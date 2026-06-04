Sedm případů, kdy není vdovský důchod přiznán, nebo je odebrán

Zákonné podmínky pro výplatu vdovského důchodu jsou stejné jako pro výplatu vdoveckého důchodu. V Česku se vyplácí výrazně více vdovských důchodů, proto budeme v textu níže hovořit pouze o vdovských důchodech. Kdy není vdovský důchod přiznán, nebo je odebrán?
Co se dozvíte v článku
- Nepodání žádosti o vdovský důchod
- Úmrtí druha (ne manžela)
- Rozvod před smrtí
- Nesplnění doby pojištění zemřelého manžela
- Uplynutí jednoho roku bez splnění zákonné podmínky
- Nesplňování podmínky pro pokračování výplaty vdovského důchodu
- Uzavření nového manželství
Nepodání žádosti o vdovský důchod
Žádný státní důchod není přiznán automaticky, ČSSZ nemůže začít vyplácet důchod „sama od sebe“, o všechny státní důchody je nutné si požádat. Pro výplatu vdovského důchodu na účet je nutné si o vdovský důchod požádat a splnit zákonné podmínky. V případě nejasností ohledně vdovského důchodu je možné se objednat na pobočku OSSZ, kde příslušná pracovnice vše vysvětlí a poradí, zejména v případě, kdy zemřelý manžel ještě nepobíral státní důchod a je potřeba doložit potřebné doklady.
Úmrtí druha (ne manžela)
Vdovský důchod je možné pobírat pouze po zesnulém manželovi, který splnil zákonné podmínky. Vdova má rovněž nárok na vdovský důchod po partnerce nebo registrované partnerce (oba termíny platí pro oficiální stejnopohlavní svazky), která splnila zákonné podmínky. Po druhovi nebo družce nelze vdovský důchod pobírat.
Praktický příklad – úmrtí druha (ne manžela)
Paní Monika má se zemřelým partnerem syna. Přestože ještě syn chodí na základní školu, tak z důvodu úmrtí partnera nemá Monika nárok na vdovský důchod. Synovi však bude přiznán sirotčí důchod po zemřelém otci. Vdovský důchod by paní Monika pobírala pouze za předpokladu, že by zemřel její manžel.
Rozvod před smrtí
Institut manželství je u pozůstalostních důchodů velmi důležitý. Pro nárok na výplatu vdovského důchodu však manželství muselo stále trvat. Po bývalém manželovi nelze pobírat vdovský důchod, i když manželství trvalo dlouho.
Praktický příklad – rozvod před smrtí
Paní Kateřina žila se svým bývalým manželem 25 let, před rokem se rozvedli. Bývalý manžel nyní zemřel. Paní Kateřině nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi nevzniká, i když manželství trvalo takto dlouho, a to ani v poměrné výši.
Nesplnění doby pojištění zemřelého manžela
Vdovský důchod lze pobírat po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Jestliže zemřelý manžel nesplňuje podmínku pojištění, potom nárok na vdovský důchod nevzniká.
Praktický příklad – zemřelý a nízká doba pojištění
Manžel paní Kristýny zemřel ve věku 56 let, neměl tedy ještě nárok na starobní důchod. Bohužel však dlouhodobě nepracoval, takže ke dni úmrtí nesplnil podmínku minimální doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Paní Kristýna tedy nemá nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který měl problémový průběh pojištění a nesplňoval podmínku doby pojištění pro nárok na invalidní důchod.
Uplynutí jednoho roku bez splnění zákonné podmínky
Standardní lhůta pro výplatu vdovského důchodu je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku lze vdovský důchod pobírat na účet pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek. Po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský důchod vdova, pokud pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni závislosti II, III nebo IV, pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III anebo IV, je invalidní ve třetím stupni nebo dosáhla alespoň o 4 roky nižšího věku, než činí důchodový věk pro muže stejného ročního narození nebo vlastního důchodového věku, jestliže je nižší. Když není žádná z těchto zákonných podmínek splněna, tak se vdovský důchod vyplácí pouze jeden rok. Jestliže je však některá z těchto zákonných podmínek splněna během pětileté obnovovací lhůty, tak se na základě podané žádosti výplata vdovského důchodu obnoví.
Praktický příklad – uplynutí roku
Paní Anně skončí výplata vdovského důchodu v srpnu, tj. uplynutím jednoho roku. Vzhledem k tomu, že paní Anna nebude v srpnu splňovat žádnou ze zákonných podmínek pro pokračování výplaty vdovského důchodu, tak nebude po roce již vdovský důchod dostávat na účet.
Kalkulačka vdovského důchodu
Nesplňování podmínky pro pokračování výplaty vdovského důchodu
Zatímco splnění věkově podmínky po uplynutí jednoho roku je důvodem pro trvalý nárok na vdovský důchod, tak u ostatních podmínek tomu tak není. V praxi je zejména ukončení studia dítěte důvodem pro ukončení výplaty vdovského důchodu.
Praktický příklad – Výplata vdovského důchodu a ukončení studia dítěte
Paní Karolína (50 let) pobírala vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku, protože dcera studovala na VŠ a byla tedy splněna podmínka nezaopatřenosti. Nyní však dcera své studium úspěšně ukončila. Paní Karolina již tedy nebude splňovat podmínku péče o nezaopatřené dítě a nebude splňovat ani žádnou jinou zákonnou podmínku pro pokračování výplaty vdovského důchodu, takže jí nárok na výplatu vdovského důchodu zanikne.
Věděli jste, že výplata vdovského/vdoveckého důchodu náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky?
Uzavření nového manželství
V případě uzavření nového manželství je potřeba počítat s tím, že to znamená i zánik nároku na vdovský důchod. Nelze být v novém manželství a stále pobírat vdovský důchod po bývalém zemřelém manželovi.