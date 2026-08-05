Radon může být i ve vašem domě. Zvyšuje riziko rakoviny plic, měření lze získat zdarma

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká v horninách a půdě. Nemá barvu, chuť ani zápach, takže jeho přítomnost člověk běžnými smysly nepozná.
Co se dozvíte v článku
- Radonový průzkum je součástí přípravy každé nové stavby
- Radon se vyplatí změřit i ve starším domě
- Jak snížit množství radonu v domě?
- O měření radonu lze požádat zdarma
- Manuál k přihlášení do portálu elektronických podání
- Na snížení radonu lze získat státní dotaci
- Kupujete starší dům? Radon si nechte změřit
Do budov proniká především z podloží, například netěsnostmi v podlahách. Jeho zdrojem mohou být také některé stavební materiály nebo voda. Nejvíce se hromadí v uzavřených prostorách, kde se málo větrá.
Dlouhodobý pobyt ve vysokých koncentracích radonu zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic. Podle odborníků jde po kouření o druhou nejčastější příčinu tohoto onemocnění.
V České republice je stanovena takzvaná referenční úroveň 300 Bq/m³. Pokud koncentrace radonu tuto hodnotu dlouhodobě překračuje, je vhodné řešit opatření ke snížení jeho množství.
Radonový průzkum je součástí přípravy každé nové stavby
Pokud člověk staví nový rodinný dům, radonu je potřeba věnovat pozornost ještě před samotnou výstavbou. U staveb s obytnými místnostmi je totiž povinné stanovit radonový index pozemku.
Ten ukazuje, jaké riziko představuje konkrétní pozemek. Určuje se podle množství radonu v půdě a podle toho, jak snadno může radon podložím pronikat. Výsledkem je nízký, střední nebo vysoký radonový index.
K orientaci mohou sloužit také radonové mapy, které ukazují oblasti s různou mírou radonového rizika. Samotný radonový index pozemku ale vždy vychází z konkrétního měření.
Podle výsledků pak projektant (architekt) navrhne potřebná opatření, například vhodnou ochranu základové konstrukce proti pronikání radonu do domu.
Radon se vyplatí změřit i ve starším domě
Radon se nemusí měřit pouze před zahájením výstavby nového domu.. Velkou pozornost si zaslouží především starší domy, kde při výstavbě často nebyly požadavky na ochranu proti radonu tak přísné jako dnes.
Zvýšená koncentrace se ale může objevit i v rekonstruovaných domech. Například při výměně oken nebo úpravách konstrukcí může dojít ke zhoršení přirozeného větrání a radon se může v interiéru více hromadit.
Měření radonu v obydleném domě se provádí pomocí speciálních detektorů, které se umísťují nejčastěji do jednotlivých obytných místností. Aby měření odpovídalo běžnému užívání domu, musí být stavba dokončená, uzavřená okny a dveřmi a neměly by v ní současně probíhat větší stavební práce.
Jak snížit množství radonu v domě?
Pokud měření ukáže zvýšené hodnoty, neznamená to automaticky, že je nutné dům opustit. Existuje několik způsobů, jak koncentraci radonu snížit.
Základem je pravidelné a dostatečné větrání. U některých domů může pomoci také řízené větrání nebo rekuperace. U novostaveb se ochrana řeší už při návrhu domu pomocí vhodných konstrukčních opatření.
Při vyšší radonové zátěži se používají například protiradonové izolace nebo systémy, které odvádějí radon mimo obytné prostory.
O měření radonu lze požádat zdarma
Majitelé domů nemusí vždy hned kupovat vlastní měřicí přístroj nebo objednávat placené měření. Státní úřad pro jadernou bezpečnost nabízí možnost požádat o bezplatné měření radonu.
Zájemce se musí registrovat prostřednictvím formuláře a následně obdrží detektory, které umístí v domě podle pokynů. Po jejich vyhodnocení získá protokol s výsledky měření. Podle Marcely Berčíkové ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zájem veřejnosti o bezplatné měření radonu v posledních letech spíše roste. „V roce 2023 bylo provedeno dlouhodobé měření ve 360 objektech určených k bydlení, v roce 2024 ve 420 objektech a v roce 2025 bylo realizováno celkem 430 měření,“ uvedla.
Samotné měření ale neprobíhá okamžitě. Detektory musí v domě zůstat dostatečně dlouhou dobu, aby zachytily skutečné podmínky, kterým jsou obyvatelé vystaveni. U standardního dlouhodobého měření probíhá expozice detektorů zpravidla během topné sezóny a trvá přibližně dva až tři měsíce. V případě ročního měření zůstávají detektory na místě celý rok.
Po ukončení měření se detektory vracejí k vyhodnocení. Následuje laboratorní zpracování, při kterém se zjišťuje koncentrace radonu, a následně vzniká protokol s výsledky. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost trvá tato část procesu obvykle další dva až tři měsíce, protože detektory se vyhodnocují v určitých dávkách a součástí procesu je také zpracování výsledného protokolu.
„Radon není vidět ani cítit a jediným způsobem, jak zjistit jeho koncentraci v konkrétní budově, je měření,“ upozorňuje Marcela Berčíková, vedoucí oddělení radonového programu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Měření je vhodné zejména pro majitele starších rodinných domů, kteří chtějí zjistit, zda se v jejich nemovitosti radon nehromadí ve zvýšeném množství. Bezplatné měření radonu stát prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost neposkytuje pouze domácnostem. Ověření koncentrace radonu mohou využít také školy a školská zařízení.
Manuál k přihlášení do portálu elektronických podání
Na snížení radonu lze získat státní dotaci
Majitelé některých domů mohou požádat o státní podporu na opatření, která sníží koncentraci radonu v interiéru.
Dotace je určena například vlastníkům rodinných domů a bytů v domech, které byly povoleny před 28. únorem 1991, pokud měření prokáže dlouhodobě zvýšené hodnoty radonu.
Na snížení radonové zátěže může vlastník rodinného domu získat dotaci až 150 000 korun. Podmínkou je doložení výsledků měření a provedení účinných opatření, která koncentraci radonu sníží.
Kupujete starší dům? Radon si nechte změřit
Při koupi nebo pronájmu nemovitosti není ze zákona povinnost předkládat měření radonu. Přesto je vhodné tuto otázku nepodcenit, zejména u starších domů.
Radon totiž není možné poznat běžnými smysly a jeho zvýšená koncentrace se může odhalit až při měření. V některých případech může být vysoká radonová zátěž posuzována jako skrytá vada nemovitosti.
V posledních letech se objevily také soudní spory, ve kterých se kupující domáhali například snížení kupní ceny nebo jiné nápravy kvůli zvýšené koncentraci radonu v zakoupeném domě. Soudy v některých případech uznaly, že vysoká hodnota radonu může představovat skrytou vadu, pokud byla potvrzena odborným měřením a znaleckým posudkem.
Nejjednodušším řešením proto zůstává nechat si radon změřit ještě před koupí/pronájmem nemovitosti. Měření může odhalit případný problém včas a pomoci rozhodnout, zda je potřeba počítat s dalšími opatřeními nebo náklady.