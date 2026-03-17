Přesun některých dávek z Úřadu práce na ČSSZ se má odsunout na rok 2028

Aleš Juchelka a Jana Pastuchová (ANO) předložili návrh novely zákona o sociálních službách, jehož cílem je odložení přesunu agendy některých sociálních dávek z Úřadu práce na Českou správu sociálního zabezpečení.
Co se dozvíte v článku
Kterých dávek se přesun týká?
Jde například o rozhodování o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu) nebo o vydávání průkazů osoby se zdravotním postižením.
V současnosti mají tyto agendy na starosti především úřady práce. Podle dříve přijaté legislativy se měly tyto kompetence přesunout na územní správy sociálního zabezpečení. Nový návrh ale počítá s tím, že se tento krok odloží.
Podobná změna byla již předložena v minulém volebním období, avšak termín 1. července 2026, kdy měla původně nabýt účinnosti, instituce považují za nereálný. Nový návrh proto počítá s odkladem přesunu těchto dávek na 1. června 2028.
Zdravotní stav žadatelů by stejně jako dosud posuzoval Institut posuzování zdravotního stavu (IPZS). Odvolací řízení včetně posuzování zdravotního stavu by nadále zajišťovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Posun účinnosti má zajistit bezproblémovou výplatu dávek
Návrh uvádí, že v nepojistných sociálních dávkách současně probíhá řada změn, které je nutné promítnout také do informačních systémů Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto systémy zajišťují zpracování žádostí, posuzování nároků i samotnou výplatu dávek. Pokud by se přesun agend uskutečnil bez dostatečné technické a organizační přípravy, mohlo by podle předkladatelů dojít k problémům při výplatě dávek nebo k prodlužování řízení.
Novela proto navrhuje, aby se přesun kompetencí uskutečnil až 1. června 2028. Tento termín má dát státu dostatek času na přípravu informačních systémů i organizační změny. Zároveň se tím sladí s připravovanou evropskou legislativou, která zavádí evropské průkazy pro osoby se zdravotním postižením a jejíž účinnost je stanovena na začátek června 2028.
Nelékařští pracovníci budou moci posuzovat nárok na více dávek
Další změna se týká posudkového systému, tedy procesu, při kterém stát posuzuje zdravotní stav žadatelů o sociální dávky. V současnosti mohou odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci samostatně připravovat posudky pouze v agendě příspěvku na péči.
Novela navrhuje rozšířit jejich kompetence také na další oblasti, například na posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku nebo na průkazy osob se zdravotním postižením. Dosavadní zkušenosti podle předkladatelů ukazují, že tito pracovníci dokážou připravovat kvalitní posudky, které lékaři ve většině případů schvalují bez větších úprav.
Pokračování vyššího příspěvku pro pacienty závislé na domácí oxygenoterapii nebo na domácí ventilaci
Součástí návrhu je také prodloužení zvláštní podpory pro osoby se závažným zdravotním postižením, které využívají zdravotnické přístroje v domácím prostředí. Jde především o lidi, kteří jsou po celý měsíc závislí na domácí oxygenoterapii nebo na domácí plicní umělé ventilaci.
Provoz těchto zařízení je spojen s vysokou spotřebou elektrické energie. V reakci na růst cen energií proto stát v minulosti zvýšil příspěvek na mobilitu o 2 000 korun, takže jeho celková výše činí 2 900 korun měsíčně.
Toto opatření bylo původně časově omezené. Navrhovaná novela však počítá s jeho prodloužením o další rok, tedy do 31. prosince 2027.
Poslanecká sněmovna by měla návrh odsouhlasit již v prvním čtení. Jestliže návrh projde legislativním procesem, bude převod agend z Úřadu práce na ČSSZ účinný od 1. června 2028.