starobní důchod může být předčasný důchod z různých důvodů řešením jejich životní situace, ale vždy je nutné počítat s poměrně výrazně nižším měsíčním důchodem, jak jsme si vypočítali v tabulkách výše. Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci nemají až do dosažení řádného důchodového věku z důvodu každoroční valorizace nárok na zvýšení procentní výměry důchodu, ale pouze na zvýšení základní výměry důchodu, tak se finanční rozdíl během let ještě zvýší.

Valorizace důchodů 2026: O kolik se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným? Přečtěte si také:

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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