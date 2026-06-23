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Psi v Česku už mají čipy i registr, kočky čekají stejné povinnosti

Veronika Němcová
Dnes

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Psi v Česku už musí být čipovaní a brzy budou muset být i zapsaní v centrální evidenci. Evropská unie ale stejná pravidla zavádí i pro kočky, na které se dosud v Česku plošná povinnost nevztahovala.
Kočka
Autor: Shutterstock
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Evropský parlament schválil nové nařízení, které má sjednotit pravidla pro chov, identifikaci a evidenci psů a koček napříč celou EU. Nařízení vzniklo v reakci na rostoucí počet domácích mazlíčků, rozvoj přeshraničního obchodu i problémy spojené s nelegálními chovatelskými praktikami, zejména v online prostředí.

Co se dozvíte v článku
  1. Povinné čipování a registrace v celé EU
  2. Nová pravidla zasáhnou i běžné majitele domácích mazlíčků 
  3. Největší změna čeká majitele koček 
  4. Psi v Česku už mají povinné čipy, od 1. července je čeká povinná registrace 
  5. Nová pravidla budou nabíhat postupně 
  6. Jak se přihlásit do centrální evidence psů?

Nařízení zavádí rámec pro jednotný systém identifikace a evidence, který má zvýšit dohledatelnost každého psa i kočky. Zároveň zástupci EP zdůrazňují, že psi a kočky jsou vnímavé bytosti, které jsou schopné prožívat emoce i bolest a jejich bezpečí by mělo být lépe chráněno napříč jednotným evropským trhem.

Povinné čipování a registrace v celé EU

Základem nových pravidel je povinné označení všech psů a koček mikročipem a jejich následná registrace v národní databázi.

Štěňata i koťata budou muset být očipována nejpozději do tří měsíců věku, případně ještě před prodejem nebo darováním novému majiteli. Mikročip bude zpravidla aplikovat veterinární lékař, přičemž jednotlivé státy mohou za určitých podmínek povolit i další odborně způsobilé osoby.

Každé zvíře bude následně muset být zapsáno do databáze, obvykle do dvou pracovních dnů od označení. Do evidence se budou zapisovat také změny majitele, úmrtí zvířete nebo výměna nefunkčního či nečitelného čipu.

Nová pravidla zasáhnou i běžné majitele domácích mazlíčků 

Nová pravidla se netýkají pouze prodejců zvířat, ale postupně i běžných majitelů domácích mazlíčků.

Cílem je zavést jednotný systém, který umožní dohledat každé zvíře bez ohledu na to, zda pochází z chovu, útulku nebo od soukromého majitele.

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Největší změna čeká majitele koček 

Největší změna se týká právě koček. V Česku totiž zatím povinné čipování koček neplatí plošně, zatímco nové evropské nařízení jej zavádí jako standard v celé EU.

I zde však platí, že nejde o okamžitou změnu. Pro běžné majitele koček počítá legislativa s velmi dlouhým přechodným obdobím, které může dosahovat až 15 let.

Psi v Česku už mají povinné čipy, od 1. července je čeká povinná registrace 

Pro české majitele psů nejde o zásadní novinku. Povinné čipování psů je v České republice už několik let stanoveno veterinárním zákonem.

Od 1. července 2026 navíc začne fungovat Centrální evidence psů, do které budou muset být všichni psi v Česku zapsáni prostřednictvím veterinárního lékaře. Do systému se budou zapisovat i údaje o očkování proti vzteklině. Součástí registru budou také kontaktní údaje majitelů, které mohou pomoci při dohledání ztraceného psa. 

U štěňat platí, že musí být označena elektronickým čipem a zaregistrována ještě před předáním novému majiteli.

Majitelé starších psů musí zajistit jejich zaevidování nejpozději při nejbližším pravidelném přeočkování proti vzteklině.

Pokud jste majitelem psa (chovatelem), přihlásíte se do evidence stejně jako do kteréhokoli jiného státního systému, obvykle pomocí identity občana nebo bankovní identity. Tento způsob přihlášení bude fungovat až po spuštění systému, tedy od 1. 7. 2026.

Pro urychlení celého procesu doporučuje Komora veterinárních lékařů předem vyplnit formulář pro evidenci psa, který slouží jako podklad pro žádost o registraci. K dispozici je formulář také pro chovatele psa – firmu. Formulář poté předložíte vašemu veterináři.

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Centrální evidence psů

Autor: Komora veterinárních lékařů ČR

Nová pravidla budou nabíhat postupně 

Nařízení počítá s tím, že změny nebudou zavedeny okamžitě, ale postupně v několika etapách.

Na splnění nových povinností dostanou prodejci, chovatelé a útulky 4 roky. Pro běžné majitele psů má povinnost začít platit až zhruba po 10 letech od vstupu nařízení v platnost. Pro české majitele psů to však nic neznamená, jelikož ČR má tyto povinnosti zavedené již nyní. U koček je přechodné období ještě delší, a to až 15 let. Výjimka se bude vztahovat pouze na kočky, které žijí volně.

Zvířata, která už jsou řádně označena a evidována podle současných pravidel, nebudou muset být čipována znovu.

Jak se přihlásit do centrální evidence psů?

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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