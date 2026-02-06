Sedm důvodů příznivého zdanění vysokých příjmů v Česku

Celkové efektivní zdanění na straně zaměstnance s rostoucím příjmem stoupá, ale pozvolna. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny všechny přímé daně placené zaměstnancem (tj. sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu) u vybraných hrubých měsíčních mezd, přičemž ve všech případech počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka.
|
Hrubá mzda
|
Přímé daně placené zaměstnancem v Kč
|
Přímé daně placené zaměstnancem v %
|
30 000 Kč
|
5 410 Kč
|
18,0 %
|
40 000 Kč
|
8 070 Kč
|
20,2 %
|
50 000 Kč
|
10 730 Kč
|
21,5 %
|
70 000 Kč
|
16 050 Kč
|
22,9 %
|
90 000 Kč
|
21 370 Kč
|
23,7 %
|
110 000 Kč
|
26 690 Kč
|
24,3 %
|
150 000 Kč
|
37 578 Kč
|
25,1 %
|
190 000 Kč
|
51 418 Kč
|
27,1 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Pouze jedna sazba zdravotního a sociálního pojištění
Pro výpočet zdravotního pojištění i sociálního pojištění je zavedena jedna sazba, která se neliší v závislosti na výši hrubé mzdy zaměstnance nebo na jeho životní situaci. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je 4,5 % a sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem je 7,1 % (včetně nemocenského pojištění). S rostoucí mzdou se tak sazby povinného pojistného nezvyšují.
Výpočet čisté mzdy v roce 2026
Sleva na poplatníka se nekrátí a mají na ni nárok všichni
Každý daňový poplatník má v Česku nárok na roční slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, při výpočtu čisté měsíční mzdy činí měsíční sleva na poplatníka 2 570 Kč. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a stejně vysokou slevu na poplatníka mají lidé s vysokými příjmy i s nízkými příjmy. Roční sleva na poplatníka se ani nekrátí z důvodu výkonu výdělečné činnosti pouze po část roku.
Žádná omezení pro daňové zvýhodnění na děti
Vždy jeden z rodičů může při výpočtu daně z příjmu uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Částka daňového zvýhodnění na děti je stejně vysoká a nerozlišuje se výše příjmu daňového poplatníka. I lidé s velmi vysokými příjmy mají nárok na stejnou částku daňového zvýhodnění na děti jako ostatní daňoví poplatníci. Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí dítě 2 320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění na děti ve dvojnásobné výši.
Pouze dvě sazby daně z příjmů
V řadě vyspělých zemích světa je zavedeno progresivní zdanění s hned několika daňovými sazbami, přičemž horní daňová sazba často činí více než 35 %. V Česku jsou pouze dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Za rok 2025 podléhal vyšší 23% sazbě daně z příjmu daňový základ nad 1 676 052 Kč a za rok 2026 je to nad 1 762 812 Kč. Vyšší daňové sazbě tak podléhá až poměrně velmi vysoký zdanitelný příjem.
Sociální pojištění se platí pouze do limitu
Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. V praxi to znamená, že lidé s nadstandardními příjmy mají dokonce efektivní sazbu sociálního pojištění nižší než ostatní občané. Maximální vyměřovací základ pro rok 2026 činí 2 350 416 Kč.
Častější využití daňových výhod
Roční daňový základ snižují nezdanitelné položky, mezi které patří např. i odpočet zaplacených úroků z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová potřeba nebo odpočet vlastních vkladů na státem podporované finanční produkty sloužící k zajištění na penzi. V praxi mnohem častěji využívají daňových odpočtů daňoví poplatníci s vysokými příjmy, kteří mají dostatek prostředků ke spoření na penzi nebo ke splácení hypotéky. Lidé s vysokými příjmy si tak mnohem častěji snižují svoji roční daňovou povinnost.
Daňové odpočty přináší vyšší daňovou úsporu
Daňoví poplatníci, jejichž roční daňový základ podléhá v plném rozsahu pouze 15% sazbě daně z příjmů ušetří z důvodu uplatnění daňových odpočtů na dani z příjmu 150 Kč z každé tisícikoruny daňového odpočtu. Naproti tomu daňoví poplatníci, jejichž část daňového základu podléhá i 23% sazbě daně z příjmu ušetří na dani z příjmu 230 Kč z každé tisícikoruny daňového odpočtu.