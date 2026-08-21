Předčasný důchod, odejít dříve o rok, o dva nebo o tři roky?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z tohoto důvodu je vhodné odejít do předčasného důchodu dříve např. o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku než přesně o rok nebo o 720 dní dříve než přesně o dva roky nebo o 1080 dní dříve než přesně o tři roky.
Co se dozvíte v článku
Důvody nižšího důchodu
Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím je měsíční částka důchodu nižší. Prvním důvodem je vyšší krácení za předčasnost a druhým důvodem je získání nižší doby pojištění. Klasické krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let je krácení poloviční, do potřebné doby pojištění pro nárok na nižší krácení se však nezapočítávají všechny náhradní doby pojištění (např. studium). Dosáhnout na poloviční krácení tedy není snadné.
Praktické výpočty krácení předčasného důchodu
V první tabulce máme vypočten řádný starobní důchod a předčasné důchody u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých měsíčních mezd v současné hodnotě za odpracované roky). U řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 45 let.
U předčasných důchodů počítáme s dobou pojištění v rozsahu 44 let, 43 let a 42 let, vždy v závislosti na termínu odchodu do předčasného důchodu. V prvním případě činí předčasnost 360 dní, ve druhém případě 720 dní a ve třetím případě 1080 dní. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2026 a nepočítáme s výchovným na děti, částky jsou uvedeny v korunách.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Řádný důchod
|
Předčasný důchod
|
Předčasnost 360 dní
|
Předčasnost 720 dní
|
Předčasnost 1080 dní
|
25 000 Kč
|
19 855 Kč
|
18 190 Kč
|
16 523 Kč
|
14 857 Kč
|
35 000 Kč
|
21 604 Kč
|
19 744 Kč
|
17 883 Kč
|
16 022 Kč
|
45 000 Kč
|
23 353 Kč
|
21 298 Kč
|
19 242 Kč
|
17 186 Kč
|
55 000 Kč
|
25 103 Kč
|
22 853 Kč
|
20 602 Kč
|
18 351 Kč
|
65 000 Kč
|
26 852 Kč
|
24 407 Kč
|
21 961 Kč
|
19 515 Kč
|
75 000 Kč
|
28 601 Kč
|
25 961 Kč
|
23 320 Kč
|
20 680 Kč
|
85 000 Kč
|
30 350 Kč
|
27 515 Kč
|
24 680 Kč
|
21 844 Kč
|
100 000 Kč
|
32 974 Kč
|
29 847 Kč
|
26 719 Kč
|
23 591 Kč
|
125 000 Kč
|
37 347 Kč
|
33 733 Kč
|
30 118 Kč
|
26 502 Kč
|
150 000 Kč
|
41 719 Kč
|
37 618 Kč
|
33 516 Kč
|
29 414 Kč
|
175 000 Kč
|
46 092 Kč
|
41 504 Kč
|
36 915 Kč
|
32 325 Kč
vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve je již nutné počítat s výrazně nižším důchodem, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku, např. u hrubé mzdy ve výši 55 000 Kč činí v takovém případě rozdíl ve výši důchodu 6 752 Kč (25 103 Kč – 18 351 Kč).
Kalkulačka předčasného důchodu, jak se snižuje důchod?
Jak stoupají nároky na příjmy?
Ve druhé tabulce máme pro názornost vypočteno, jak v jednotlivých variantách musí být vysoký osobní vyměřovací základ, aby měsíční starobní důchod činil 22 000 Kč.
|
Řádný důchod
|
Předčasný důchod
|
Předčasnost 360 dní
|
Předčasnost 720 dní
|
Předčasnost 1080 dní
|
37 265 Kč
|
49 520 Kč
|
65 290 Kč
|
86 330 Kč
vlastní výpočet autora
Zatímco na řádný starobní důchod ve výši 22 000 Kč dosáhne občan s průměrnou hrubou mzdou za odpracované roky ve výši 37 265 Kč (s dobou pojištění 45 let), tak při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve a při získání doby pojištění o tři roky nižší je nutné mít průměrnou mzdu 86 330 Kč.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Závěrem: předčasný důchodce musí počítat s nižší valorizací
Pro některé žadatele o starobní důchod může být předčasný důchod z různých důvodů řešením jejich životní situace, ale vždy je nutné počítat s poměrně výrazně nižším měsíčním důchodem, jak jsme si vypočítali v tabulkách výše. Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci nemají až do dosažení řádného důchodového věku z důvodu každoroční valorizace nárok na zvýšení procentní výměry důchodu, ale pouze na zvýšení základní výměry důchodu, tak se finanční rozdíl během let ještě zvýší.