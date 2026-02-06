Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Sedm důvodů příznivého zdanění vysokých příjmů v Česku

Sedm důvodů příznivého zdanění vysokých příjmů v Česku

Česko patří mezi vyspělé země světa, kde se příliš neliší zdanění u vysokých a nízkých příjmů. Daňové podmínky pro daňové poplatníky s vysokými příjmy jsou v Česku příznivé. Podívejme se na hlavní důvody, proč tomu tak je.
Celkové efektivní zdanění na straně zaměstnance s rostoucím příjmem stoupá, ale pozvolna. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny všechny přímé daně placené zaměstnancem (tj. sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu) u vybraných hrubých měsíčních mezd, přičemž ve všech případech počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka.

Hrubá mzda

Přímé daně placené zaměstnancem v Kč

Přímé daně placené zaměstnancem v %

30 000 Kč

5 410 Kč

18,0 %

40 000 Kč

8 070 Kč

20,2 %

50 000 Kč

10 730 Kč

21,5 %

70 000 Kč

16 050 Kč

22,9 %

90 000 Kč

21 370 Kč

23,7 %

110 000 Kč

26 690 Kč

24,3 %

150 000 Kč

37 578 Kč

25,1 %

190 000 Kč

51 418 Kč

27,1 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Pouze jedna sazba zdravotního a sociálního pojištění

Pro výpočet zdravotního pojištění i sociálního pojištění je zavedena jedna sazba, která se neliší v závislosti na výši hrubé mzdy zaměstnance nebo na jeho životní situaci. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je 4,5 % a sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem je 7,1 % (včetně nemocenského pojištění). S rostoucí mzdou se tak sazby povinného pojistného nezvyšují.

Sleva na poplatníka se nekrátí a mají na ni nárok všichni

Každý daňový poplatník má v Česku nárok na roční slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, při výpočtu čisté měsíční mzdy činí měsíční sleva na poplatníka 2 570 Kč. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a stejně vysokou slevu na poplatníka mají lidé s vysokými příjmy i s nízkými příjmy. Roční sleva na poplatníka se ani nekrátí z důvodu výkonu výdělečné činnosti pouze po část roku.

Žádná omezení pro daňové zvýhodnění na děti

Vždy jeden z rodičů může při výpočtu daně z příjmu uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Částka daňového zvýhodnění na děti je stejně vysoká a nerozlišuje se výše příjmu daňového poplatníka. I lidé s velmi vysokými příjmy mají nárok na stejnou částku daňového zvýhodnění na děti jako ostatní daňoví poplatníci. Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí dítě 2 320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění na děti ve dvojnásobné výši.

Pouze dvě sazby daně z příjmů

V řadě vyspělých zemích světa je zavedeno progresivní zdanění s hned několika daňovými sazbami, přičemž horní daňová sazba často činí více než 35 %. V Česku jsou pouze dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Za rok 2025 podléhal vyšší 23% sazbě daně z příjmu daňový základ nad 1 676 052 Kč a za rok 2026 je to nad 1 762 812 Kč. Vyšší daňové sazbě tak podléhá až poměrně velmi vysoký zdanitelný příjem.

Sociální pojištění se platí pouze do limitu

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. V praxi to znamená, že lidé s nadstandardními příjmy mají dokonce efektivní sazbu sociálního pojištění nižší než ostatní občané. Maximální vyměřovací základ pro rok 2026 činí 2 350 416 Kč. 

Častější využití daňových výhod

Roční daňový základ snižují nezdanitelné položky, mezi které patří např. i odpočet zaplacených úroků z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová potřeba nebo odpočet vlastních vkladů na státem podporované finanční produkty sloužící k zajištění na penzi. V praxi mnohem častěji využívají daňových odpočtů daňoví poplatníci s vysokými příjmy, kteří mají dostatek prostředků ke spoření na penzi nebo ke splácení hypotéky. Lidé s vysokými příjmy si tak mnohem častěji snižují svoji roční daňovou povinnost.

Daňové odpočty přináší vyšší daňovou úsporu

Daňoví poplatníci, jejichž roční daňový základ podléhá v plném rozsahu pouze 15% sazbě daně z příjmů ušetří z důvodu uplatnění daňových odpočtů na dani z příjmu 150 Kč z každé tisícikoruny daňového odpočtu. Naproti tomu daňoví poplatníci, jejichž část daňového základu podléhá i 23% sazbě daně z příjmu ušetří na dani z příjmu 230 Kč z každé tisícikoruny daňového odpočtu.

