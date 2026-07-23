Rovnost odměňování zaměstnanců už má právní podobu. První změny nás čekají už v roce 2027 a nebudou malé

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, měla být do českého práva aplikována už 7. června 2026. K tomu však nedošlo, protože je legislativa ještě stále v procesu projednávání.
Nyní však známe už novelu zákoníku práce, do které má být směrnice ukotvena. V případě dokončení celého legislativního procesu mají být některá ustanovení platná už od 1. ledna 2027, další od 1. ledna 2028 a jiné dokonce od 1. ledna 2031. My se dnes podíváme na to, co začne platit příští rok.
Zaměstnavatelé už se nebudou moci ptát na mzdu z předchozí práce
Někdo se na to ptal a někdo ne. Nicméně zákoník práce vyloženě nezakazoval, aby se zaměstnavatel uchazeče o zaměstnání ptal na informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. A dotaz na odměňování v předchozí práci zaměstnavatelé vznášeli proto, aby si udělali lepší představu o mzdových očekáváních zaměstnance. Zde je však dobré brát v potaz, že uchazeč na pracovním pohovoru mohl odpověď odmítnout anebo na ni odpovědět nepravdivě, což mu zákon nijak nezakazoval.
Od Nového roku se však dotaz na informace o mzdě, platu a dalších peněžitých plněních ze současného nebo předchozího zaměstnání bude řadit mezi dotazy zakázané. Zaměstnavatel se tedy nebude moci ptát na předchozí mzdu a kdyby se ji přece jen dozvěděl, nesmí k ní přihlížet při stanovování odměny. Tato mzda totiž nesmí nijak souviset se stanovením mzdy v novém zaměstnání. Ta totiž musí být odvozena podle hodnoty stanovené práce.
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Výše mzdy v pracovních inzerátech nebude
Směrnice EU jasně ukládá, aby byla výše nástupní mzdy, příp. její finanční rozpětí určena v dostatečném předstihu, což má vést k transparentnějšímu jednání. Novela zákoníku práce však neukládá povinnost zveřejňovat výši mzdy již přímo v pracovních inzerátech.
Hovoří však o tom, že zaměstnavatel je povinen prokazatelně informovat fyzickou osobu, která se uchází o práci o minimální výši mzdy, platu a jiných peněžitých plněních, které by jí náležely od případného započetí pracovního poměru. Podmínkou je pouze to, že uchazeč o zaměstnání musí prokazatelně znát svou budoucí mzdu ještě před podpisem pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel tedy mzdu může sdělit už v pracovním inzerátu, při pozvánce na pohovor, během výběrového řízení, při telefonátu nebo v e-mailu po pracovním pohovoru, vždy však ale nejpozději před podpisem pracovní smlouvy.
Zajímavé pak je, že pokud je zaměstnanci sjednávána mzda prostřednictvím pracovní smlouvy, vlastně se nic nezmění. I teď se ji pracovník dozví před podpisem smlouvy. Jiná situace však nastává, pokud mzda není ve smlouvě, ale ve mzdovém výměru. Ten totiž nemusí být zaměstnanci dodán společně s pracovní smlouvou, ale nejpozději před začátkem výkonu práce, čili nejpozději v den nástupu do nového zaměstnání.
Podle současné legislativy tedy zaměstnanec nemusí znát svou odměnu před podpisem pracovní smlouvy, jestliže není stanovená pracovní smlouvou. Od 1. ledna 2027 ji však bude muset znát i před podpisem v případě, že mzda je sjednána mzdovým výměrem.
Zaměstnanec bude mít právo na informace o mzdě
Od začátku příštího roku bude moci zaměstnanec jednou ročně požádat zaměstnavatele o informace ohledně své mzdy. Ta bude zahrnovat data konkrétně o jeho odměně a průměrné odměně žen a mužů ve své skupině prací za předchozí kalendářní rok.
Zaměstnavatel přitom však bude povinný až od 1. ledna 2028 pravidelně vypracovávat a zveřejňovat zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů. To se však bude zavádět postupně podle velikosti zaměstnavatele a počtu jeho zaměstnanců. Na žádost zaměstnance však bude muset poskytnout informace o odměňování žen a mužů, a to do 2 měsíců. Co však zaměstnavatel v tomto ohledu nesmí, je odhalit výši mzdy konkrétního zaměstnance.
Zaměstnavatel bude muset mít k odměňování na konkrétní pozici důvod
Byť se budou povinnosti související s reportováním rozdílů v odměňování žen a mužů zavádět později, zaměstnavatelé budou muset mít už od začátku příštího roku zavedený systém odměňování zaměstnanců. Ten bude muset být založen na objektivních kritériích, která budou platit pro všechny.
Zaměstnavatel bude muset také stanovit skupiny prací podle zkušeností, odpovědnosti, potřebné kvalifikace, odborných znalostí, ale i fyzické a psychické náročnosti a pracovních podmínek.
Přesto však není vyloučeno, že bude mít jeden zaměstnanec vyšší mzdu oproti druhému zaměstnanci na obdobné pozici. Podstatné je, že taková situace bude obhajitelná na základě vyššího vzdělání, delší praxe, větší odpovědnosti, vedení týmu anebo lepších pracovních výsledků.